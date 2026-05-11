Richter: az erős forint ádáz ellenfél, a Botoxot is lenyomó csúcsgyógyszer hajtóerő lehetett év elején
Hamarosan felfedi lapjait a Richter, amely a hazai tőzsdei nagyvállalatok közül a Mol után másodikként teszi közzé idei első negyedéves gyorsjelentését kedd reggel.
A forint év eleji ralija jókora ellenszelet jelenthetett a döntően exportpiacokra termelő gyógyszergyártó társaság számára, amely 2026 első három hónapját növekvő árbevétel és dinamikusan bővülő üzemi eredmény mellett stagnáló nyereséggel zárhatta a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint.
A Richter árbevétele 4 százalékkal, 232,7 milliárd forintra emelkedhetett a március végéig tartó három hónapban, a brókerházak becslései ugyanakkor eltérnek e tekintetben.
A Concorde Értékpapír a tavalyival megegyező, 224,1 milliárdos tételt, az Erste Befektetési Zrt. csekély mértékű bővülést és 225,4 milliárd forintot, a legoptimistább K&H Értékpapír pedig 11 százalékos dinamikát és 248,6 milliárd forintos tételt vár ezen a soron.
A forint ralija szembeszél, a Vraylar továbbra is húzóerő
A bevételi és az eredményszámokat is nagymértékben ronthatta az év eleji forintrali, ugyanis az euróhoz képest 5 százalékkal, a dollárral szemben 15 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszköz, miközben a rubel-forint keresztárfolyam valamivel feljebb került az első negyedévben.
Pozitívum viszont, hogy a Richter vezető készítménye, a Vraylar első negyedéves értékesítése 18,4 százalékkal, 905 millió dollárra nőtt az Egyesült Államokban, ami ezúttal is több tízmilliárd forinttal támogathatta a magyar vállalat teljesítményét. A tengerentúli értékesítési partner, az AbbVie másik neurológiai sikertermékének, a Botoxnak a forgalmát is meghaladta a Richter kutatói által fejlesztett készítményből származó amerikai bevétel.
A bruttó fedezet 5 százalékkal haladhatta meg a tavaly év eleji szintet, 163 milliárd forintot eredményezve. A tisztított üzemi eredmény (EBIT) ennél is nagyobb mértékben, 11 százalékkal nőhetett, 76 milliárd forintra. A konszenzust itt is a K&H prognózisa húzza fel, a Patria Finance hazai leánycége ugyanis 93 milliárd forint közeli összeggel számol, miközben a másik két befektetési szolgáltató jóval visszafogottabb, 67-68 milliárdos tételt jelez előre, ami a tavalyi szint elérésére lenne csupán elegendő.
A tavalyi szinten ragadhatott a Richter profitja
A Concorde és az Erste a tisztított üzemi árrés tekintetében is lényegében stagnálásra számít, a K&H szerint ugyanakkor az egy évvel korábbi, 30,6 százalékról 37,4 százalékra nőhetett a tisztított EBIT-marzs.
Hasonlóan széttartók a profitvárakozások is:
- a legpesszimistább Concorde 13 százalékkal visszaeső, 59 milliárdos nyereségre számít,
- az Ersténél 7 százalékkal szűkülő, 63,5 milliárd forint adózott eredményt valószínűsítenek,
- a leginkább bizakodó K&H ellenben 16 százalékos profitugrást és 79 milliárdos tételt jósol.
Az átlagolt elemzői várakozás 67,1 milliárd forint, ami mintegy másfél százalékkal szerényebb az egy évvel korábbi nettó nyereségnél.
A Richter részvényárfolyama 0,2 százalékkal csúszott vissza hétfőn kora délutánig, az év eleje óta viszont már 28 százalékot emelkedett a kurzus.
A társaság április végi éves rendes közgyűlésén összesen 120 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek. Az egy részvényre vetítve 656 forintos juttatást június 11-én kezdi kifizetni a társaság, a három nagytulajdonos közalapítvány viszont ennél később, legkésőbb szeptember 11-én kaphatja meg az osztalékot.