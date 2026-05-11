TACO helyett NACHO: ez az új trend a Wall Streeten - a befektetők már elkezdték beárazni a tartós iráni konfliktust

Felejtsük el a TACO trade-et. A kereskedőknek most már új betűszavuk van egy olyan piacra, amely egyre szkeptikusabb azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi-szoros körüli válság belátható időn belül megoldódik: NACHO.

A „Not A Chance Hormuz Opens” („Semmi esély nincs arra, hogy megnyílik a Hormuzi-szoros”) rövidítés a kereskedők és a piaci kommentátorok körében terjedt el annak leírására, hogy a piac egyre kevésbé hisz abban: Donald Trump amerikai elnök ismételt kijelentései a kulcsfontosságú hajózási útvonal újranyitásáról gyors megoldáshoz vezetnek.

Lényegében arról van szó, hogy a piac már nem hisz egy gyors rendezés lehetőségében

– magyarázta a CNBC-nek Zavier Wong, az eToro piaci elemzője.

„A válság nagy részében minden tűzszünetről szóló hír éles olajáresést váltott ki, és a kereskedők folyamatosan egy olyan megoldást áraztak, amely végül sosem következett be. A NACHO annak az elismerése, hogy a magas olajár már nem átmeneti sokk, amit le lehet kereskedni, hanem valós, jelenlegi piaci környezet.”

Az újabb összecsapások veszélyeztetik a két ország közötti tűzszüneti megállapodást, amelyet már korábban is meggyengítettek a kölcsönös vádak a megállapodás megsértéséről.

Trump egy múlt csütörtöki interjúban az ABC News egyik riporterének azt állította, hogy

a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a csapásokat „csak egy kis szeretetfröccsnek” nevezte.

Szerdán az amerikai elnök még azt mondta, hogy Iránt „jóval nagyobb erővel” bombáznák, ha nem egyezne bele egy békemegállapodásba, ezzel tovább fokozva a feszültséget, annak ellenére, hogy egyes hírek szerint Washington és Teherán közel állt a háború lezárásáról szóló egyezséghez.

De mi is valójában a NACHO trade?

A NACHO trade a piaci pozicionálás átrendeződését tükrözi az olaj-, hajózási, inflációs fedezeti és kamatpiacokon:

a befektetők egyre inkább tartós makrogazdasági tényezőként kezelik a Hormuzi-szoros körüli fennakadásokat, nem pedig átmeneti geopolitikai sokként.