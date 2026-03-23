Egymásnak feszül a két ázsiai nagyhatalom Tajvan miatt: már azt számolják, mekkora lehet a gazdasági kára a konfliktusnak

Akaratlanul navigálta magát viharos vizekre Takaicsi Szanae japán miniszterelnök. Egy olyan tényre hívta fel a kínai vezetés figyelmét, amely a nemzetközi politika zajos világában eddig nem szerepelt a bombahírek között.

Most tényleg észnél kell lenni: Tajvanon is robbanhat a bomba / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Egy 2015-ös japán törvénymódosítás lehetővé teszi a fegyveres erők külföldi bevetését akkor is, ha az országot nem éri közvetlen támadás.

Hogyan robbant a bomba?

Egy Tajvan elleni esetleges támadás akár katonai választ is kiválthatna Japán részéről − mondta tavaly novemberben Takaicsi Szanae. A politikus úgy véli, hogy szavai összhangban vannak Japán régóta képviselt álláspontjával, ám amerikai hírszerző szervek elemzői arra hívják fel a figyelmet, hogy ennyire nyílt és éles hangvételű nyilatkozatot eddig nem hallhattunk japán államfőtől.

Kína azonnal nemtetszését fejezte ki az ügy kapcsán, majd szankciókat vezetett be a szigetországgal szemben: húsz vállalatot tiltólistára tettek, továbbiakat pedig megfigyelnek. A szankciók többek közt az alábbi termékek kivitelét tiltják:

ritkaföldfémek,

elektronikai alkatrészek (félvezetők, szenzorok, akkumulátorok stb.),

hadiipari termékek,

vegyipari termékek.

Az elszólás nem csupán diplomáciai, de gazdasági nehézségeket is okozhat Japánnak, amit vezető tisztviselők nyilatkozata is alátámaszt:

„Jobb lett volna nem kimondani, hiába volt igaz állítás. Ezt már nem tudjuk visszavonni” – nyilatkozta egy japán diplomata.

A közvélemény-kutatások szerint Takaicsi népszerűsége nem változott az elszólást követően, pozíciója továbbra is erős.

Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy a japán miniszterelnök szavai külpolitikai irányváltást jeleznek, a helyzet nem ennyire drasztikus. Japán és Kína kapcsolatában Tajvan évszázadokra visszamenően ütközőpontot jelentett.

Történelmi kitekintés

1895-ben Japán, imperialista céljait követve meghódította a szigetet. A status quo egészen 1945-ig, a második világháború lezárásáig fennállt, amikor a szigetet ismét Kínához csatolták. 1949-ben a kínai polgárháborúban vereséget szenvedő Kínai Nacionalista Párt (Kuomintang) tagjai a szigetre menekültek, és a Kínai Köztársaság nevet megtartva önálló, de facto államot hoztak létre.