Nem bírta ki, csütörtök reggel felrobbant az olaj és a gáz ára: elviselhetetlen a drágulás, nincs ami megállítsa – most tényleg mindenki megrettent

Az olajárak meredeken emelkedtek, a részvénypiac ezzel párhuzamosan gyengült a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának jelentős eszkalációja megrázta a befektetőket. Eközben a jen ingadozott a dolláronkénti kulcsfontosságú 160-as szint közelében, miután a japán jegybank változatlanul hagyta a kamatokat.

Rémülten figyeli a részvénypiac az iráni háború eszkalációját, immár a globális energiarendszer került veszélybe / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A várakozásoknak megfelelően a Bank of Japan nem módosította a rövid távú irányadó kamatát, amely 0,75 százalék maradt,

az amerikai jegybank (Fed) és a kanadai jegybank példáját követve óvatos hangnemet ütött meg az emelkedő olajárak inflációra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

A jen legutóbb 159,61-en állt dolláronként, miközben a kereskedők bármilyen beavatkozási jelre figyelnek.

Korábban Katayama Szacuki japán pénzügyminiszter kijelentette, hogy a hatóságok készen állnak „bármikor megtenni a szükséges lépéseket a piaci volatilitás ellen”.

A mai, a japán jegybank döntése előtti verbális intervenció célja az volt, hogy előkészítsék a piacot egy esetleges beavatkozásra, ha a piacok a jen eladásával reagálnak a döntésre

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője.

„A 160-as szint kritikus küszöbnek tűnik. Jelentős háborús vagy energiapiaci fejlemény hiányában – különösen a tegnap esti Fed-döntés után – a dollár/jen árfolyam készen állhat ennek a tesztelésére” – tette hozzá.

A jen több mint 2 százalékkal gyengült a dollárral szemben a február végi háború kitörése óta, mivel a befektetők aggódnak az elhúzódó konfliktus inflációra és növekedésre gyakorolt hatása miatt, és a biztonságos eszköznek számító amerikai dollár felé fordulnak.

Súlyosbodik a közel-keleti háború

A piacok továbbra is a közel-keleti háborúra fókuszálnak, és egyre inkább tartanak attól, hogy a konfliktus elhúzódhat, ami növeli a stagfláció kockázatát.

Irán azzal vádolta Izraelt, hogy szerdán csapást mért a hatalmas South Pars gázmező létesítményeire, és válaszul támadásokat ígért az öböl térségében található olaj- és gázinfrastruktúra ellen.

Rakétákat lőtt ki Katar és Szaúd-Arábia felé is.