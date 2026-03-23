Nagy fordulat? Orbán Viktor nyíltan beszélt az EU irányításáról

„Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását” – jelentette ki Orbán Viktor Budapesten a patrióták első gyűlésén.

Orbán Viktor nyíltan beszélt az EU irányításáról / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Hozzátette, hogy a patrióták olyan politikusok, akik „bíznak a saját népükben, éljenek bárhol a világon, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre, és csak a saját választóiknak felelünk”.

„Rájöttünk, hogy ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk nemzetieknek is nemzetközi keretben kell szerveződnünk” – közölte.

A kormányfő elmondta, hogy 2024-ben megalakult a patrióták európai frakciója, amely kihívta a „főáramú elitet”, a frakció „kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül, a brüsszeli mérgező euróblablát mellőzve azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke”.

Méretre még nem, de a józan ész és népeinkhez való hűség tekintetében már most mi vagyunk Európa vezető ereje

– jelentette ki.

A miniszterelnök hozzátette, a brüsszeli baloldal gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az Európa Unióba.

„Ukrajna tagsága elviselhetetlen pénzügyi terhet tenne a tagállamok vállára.

Már most nagy a baj, az uniónak nincs pénze, még saját magára sem, közben Ukrajna érdekében euró százmilliárdos hiteleket vesz fel, és ezzel adósságspirálba rántja a tagállamokat, ha hagyjuk, még a gyerekeink is fizetni fogják ennek a terheit” – emelte ki.

Közölte, hogy a patrióták mindenhol előre fognak törni: 2029-re már a frakció tagjainak „áll majd a zászló” Európa-szerte, és akkor „újjá lehet tenni Európát”.