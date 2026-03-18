Kuba nem bírja tovább, megadta magát: így alakul át a kommunista ország – de nem biztos, hogy Amerikának ez elég

Gazdasági katasztrófa fenyegeti a szigetországot. Kuba megtette az első lépést, de az amerikai szankciók feloldása nélkül nem megy.
M. Cs.
2026.03.18, 06:10

Kuba kommunista vezetése a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak. Megnyílhat ezzel az út a szigetországba, bár arra is szükség van, hogy módosítsák az amerikai törvényeket, amelyek akadályozzák a kereskedelmet és a befektetéseket a régóta fennálló gazdasági embargó miatt.

Oscar Pérez-Oliva Fraga miniszterelnök-helyettes jelezte: Kuba kész a nyitásra / Fotó: AFP

Kétségbeesett kísérlet a nyitás Havanna részéről, a szigetország gazdasága ugyanis az összeomlás szélén áll a fokozódó amerikai nyomás és olajembargó miatt. Hétfőn ismét összeomlott az ország elektromos hálózata, a kialakult káosz már utcai tiltakozásokhoz és erőszakos összecsapásokhoz vezetett.

A nyitásról Oscar Pérez-Oliva Fraga kubai miniszterelnök-helyettes – Raúl Castro volt elnök és kommunista pártvezető unokaöccse – beszélt az NBC Newsnak adott exkluzív interjúban. Kijelentette, hogy a kormány kész „az Egyesült Államokban élő kubaiakkal és leszármazottaikkal” való rugalmas kereskedelmi kapcsolatokra, fel kívánja élénkíteni a gazdaság olyan szektorait, mint 

  • az ingatlanpiac, 
  • az idegenforgalom, 
  • a bányászat 
  • és az infrastruktúra.

Kuba gazdaságát még mélyebb válságba taszította az olajembargó

Az amerikai hírportál szerint Fraga, aki egyben a gazdasági és kereskedelmi tárcát is vezeti, egy sor reform segítségével próbál életet lehetni a csőd szélén álló gazdaságba. „Nincsenek korlátok” – jelentette ki, 

nem csupán kis- és közepes vállalkozókat várnak, hanem a nagytőkét is.

A Reuters emlékeztetett, hogy Kubának muszáj újraéleszteni a gazdaságot, amelyet még a korábbinál is mélyebb válságba taszított az amerikai olajembargó.

Ismét összeomlott az elektromos hálózat a szigetországban / Fotó: AFP

Az éles politikai fordulat ennek a próbálkozásnak a része, alig pár nappal azután, hogy Havanna elismerte: tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, kész megegyezni Washingtonnal, hogy elkerülje Venezuela és Irán sorsát.

Annak is a jele, hogy Kuba enged az amerikai nyomásnak, mert kiszivárgott hírek szerint a Trump-adminisztráció a gazdasági nyitást bármilyen kétoldalú megállapodás részének és feltételének tekint.

Az amerikai kormányzat illetékesei azonban eddig 

nem jelezték, hogy Washington kész lenne az üzleti kapcsolatokat tiltó szankciók feloldására,

emlékeztetett a The Wall Street Journal.

Ellenséges Havannával a diaszpóra egy része

Az emigránsok befektetéseinek az engedélyezése azonban érzékeny kérdés Kubában, amely régóta gyanakvással tekint a külföldön élő közösségre. A diaszpóra egy része ugyanis kifejezetten ellenséges Havannával szemben, és vehemensen támogatja a kereskedelmi embargót.

Az összeomlás szélén a gazdaság / Fotó: AFP

A kubaiak 2021 óta nyithatnak és üzemeltethetnek magánvállalkozásokat, de a szigeten kívül élők ebből ki voltak zárva. A kommunista vezetés ugyan még mindig „szükséges rossznak” tekinti a magánszektort, de az jelentősen fejlődött az elmúlt években.

A Caribbean Council tavaly szeptemberi jelentése szerint 2024-ben már a magánszektor adta a kiskereskedelmi és szolgáltatási szektor 55 százalékát. Ez az arány 2023-ban 44 százalék volt.

Pragmatikus, de elkésett lépés

Paolo Spadoni, az Augusta Egyetem közgazdásza és egy kubai gazdaságról szóló 2014-es könyv szerzője „pragmatikus” lépésnek nevezte a politikai irányváltást, de úgy vélte, hogy Kubának már évekkel ezelőtt saját kezdeményezésére kellett volna megtennie ezt, nem csak most, az Egyesült Államok „maximális nyomása” alatt áll.

„Ez a változás katalizátorként szolgálhat az Egyesült Államok és Kuba közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítéséhez, jelentős lehetőségeket teremt az amerikai vállalatok számára, még ha maradnak is jelentős akadályok – mondta a brit hírügynökségnek. "Ennek ellenére ez egy fontos és potenciálisan jelentős első lépés” – tette hozzá.

Az olajembargó miatt a szemetet sem viszik el Havannában / Fotó: AFP

Meríteni pedig van miből, mert 

csak 2021 óta több mint egymillió kubai menekült el a szigetről

– ez volt a legnagyobb exodus az 1959-es forradalom óta, és az ő befektetési potenciáljuk nagyrészt még kihasználatlan.

A katasztrofális gazdasági helyzet és üzleti körülmények miatt azonban William LeoGrande, a washingtoni American University Kuba-szakértője szerint várhatóan csak azok ugranak majd a lehetőségre, akiket érzelmi szálak fűznek a szigethez.

Emlékeztetett, hogy sok kubai kis- és közepes vállalkozást jelenleg is a Floridában élő diaszpóra finanszíroz és lát el – a keményvonalasok ellenkezése ellenére.

Hányszor fogja még a kubai rezsim kisajátítani és ellopni a vállalkozásokat, mire végre annak nevezik őket, amik: HIVATÁSOS TOLVAJOK! Őrült mindenki, aki ez alatt a rezsim alatt befektet Kubába!

– írta például Carlos Giménez, Florida republikánus kongresszusi képviselője az X-en. 

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu