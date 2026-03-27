A Mol újabb jelentős gázmezőt talált - másfél éven belül a másodikat, ez minden magyart érinthet

VG/MTI
2026.03.27, 15:55
Frissítve: 2026.03.27, 16:23

Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat – közölte a társaság pénteken.

Másfél éven belül másodszor talált nagy földgázmezőt a Mol Pakisztán vezette konzorcium / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Ez a Mol Pakisztán második nagy találata rövid időn belül

A tájékoztató szerint a Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Hajbar-Pahtúnhva tartományában, Kohat körzetében található, és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4 százaléka, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol csoport termeléséhez.

A kutat 2025 augusztusában kezdték lefúrni, majd a jobb tárolókőzet-minőség elérése érdekében oldalirányú fúrást végeztek. A fúrás több mint 4000 méteres mélységet ért el, és a kutat mintegy 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozammal (nagyjából napi 5065 hordó egyenérték) tesztelték.

A gáztalálat jelentősége hasonlatos a 2024 augusztusában bejelentett Razgir-1 gázkút teljesítményéhez.

László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Mol Pakisztán szakemberei sikerrel jártak a technikailag összetett és mély kutatófúrásnál. A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás arra, hogy elkötelezettségük és alkalmazkodóképességük komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is – tette hozzá. 

A most feltárt kutat újabb jelentős mérföldkőnek nevezte a Mol Pakisztán történetében, amely új lehetőségeket nyithat a TAL Blokkban.

A Mol Pakisztán a Mol csoport 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként 1999 óta, 27 éve tevékenykedik Pakisztánban, és mintegy 500 szakembernek ad munkát. A vállalat 3 blokkban rendelkezik érdekeltséggel, a TAL és a Margalla Blokkban pedig operátorként van jelen. Közös vállalati partnerei a helyi OGDCL, PPL, POL és GHPL olaj- és gázipari vállalatok.

A Mol Pakisztán jelentősen hozzájárul Pakisztán energiabiztonságához, és fontos szerepet játszik a vállalat nemzetközi portfóliójában; a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékáért felel, a kitermelt szénhidrogént helyben értékesíti – írták.

Brutális rali után megpihenhet a Mol – az osztalék lehet az olajrészvény vonzereje

Az iráni háborús helyzet miatt továbbra is borongós a nemzetközi befektetői hangulat.

A Citi friss elemzésében 3200 forintról 3900 forintra emelte a Mol részvényeire vonatkozó 12 havi árfolyam-várakozását. Bár önmagában jelentős a 700 forintos módosítás, a friss várakozás 14 forinttal alacsonyabb az előző napi záróárnál. Felértékelődési lehetőséget tehát nem igazán lát az amerikai nagybank, amely ennek megfelelően továbbra is tartást javasol.

A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül öt vételt, kettő tartást javasol, további két bróker pedig eladásra ajánlja a papírt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
