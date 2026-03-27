Tovább terjeszkedik a Rheinmetall, a német hadiipari óriás nagyszabású nemzetközi együttműködést jelentett be. A Rheinmetall egy spanyol technológiai vállalattal közösen pályázik több milliárd eurós katonai megrendelésekre, melyek jelentősen növelhetik a cég bevételeit. A Rheinmetall ezzel tovább erősítheti pozícióját az európai fegyverpiacon, miközben több száz új munkahely létrehozását is tervezi.
VG
2026.03.27, 07:15
Frissítve: 2026.03.27, 08:05

A német hadiipar egyik meghatározó szereplője új nemzetközi együttműködéssel erősítené pozícióját. A düsseldorfi központú Rheinmetall és a spanyol Indra szándéknyilatkozatot írt alá egy közös projekt elindításáról, mely több milliárd eurós (több ezer milliárd forintos) megrendelésekhez juttathatja a feleket.

Gigantikus fegyverüzletet jelentett be Magyarország német hadiipari büszkesége: a Rheinmetall már számolja az eurómilliárdos megrendeléseket – százával veszik fel a dolgozókat / Fotó: Jose Sarmento Matos

Az együttműködés elsődleges célja, hogy a két vállalat közösen induljon a spanyol hadsereg pályázatain. Ezek között szerepel akár 3000 katonai teherautó beszerzése, valamint több száz páncélozott taktikai jármű gyártása. 

A felek nem zárják ki harckocsik előállítását sem, 

ami tovább bővítheti a projekt volumenét – írja a német Merkur.

A megállapodást Düsseldorfban írta alá Armin Papperger és Ángel Escribano. A Rheinmetall vezetője szerint a partnerség lehetőséget teremt arra, hogy a két piacvezető vállalat összehangolja erőforrásait, különösen a járműgyártás, az elektronika, a műholdas technológia és a haditengerészeti fejlesztések területén. A tervek szerint az Indra elektronikai rendszerei a Rheinmetall járműveibe is bekerülhetnek.

A következő lépés egy közös vállalat létrehozása, melynek székhelye Spanyolországban lenne, és a gyártás is ott zajlana. A projekt már a kezdeti szakaszban is jelentős foglalkoztatási hatással járhat: 

a vállalatvezetés legalább 500-700 új munkahely létrehozásával számol, mely később tovább emelkedhet. 

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a bővülés nem Németországban generál új állásokat.

Az Indra és a Rheinmetall is növekvőben van

A madridi központú Indra az egyik vezető európai technológiai vállalat, mely szenzorokat és elektronikai rendszereket fejleszt repülőgépekhez, katonai járművekhez, hajókhoz és műholdakhoz. A cég tavaly mintegy 5,5 milliárd eurós (körülbelül 2200 milliárd forintos) árbevételt ért el, melyből 1,4 milliárd euró (mintegy 560 milliárd forint) a védelmi üzletágból származott. Az utóbbi szegmens növekedése meghaladta az egyharmadot, ami a vállalat legdinamikusabban bővülő területévé tette.

Hasonló trend figyelhető meg a Rheinmetall esetében is: a vállalat az elmúlt évben 9,9 milliárd eurós (közel 4000 milliárd forintos) árbevételt könyvelt el, 29 százalékos volt a növekedés. A cég portfóliója a harckocsiktól és tüzérségi rendszerektől kezdve a lőszereken át egészen a katonai teherautókig és drónokig terjed. A megrendelések növekedése mindkét vállalatnál elsősorban a védelmi kiadások emelkedésének tudható be, miközben egyes polgári üzletágak – például a légi forgalmi rendszerek – gyengébben teljesítenek.

Nagyon rossz hírt kapott a Rheinmetall: a profik a háborúra fogadnak, de már nem a tankra

A Bank of America egy hirtelen váltással most már  a tank- és tüzérségi gyártók – például a Rheinmetall – helyett azokat az európai védelmi ipari vállalatokat részesíti előnyben, melyek segítenek a drónveszélyt észlelő, nyomon követő és a drónok lelövésére is képes rendszerek kiépítésében – közölte az amerikai nagybank Benjamin Heelan vezette elemzői csapata csütörtökön.

Az irányváltás rendkívül pozitív a brit BAE Systems, a francia Thales, az olasz Leonardo, a norvég Kongsberg Gruppen és a német Hensoldt számára – tették hozzá, egyszersmind az eddigi tartásról vételre felminősítve a Hensoldtot és megemelve a BAE és a Kongsberg célárát. Ugyanakkor csökkentették a német tank- és lőszergyártó Rheinmetall és a harci járművekbe sebességváltókat gyártó, szintén német Renk, valamint a vadászgépeket gyártó svéd Saab célárfolyamát. Az utóbbi esetben inkább a Saab értékesítési nehézségei nyomtak sokat a latban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
