Miniszterjelölti meghallgatások között oldalazott a magyar deviza

Még mindig ötéves csúcsok közelében az euró-forint. Miközben az iráni hírek rángatják a devizapiacokat, itthon pedig miniszterjelölti meghallgatások zajlottak, a forint csak sávozik.
Faragó József
2026.05.11, 13:09
Frissítve: 2026.05.11, 13:30

Oldalazik a forint Magyar Péter miniszterelnökké választását követően. Egyelőre nem dőlt el, hogy a magyar deviza tovább erősödik, vagy a gyenge oldal felé fordul. 

Oldalazik a forint / Fotó: Ton Anurak / Shutterstock

Még mindig ötéves csúcsok közelében a forint 

Már pénteken letörte a 355-ös technikai támasz a forint. De még mindig nem szignifikáns a letörés, annak ellenére sem, hogy hétfőn hajnalban is 355 alatt járt az euró-forint. 

A tőzsdenyitás előtt is ezzel a szinttel birkózott a kurzus, néha fölötte, néha alatta mozgott a jegyzés.  

Tőzsdenyitáskor 354,9 közelében jegyezték az euró-forintot.

Míg a technikai kép azt mutatta:

  • rövid távú ellenállási szint 358,50-nál látszik,
  • míg a következő erős támasz 350-nél húzódik.
Hétfőn délelőtt 354,44 és 355,55 között oldalazott az euró-forint.

A déli harangszót a sáv tetején, vagyis inkább a gyenge oldalon hallgatta a kurzus.

Technikai alapon számottevő forintgyengülés nem várható, mert a múlt héten 360-nál egy fontos és erős ellenállást tört le a jegyzés. 

Ebéd után kissé feljebb húzódott és szűkült sáv: 355,1 és 355,8 közé.

Mi mozgatja a forintot?

Bár a blue chipek közül három (Richter, Telekom, OTP) is a héten teszi közzé gyorsjelentését, a forintpiac kevéssé figyel a gyorsjelentésekre.

Annál izgalmasabbak az iráni hírek,

a hét végén kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak tartja Teherán követeléseit:

  • háborús jóvátétel Amerikától,
  • a Hormuzi-szoros iráni ellenőrzése,
  • az amerikai szankciók megszüntetése, 
  • valamint az ország lefoglalt vagyonának feloldása. 

Pakisztán jelezte, hogy folytatná a semleges közvetítést a felek között, így van esély a diplomáciai egyeztetések folytatására. 

Itthon Magyar Péter miniszterelnök szombati megválasztását követően 

a leendő miniszterek meghallgatásai hatnak a forintra: 

Fontos szinteken az euró-dollár:

déli befektetői jegyzetükben az Equilor elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy továbbra is meghatározó ellenállási szint közelében az euró-dollár árfolyama. A technikai kép alapján hamarosan megpróbálkozhat az áttörésével. 

  • 1,1784-nél húzódik az ellenállás, 
  • felette 1,19-nál látható a következő fontosabb szint. 
