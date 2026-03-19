Nem bírta ki, csütörtök reggel felrobbant az olaj és a gáz ára: elviselhetetlen a drágulás, nincs ami megállítsa – most tényleg mindenki megrettent

Az iráni háború eszkalációja nyomán emelkedő olajár stagflációval, a jegybankok rémével fenyeget. A részvénypiac gyengüléssel reagált, a jegybankok egyelőre kivárnak.
D. GY.
2026.03.19, 07:00
Frissítve: 2026.03.19, 08:00

Az olajárak meredeken emelkedtek, a részvénypiac ezzel párhuzamosan gyengült a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának jelentős eszkalációja megrázta a befektetőket. Eközben a jen ingadozott a dolláronkénti kulcsfontosságú 160-as szint közelében, miután a japán jegybank változatlanul hagyta a kamatokat.

Rémülten figyeli a részvénypiac az iráni háború eszkalációját, immár a globális energiarendszer került veszélybe / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP
  • A várakozásoknak megfelelően a Bank of Japan nem módosította a rövid távú irányadó kamatát, amely 0,75 százalék maradt, 
  • az amerikai jegybank (Fed) és a kanadai jegybank példáját követve óvatos hangnemet ütött meg az emelkedő olajárak inflációra gyakorolt hatásával kapcsolatban. 
  • A jen legutóbb 159,61-en állt dolláronként, miközben a kereskedők bármilyen beavatkozási jelre figyelnek. 
  • Korábban Katayama Szacuki japán pénzügyminiszter kijelentette, hogy a hatóságok készen állnak „bármikor megtenni a szükséges lépéseket a piaci volatilitás ellen”.

A mai, a japán jegybank döntése előtti verbális intervenció célja az volt, hogy előkészítsék a piacot egy esetleges beavatkozásra, ha a piacok a jen eladásával reagálnak a döntésre

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője.

„A 160-as szint kritikus küszöbnek tűnik. Jelentős háborús vagy energiapiaci fejlemény hiányában – különösen a tegnap esti Fed-döntés után – a dollár/jen árfolyam készen állhat ennek a tesztelésére” – tette hozzá.

A jen több mint 2 százalékkal gyengült a dollárral szemben a február végi háború kitörése óta, mivel a befektetők aggódnak az elhúzódó konfliktus inflációra és növekedésre gyakorolt hatása miatt, és a biztonságos eszköznek számító amerikai dollár felé fordulnak.

Súlyosbodik a közel-keleti háború

A piacok továbbra is a közel-keleti háborúra fókuszálnak, és egyre inkább tartanak attól, hogy a konfliktus elhúzódhat, ami növeli a stagfláció kockázatát. 

Irán azzal vádolta Izraelt, hogy szerdán csapást mért a hatalmas South Pars gázmező létesítményeire, és válaszul támadásokat ígért az öböl térségében található olaj- és gázinfrastruktúra ellen. 

Rakétákat lőtt ki Katar és Szaúd-Arábia felé is.

Gyengül a részvénypiac, kilőtt a gáz és az olaj ára

  • Az energiainfrastruktúrát ért támadások hatására az amerikai nyersolaj határidős ára mintegy 1 százalékkal, hordónként 97,07 dollárra emelkedett. 
  • A földgáz ára több mint 6 százalékkal nőtt, 
  • a Brent olaj ára 4,5 százalékos napi emelkedéssel 112,19 dollárra ugrott. 
  • A részvénypiacokon a japán Nikkei 2,5 százalékkal esett, 
  • a dél-koreai részvények 1,5 százalékkal gyengültek. 
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe több mint 1,5 százalékkal csökkent. 
  • Az európai határidős indexek több mint 1 százalékos mínuszban voltak.

A legutóbbi eszkaláció fordulópontnak tűnik a piacok számára, mert a konfliktus már nem csupán katonai hírekről vagy a Hormuzi-szoros lezárásáról szól, hanem a globális energiarendszer működését is érinti

– mondta Charu Chanana, a Saxo szingapúri vezető befektetési stratégája. Hozzátette, hogy a piacokat a növekvő stagflációs kockázat (emelkedő infláció, stagnáló, vagy csökkenő gazdasági növekedés) nyugtalanítja leginkább, a válság immár nem pusztán geopolitikai, hanem makrogazdasági kockázatokat is hordoz. 

A dollár széles körben erősödött, amit az is támogatott, hogy a Fed előrejelzése szerint idén már csak egy kamatcsökkentés várható, miután szerdán változatlanul hagyta a kamatokat. A kereskedők már nem árazzák teljes mértékben a 2026-os lazítást. 

  • A dollárindex, amely az amerikai devizát hat másikkal szemben méri, ebben a hónapban 2,5 százalékkal emelkedett. 
  • Legutóbb 100,06-on állt, enyhén alacsonyabban a szerdai 0,7 százalékos növekedést követően.

Mit lép a többi jegybank?

A jegybanki ülésekkel teli héten a befektetők a döntéshozók kommentárjait elemzik, hogy felmérjék a háború hatását. 

A nap folyamán az Európai Központi Bank és az angol jegybank döntései is várhatók.

Az EKB és a Bank of England – a japán jegybankhoz hasonlóan – várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat, de a figyelem a háború inflációra és növekedésre gyakorolt hatásáról szóló nyilatkozatokra irányul.

Laura Cooper, a Nuveen globális befektetési stratégája szerint a kulcskérdés a döntéshozók számára az, hogy a magasabb energiaárak képesek-e „kimozdítani” az inflációs várakozásokat, vagy a sokk végül átmenetinek bizonyul.

„A kamatemelések nem növelik az olajkínálatot, csak a magasabb árak miatti keresletet fogják vissza, ami tovább rontja a növekedési kilátásokat. Az energiapiaci sokkhoz való alkalmazkodás így nagyrészt organikusan történik” – fejtette ki.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1258 cikk

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
