Új ország akar belépni az Európai Unióba, a lakosság fele máris nemet mond: már 2028-tól EU-tag lehet, Ukrajna irigykedve nézi

Új lendületet kaphat Izland EU-csatlakozása, miután a szigetország augusztus végén népszavazáson dönt arról, újraindítsák-e a korábban megszakított tárgyalásokat. A külügyminiszter szerint, ha a választók igent mondanak, a folyamat akár másfél év alatt lezárható, Izland pedig 2028 körül az Európai Unió tagja lehet. A közvélemény azonban erősen megosztott: a felmérések szerint az izlandiak szinte fele továbbra sem támogatja a csatlakozást.
VG
2026.03.11, 19:39
Frissítve: 2026.03.11, 19:46

Izland újra felkerült az Európai Unió tárgyalóasztalára: a szigetország külügyminisztere szerint akár másfél éven belül le is zárhatók a tárgyalások, ha az izlandi választók támogatják a folyamat újraindítását. A kérdésről augusztus végén népszavazáson dönthetnek az izlandiak, miközben a jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok miatt egyre hevesebb viták vannak a csatlakozásról.

Új ország akar belépni az Európai Unióba, a lakosság fele máris nemet mond: Izland már 2028-tól EU-tag lehet, Ukrajna irigykedve nézi
Porgerdur Katrín Gunnarsdóttir külügyminiszter a Politicónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a tárgyalások lezárása akár másfél éven belül is megtörténhet, ha az augusztus 29-re kiírt referendumon az izlandiak támogatják a csatlakozási egyeztetések újraindítását. Egy friss Gallup-felmérés szerint rendkívül szoros lehet a szavazás: 

a megkérdezettek 52 százaléka támogatja a tárgyalások folytatását, míg 48 százalék ellenzi azt.

A külügyminiszter – aki a csatlakozáspárti Vidreisn párt vezetője – jelezte: a politikai döntéseket nem mindig a közvélemény-kutatásokhoz kell igazítani. „Néha nem a felméréseknek kell vezetniük minket, hanem nekünk kell vezetnünk” – fogalmazott.

Izland sajátos helyzetben van az Európai Unióhoz való viszonyát tekintve. Az ország az Európai Gazdasági Térség tagja, és része a schengeni övezetnek is, így már jelenleg is számos uniós szabályt alkalmaz. A külügyminiszter szerint emiatt a csatlakozási folyamat sokkal egyszerűbb lehetne, mint más tagjelöltek esetében, és viszonylag gyorsan lezárható lenne.

Izland már egyszer nekiugrott a csatlakozásnak

A szigetország már egyszer elindította a csatlakozási folyamatot: 2009-ben, a pénzügyi válság idején nyújtotta be a kérelmét. A tárgyalásokat azonban 2013-ban befagyasztották, részben a halászati szabályok körüli vita, részben pedig a gazdasági helyzet javulása miatt. A kormány végül 2015-ben hivatalosan vissza is vonta a csatlakozási kérelmet. A folyamat addigra már előrehaladott volt: 

a 33 tárgyalási fejezetből 11-et lezártak.

Egy uniós tisztviselő korábban arról beszélt, hogy a tárgyalások akár egy éven belül lezárhatók lennének, ha Izland újraindítja a folyamatot. Gunnarsdóttir azonban hangsúlyozta: még egy sikeres augusztusi referendum után is szükség lenne egy újabb szavazásra, amikor a tárgyalások már befejeződnek.

A külügyminiszter szerint a jelenlegi geopolitikai feszültségek is növelik a csatlakozás támogatottságát. Úgy látja, az Európai Unió gazdasági és politikai értelemben is stabilabb környezetet kínálna Izlandnak, ami különösen fontos lehet a vállalatok és az iparágak számára.

Gazdasági szempontból is több előnyt említett:

  • Izlandon hagyományosan magasabb az infláció és a kamatszint, mint sok más európai országban, 
  • emellett a gazdaságban szerinte túl sok monopólium működik. Az uniós tagság szerinte ezekre a problémákra is részben megoldást jelenthetne.

Gunnarsdóttir szerint ugyanakkor az Európai Unió is profitálhatna Izland csatlakozásából. A szigetország gazdag, stabil gazdasággal rendelkezik, miközben geostratégiai elhelyezkedése is fontos az észak-atlanti térségben.

