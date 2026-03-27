A Mol újabb jelentős gázmezőt talált - másfél éven belül a másodikat, ez minden magyart érinthet

Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat – közölte a társaság pénteken.

Ez a Mol Pakisztán második nagy találata rövid időn belül

A tájékoztató szerint a Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Hajbar-Pahtúnhva tartományában, Kohat körzetében található, és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4 százaléka, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol csoport termeléséhez.

A kutat 2025 augusztusában kezdték lefúrni, majd a jobb tárolókőzet-minőség elérése érdekében oldalirányú fúrást végeztek. A fúrás több mint 4000 méteres mélységet ért el, és a kutat mintegy 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozammal (nagyjából napi 5065 hordó egyenérték) tesztelték.

A gáztalálat jelentősége hasonlatos a 2024 augusztusában bejelentett Razgir-1 gázkút teljesítményéhez.

László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Mol Pakisztán szakemberei sikerrel jártak a technikailag összetett és mély kutatófúrásnál. A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás arra, hogy elkötelezettségük és alkalmazkodóképességük komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is – tette hozzá.

A most feltárt kutat újabb jelentős mérföldkőnek nevezte a Mol Pakisztán történetében, amely új lehetőségeket nyithat a TAL Blokkban.

A Mol Pakisztán a Mol csoport 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként 1999 óta, 27 éve tevékenykedik Pakisztánban, és mintegy 500 szakembernek ad munkát. A vállalat 3 blokkban rendelkezik érdekeltséggel, a TAL és a Margalla Blokkban pedig operátorként van jelen. Közös vállalati partnerei a helyi OGDCL, PPL, POL és GHPL olaj- és gázipari vállalatok.

A Mol Pakisztán jelentősen hozzájárul Pakisztán energiabiztonságához, és fontos szerepet játszik a vállalat nemzetközi portfóliójában; a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékáért felel, a kitermelt szénhidrogént helyben értékesíti – írták.