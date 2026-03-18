Kuba nem bírja tovább, megadta magát: így alakul át a kommunista ország – de nem biztos, hogy Amerikának ez elég

Kuba kommunista vezetése a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak. Megnyílhat ezzel az út a szigetországba, bár arra is szükség van, hogy módosítsák az amerikai törvényeket, amelyek akadályozzák a kereskedelmet és a befektetéseket a régóta fennálló gazdasági embargó miatt.

Kétségbeesett kísérlet a nyitás Havanna részéről, a szigetország gazdasága ugyanis az összeomlás szélén áll a fokozódó amerikai nyomás és olajembargó miatt. Hétfőn ismét összeomlott az ország elektromos hálózata, a kialakult káosz már utcai tiltakozásokhoz és erőszakos összecsapásokhoz vezetett.

A nyitásról Oscar Pérez-Oliva Fraga kubai miniszterelnök-helyettes – Raúl Castro volt elnök és kommunista pártvezető unokaöccse – beszélt az NBC Newsnak adott exkluzív interjúban. Kijelentette, hogy a kormány kész „az Egyesült Államokban élő kubaiakkal és leszármazottaikkal” való rugalmas kereskedelmi kapcsolatokra, fel kívánja élénkíteni a gazdaság olyan szektorait, mint

az ingatlanpiac,

az idegenforgalom,

a bányászat

és az infrastruktúra.

Kuba gazdaságát még mélyebb válságba taszította az olajembargó

Az amerikai hírportál szerint Fraga, aki egyben a gazdasági és kereskedelmi tárcát is vezeti, egy sor reform segítségével próbál életet lehetni a csőd szélén álló gazdaságba. „Nincsenek korlátok” – jelentette ki,

nem csupán kis- és közepes vállalkozókat várnak, hanem a nagytőkét is.

A Reuters emlékeztetett, hogy Kubának muszáj újraéleszteni a gazdaságot, amelyet még a korábbinál is mélyebb válságba taszított az amerikai olajembargó.

Az éles politikai fordulat ennek a próbálkozásnak a része, alig pár nappal azután, hogy Havanna elismerte: tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, kész megegyezni Washingtonnal, hogy elkerülje Venezuela és Irán sorsát.

Annak is a jele, hogy Kuba enged az amerikai nyomásnak, mert kiszivárgott hírek szerint a Trump-adminisztráció a gazdasági nyitást bármilyen kétoldalú megállapodás részének és feltételének tekint.