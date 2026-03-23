Szijjártó Péter lehallgatása: Orbán Viktor akcióba lendült, 15 percen belül jelentést vár Rogán Antaltól – „Azt is tudjuk, kik vettek ebben részt”

„Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő arra utal, hogy reggel kiszivárgott egy hír, miszerint lehallgatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Ennek kapcsán tett közzé egy videót is, amelyen az látható, hogy a miniszterelnök egy autóban utazik, és elmondja, hogy mivel államügyekről van szó, így telefonon egyeztet Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel. A beszélgetés során kiderült, hogy egy hangfelvételről van szó.

Orbán Viktor szerint két dologról van szó. Az első, hogy van egy gyanú vagy bizonyíték arra, hogy lehallgatták a magyar külügyminisztert. Ennek kapcsán szerinte fel kell hívni Tuzson Bence igazságügyi minisztert. A másik, hogy azt is tudni lehet, hogy nagyjából kik vettek ebben részt.

„Bent vagyok negyed óra múlva. Addigra vagy gyere be, vagy küldj egy rövid feljegyzést” – zárta a Rogán Antallal folytatott telefonbeszélgetést Orbán Viktor.

Először szólalt meg Szijjártó Péter, miután kiderült, hogy lehallgatják: „Döbbenet, de nem ez a durva"

Orbán Viktor után Szijjártó Péter is megszólalt az év politikai botrányában. Hétfő reggel robbant ki az ügy, amely szerint a magyar külgazdasági és külügyminisztert külföldi titkosszolgálatok lehallgatják.

A Mandiner írta meg, hogy a birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen egy magyar újságíró arról beszél egy hölgynek, hogy tudomása van Szijjártó Péter megfigyeléséről és lehallgatásáról, sőt, abban tevékenyen részt is vesz.

A cikk állítása szerint a hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A beszélgetés itt hallgatható meg.