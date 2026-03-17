Kanada
Európai Unió
uniós csatlakozás

Ilyen még nem volt: beléphet az EU-ba a világ egyik legnagyobb országa, senkit se zavar, hogy nem Európában van – a lakosság majdnem fele támogatja

Volodimir Zelenszkij nem fog örülni annak a felvetésnek, mely szerint Kanada egy napon csatlakozhat az Európai Unióhoz. Kanada transzatlanti csatlakozásának lehetőségét a blokk globális vonzerejének szemléletes példájaként hozta fel Jean-Noel Barrot, francia külügyminiszter.
Csókási Annamária
2026.03.17, 21:39

A berlini Europe 2026 konferencián német kollégája, Johann Wadephul mellett felszólalva Barrot azzal érvelt, hogy a geopolitikai feszültségek növekedésével az EU egyre inkább vonzza a határain túli partnereket, ezzel együtt Kanada gazdaságát is.

Csak félig vicc, hogy Kanada csatlakozna az Európa Unióhoz / Fotó: NurPhoto via AFP

„Jelenleg kilenc ország hivatalos tagjelölt az EU-ba való csatlakozásra. Mások is csatlakozhatnak hozzájuk” – közölte Barrot. „Izland néhány héten vagy hónapon belül. És talán Kanada is valamikor.”

A francia külügyminiszter megjegyzését nem konkrét politikai javaslatként tálalták, hanem egy szélesebb körű érvelés részeként, miszerint az EU egy „harmadik szuperhatalomként” lép színre, amely képes egyensúlyt teremteni az Egyesült Államok és Kína közötti rivalizálásban. A Politico arról számolt be, hogy Alexander Stubb finn elnök futás közben azt javasolta Mark Carney kanadai miniszterelnöknek, hogy ő is „gondolkodjon el” az EU-hoz való csatlakozáson. Ezek a megjegyzések akkor hangzottak el, amikor az európai vezetők az orosz-ukrán háború és az amerikai közel-keleti háború közepette az unió geopolitikai szerepének megerősítésére törekednek.

Kanyarban előzi Ukrajnát a föld másik oldaláról

Barrot úgy fogalmazott, hogy Európa egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy gazdasági súlyával, demokratikus modelljével és szabályozó erejével közelebb hozza egymáshoz az országokat. „A világ számos országa hajlandó közelebb kerülni az unióhoz” – nyilatkozta.

Rámutatott továbbá az Egyesült Királysággal való kapcsolatok megújulásának jeleire is, kiemelve 

  • a londoni vitákat az egységes piaccal való szorosabb kapcsolatokról, 
  • valamint a kapcsolat elmélyítését Indiával és Svájccal.

Egyre gyakrabban merül fel Kanada lehetséges EU-tagságának kérdése, miközben az ország egyre ellenségesebb viszonyban van az Egyesült Államokkal Donald Trump elnöksége alatt, aki második elnöki ciklusának elején gyakran beszélt arról, hogy Kanadát az „51. állammá” tenné. Egy 2025-ben végzett közvélemény-kutatás szerint a kanadaiak 44 százaléka úgy véli, hogy az országnak csatlakoznia kellene az EU-hoz.

Még Ursula von der Leyen is lelkesedik Kanada tagságáért

Barrot és Stubb azok a legmagasabb rangú politikusok, akik hangot adtak ennek a javaslatnak; Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szóvivője ugyan pozitívan reagált a közvélemény-kutatás eredményére, de végül elvetette az ötletet, mondván, hogy az eleve kudarcra van ítélve.

Kanada már elutasította az EU-tagságra vonatkozó bármilyen javaslatot, Carney kijelentette, hogy nincs terv a blokkhoz való csatlakozásra. „A rövid válasz: nem” – mondta a kanadai miniszterelnök, amikor az idei NATO-csúcstalálkozón erről a kérdésről kérdezték. „Ez nem a szándékunk. Nem ezen az úton járunk.” 

Ottawa ehelyett jelenleg a tagságon kívüli szorosabb kapcsolatok kiépítésére törekszik, 

ideértve egy új stratégiai védelmi és biztonsági partnerséget az EU-val, amelynek célja a kereskedelem, az ellátási láncok és a biztonság terén való együttműködés elmélyítése. Bár Kanada teljes jogú EU-tagsága rövid távon valószínűtlen, és egyelőre nincsenek konkrét tervek ennek megvalósítására, a növekvő geopolitikai zavarok miatt ez nem lehetetlen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
