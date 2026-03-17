Ilyen még nem volt: beléphet az EU-ba a világ egyik legnagyobb országa, senkit se zavar, hogy nem Európában van – a lakosság majdnem fele támogatja

A berlini Europe 2026 konferencián német kollégája, Johann Wadephul mellett felszólalva Barrot azzal érvelt, hogy a geopolitikai feszültségek növekedésével az EU egyre inkább vonzza a határain túli partnereket, ezzel együtt Kanada gazdaságát is.

„Jelenleg kilenc ország hivatalos tagjelölt az EU-ba való csatlakozásra. Mások is csatlakozhatnak hozzájuk” – közölte Barrot. „Izland néhány héten vagy hónapon belül. És talán Kanada is valamikor.”

A francia külügyminiszter megjegyzését nem konkrét politikai javaslatként tálalták, hanem egy szélesebb körű érvelés részeként, miszerint az EU egy „harmadik szuperhatalomként” lép színre, amely képes egyensúlyt teremteni az Egyesült Államok és Kína közötti rivalizálásban. A Politico arról számolt be, hogy Alexander Stubb finn elnök futás közben azt javasolta Mark Carney kanadai miniszterelnöknek, hogy ő is „gondolkodjon el” az EU-hoz való csatlakozáson. Ezek a megjegyzések akkor hangzottak el, amikor az európai vezetők az orosz-ukrán háború és az amerikai közel-keleti háború közepette az unió geopolitikai szerepének megerősítésére törekednek.

Barrot úgy fogalmazott, hogy Európa egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy gazdasági súlyával, demokratikus modelljével és szabályozó erejével közelebb hozza egymáshoz az országokat. „A világ számos országa hajlandó közelebb kerülni az unióhoz” – nyilatkozta.

Rámutatott továbbá az Egyesült Királysággal való kapcsolatok megújulásának jeleire is, kiemelve

a londoni vitákat az egységes piaccal való szorosabb kapcsolatokról,

valamint a kapcsolat elmélyítését Indiával és Svájccal.

Egyre gyakrabban merül fel Kanada lehetséges EU-tagságának kérdése, miközben az ország egyre ellenségesebb viszonyban van az Egyesült Államokkal Donald Trump elnöksége alatt, aki második elnöki ciklusának elején gyakran beszélt arról, hogy Kanadát az „51. állammá” tenné. Egy 2025-ben végzett közvélemény-kutatás szerint a kanadaiak 44 százaléka úgy véli, hogy az országnak csatlakoznia kellene az EU-hoz.