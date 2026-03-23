Egymásnak feszül a két ázsiai nagyhatalom Tajvan miatt: már azt számolják, mekkora lehet a gazdasági kára a konfliktusnak
Akaratlanul navigálta magát viharos vizekre Takaicsi Szanae japán miniszterelnök. Egy olyan tényre hívta fel a kínai vezetés figyelmét, amely a nemzetközi politika zajos világában eddig nem szerepelt a bombahírek között.
Egy 2015-ös japán törvénymódosítás lehetővé teszi a fegyveres erők külföldi bevetését akkor is, ha az országot nem éri közvetlen támadás.
Hogyan robbant a bomba?
Egy Tajvan elleni esetleges támadás akár katonai választ is kiválthatna Japán részéről − mondta tavaly novemberben Takaicsi Szanae. A politikus úgy véli, hogy szavai összhangban vannak Japán régóta képviselt álláspontjával, ám amerikai hírszerző szervek elemzői arra hívják fel a figyelmet, hogy ennyire nyílt és éles hangvételű nyilatkozatot eddig nem hallhattunk japán államfőtől.
Kína azonnal nemtetszését fejezte ki az ügy kapcsán, majd szankciókat vezetett be a szigetországgal szemben: húsz vállalatot tiltólistára tettek, továbbiakat pedig megfigyelnek. A szankciók többek közt az alábbi termékek kivitelét tiltják:
- ritkaföldfémek,
- elektronikai alkatrészek (félvezetők, szenzorok, akkumulátorok stb.),
- hadiipari termékek,
- vegyipari termékek.
Az elszólás nem csupán diplomáciai, de gazdasági nehézségeket is okozhat Japánnak, amit vezető tisztviselők nyilatkozata is alátámaszt:
„Jobb lett volna nem kimondani, hiába volt igaz állítás. Ezt már nem tudjuk visszavonni” – nyilatkozta egy japán diplomata.
A közvélemény-kutatások szerint Takaicsi népszerűsége nem változott az elszólást követően, pozíciója továbbra is erős.
Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy a japán miniszterelnök szavai külpolitikai irányváltást jeleznek, a helyzet nem ennyire drasztikus. Japán és Kína kapcsolatában Tajvan évszázadokra visszamenően ütközőpontot jelentett.
Történelmi kitekintés
1895-ben Japán, imperialista céljait követve meghódította a szigetet. A status quo egészen 1945-ig, a második világháború lezárásáig fennállt, amikor a szigetet ismét Kínához csatolták. 1949-ben a kínai polgárháborúban vereséget szenvedő Kínai Nacionalista Párt (Kuomintang) tagjai a szigetre menekültek, és a Kínai Köztársaság nevet megtartva önálló, de facto államot hoztak létre.
Tajvan helyzete a mai napig tisztázatlan, hivatalosan csupán 13 ország ismeri el szuverén államként. Ettől függetlenül demokratikusan választott, független kormánnyal és saját hadsereggel rendelkezik.
Kína reakciója
A kínai kormány reakciója azonnali volt, aminek gyökere a vezetés Tajvan-politikájában keresendő. Kína egyértelműen belügynek tekinti Tajvan függetlenségének kérdését, továbbá történelmi okokra hivatkozva tart Japán esetleges terjeszkedésétől.
Szakértők szerint a japán miniszterelnök szorult helyzetbe került, ahonnan nehéz lesz szabadulni. Amerikai források arról beszélnek, hogy elhúzódó diplomáciai konfliktusra számíthatunk a két ország között. A feltételezéseket alátámasztja, hogy a pekingi kormány kizárta egy találkozó lehetőségét Li Csiang kínai miniszterelnök és Takaicsi japán kormányfő között a közelgő G20-csúcson.
Ellentmondásos információk
Az Egyesült Államok hírszerzése úgy tudja, Kína a közeljövőben nem tervez Tajvan megszerzésére irányuló katonai hadműveletet. A Pentagon jelentése szerint Kína komolyan veszi a szigetet érintő fenyegetéseket, de az egyesítést elsősorban békés eszközökkel kívánja elérni.
Az információk ellenére Japán nem változtat hivatalos álláspontján, miszerint egy egzisztenciális válsághelyzet esetén a hadsereg külföldön is bevethető.
A japán elővigyázatosság érthető, mivel tavaly az amerikai védelmi minisztérium még arra hívta fel a figyelmet, hogy Kína 2027-re, a Népi Felszabadító Hadsereg megalapításának századik évfordulójára tervezi lezárni Tajvan ügyét, és készen áll akár katonai erőt is alkalmazni.
Gazdasági hatásai is lehetnek az elhúzódó mosolyszünetnek
Ha a konfliktus huzamosabb ideig fennáll, akkor a kínai szankciók évente akár 14 milliárd dolláros kiesést is okozhatnak a japán gazdaságnak. A legnagyobb problémát a ritkaföldfémek exportjának tilalma okozhatja, mivel ezek 60 százaléka Japánból származik. A helyzet tovább eszkalálódása széles körű termékbojkotthoz vezetne − mint 2012-ben −, és a japán GDP 1 százalékos csökkenését okozhatná, súlyosan érintené a húzóágazatnak számító autóipart is.