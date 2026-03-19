Irán miatt senki nem vette észre: megindult az orosz olaj és a gáz a tiltott zónába – Amerika őrjöngeni fog

Kuba Oroszország segítségével játszhatja ki az amerikai embargót. Két orosz hajó tart Kuba felé, olajat és gázt visznek.
VG
2026.03.19, 07:55
Frissítve: 2026.03.19, 08:14

Két, Oroszországból származó olajat és üzemanyagot szállító tankerhajó tart Kuba felé, és a hírek szerint akár már a jövő héten megérkezhetnek az energiahiánnyal küzdő szigetre, dacolva Donald Trump amerikai elnök energiahordozókra vonatkozó embargójával.

Két orosz hajó tart Kuba felé, olajat és gázt visznek / Fotó: AFP

Ha a hajók befutnak, akkor ezek lesznek három hónap után az első, Kubába érkező energiaszállítmányok. A karib-tengeri szigetországban hétfőn országos áramszünet alakult ki, miután a teljes villamosenergia-hálózat összeomlott. Bár kedden fokozatosan helyreállt az áramszolgáltatás, a helyzet tovább mélyítette a súlyos gazdasági válságot.

A hongkongi zászló alatt közlekedő Sea Horse, amely a feltételezések szerint mintegy 27 ezer tonna orosz gázt szállít, azután tart Kuba felé, hogy a jelek szerint múlt hónapban módosította útvonalát. A hajó várhatóan hétfőn érkezik meg Kubába – nyilatkozta a Financial Timesnak Samir Madani, a TankerTrackers.com tengeri hírszerző vállalat társalapítója.

A másik hajó, az orosz zászló alatt közlekedő Anatolij Kolodkin mintegy 100 ezer tonna nyersolajat szállít – ez az olaj minőségétől függően 725–728 ezer hordónak felel meg –, és Madani szerint várhatóan április 4-én érkezik meg Kubába.

Bizonytalan Kuba további sorsa

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a hét elején úgy fogalmazott, hogy megtiszteltetés lenne számára, ha valamilyen formában birtokba vehetné Kubát. Az elnök korábban már felvetette a karibi ország baráti átvételének lehetőségét.

„Hogy felszabadítom, vagy elfoglalom? Szerintem bármit megtehetek vele, ha az igazat akarja tudni. Jelenleg nagyon meggyengült országról van szó” – mondta Trump hétfőn.

Egyre több a találgatás szól arról, hogy Donalt Trump Miguel Díaz-Canel elnök távozását próbálja kikényszeríteni. Díaz-Canel a múlt héten megerősítette, hogy Kuba tárgyalásokat folytat az amerikai kormányzattal az energiablokád megszüntetése érdekében.

Kuba legutóbbi szállítmánya január 9-én érkezett Mexikóból, azonban Mexikó azóta a szerint engedett Trump nyomásának, és leállította a további szállításokat. Kuba régi szövetségesétől, Venezuelából december óta nem érkezett újabb szállítmány, miután amerikai erők lecsaptak, és elfogták Nicolás Maduro elnököt.

Egy hasonló forgatókönyv kapcsán Díaz-Canel kedden kijelentette, hogy bármely külső agresszor áttörhetetlen ellenállásba ütközne Kubában.

Oroszország külügyminisztériuma kedden úgy nyilatkozott, hogy: „Oroszország megerősíti rendíthetetlen szolidaritását Kuba kormányával és testvéri népével.”

Kuba a hazai szükségletének fedezéséhez szükséges olaj csupán 40 százalékát termeli meg, és hosszú ideje baráti országok importjára támaszkodik, hogy ellássa energiával a háztartásokat, valamint a turisztikai és mezőgazdasági ágazatot.

Venezuela volt az ország legfőbb támogatója, olajat küldött orvosokért és elhárítási operatív személyzetért cserébe egészen addig, amíg az amerikai erők január 3-án le nem tartóztatták Madurót.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
