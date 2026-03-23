Deviza
EUR/HUF390,02 -0,74% USD/HUF337,04 -0,81% GBP/HUF451,47 -0,36% CHF/HUF427,17 -0,98% PLN/HUF91,32 -0,69% RON/HUF76,33 -1,14% CZK/HUF15,93 -0,73% EUR/HUF390,02 -0,74% USD/HUF337,04 -0,81% GBP/HUF451,47 -0,36% CHF/HUF427,17 -0,98% PLN/HUF91,32 -0,69% RON/HUF76,33 -1,14% CZK/HUF15,93 -0,73%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 533,76 -2,11% MTELEKOM1 994 -0,8% MOL3 894 -0,56% OTP34 900 -3,01% RICHTER11 480 -2,26% OPUS478 -3,66% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS150,5 -1,66% WABERERS4 760 -2,73% BUMIX9 106,66 -1,35% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 455,33 -3,19% BUX119 533,76 -2,11% MTELEKOM1 994 -0,8% MOL3 894 -0,56% OTP34 900 -3,01% RICHTER11 480 -2,26% OPUS478 -3,66% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS150,5 -1,66% WABERERS4 760 -2,73% BUMIX9 106,66 -1,35% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 455,33 -3,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Orbán Viktor
Szijjártó Péter
lehallgatás

Szijjártó Péter lehallgatása: Orbán Viktor akcióba lendült, 15 percen belül jelentést vár Rogán Antaltól – „Azt is tudjuk, kik vettek ebben részt”

Egyre nagyobb vihart kavar Szijjártó Péter esetleges lehallgatása. Orbán Viktor elrendelte az ügy teljes körű kivizsgálását. Utasítást adott Rogán Antalnak és Tuzson Bencének is.
VG
2026.03.23, 09:44
Frissítve: 2026.03.23, 10:46

„Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő arra utal, hogy reggel kiszivárgott egy hír, miszerint lehallgatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Ennek kapcsán tett közzé egy videót is, amelyen az látható, hogy a miniszterelnök egy autóban utazik, és elmondja, hogy mivel államügyekről van szó, így telefonon egyeztet Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel. A beszélgetés során kiderült, hogy egy hangfelvételről van szó.

Orbán Viktor szerint két dologról van szó. Az első, hogy van egy gyanú vagy bizonyíték arra, hogy lehallgatták a magyar külügyminisztert. Ennek kapcsán szerinte fel kell hívni Tuzson Bence igazságügyi minisztert. A másik, hogy azt is tudni lehet, hogy nagyjából kik vettek ebben részt.

„Bent vagyok negyed óra múlva. Addigra vagy gyere be, vagy küldj egy rövid feljegyzést” – zárta a Rogán Antallal folytatott telefonbeszélgetést Orbán Viktor.

 

Először szólalt meg Szijjártó Péter, miután kiderült, hogy lehallgatják: „Döbbenet, de nem ez a durva”

Orbán Viktor után Szijjártó Péter is megszólalt az év politikai botrányában. Hétfő reggel robbant ki az ügy, amely szerint a magyar külgazdasági és külügyminisztert külföldi titkosszolgálatok lehallgatják.

A Mandiner írta meg, hogy a birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen egy magyar újságíró arról beszél egy hölgynek, hogy tudomása van Szijjártó Péter megfigyeléséről és lehallgatásáról, sőt, abban tevékenyen részt is vesz.

A cikk állítása szerint a hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A beszélgetés itt hallgatható meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
