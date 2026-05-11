Vége a rémálomnak a magyarok kedvenc országában: teljes átalakulás jön az útdíjfizetésben – már bontják, amit mindenki utált, ez lesz helyette

A horvátországi nyaralás egyik legidegőrlőbb része évek óta ugyanaz: a kapuknál araszoló kocsisor, a jegyhúzás, a sorompó és a fizetés miatti torlódás. Ez a rendszer hamarosan eltűnik, de a magyar autósoknak fontos tudniuk, hogy a nagy átállás nem a 2026-os főszezonban történik meg. A horvát autópálya-kezelő tájékoztatása szerint az új, teljesen digitális útdíjrendszer tervezett indulása 2027 márciusa, vagyis az idei nyári utazásoknál még a megszokott fizetőkapus rendszerrel kell számolni.

A német Merkur portál értesülése szerint Horvátország a következő időszakban úgynevezett szabad áthaladásos, digitális útdíjrendszerre áll át. Ennek lényege, hogy az autósoknak nem kell megállniuk a fizetőkapuknál: a járműveket kamerák és elektronikus eszközök azonosítják, az útdíjat pedig a megtett út és a jármű-kategória alapján számítják ki.

A fejlesztés fő célja a nyári torlódások csökkentése, mivel a jelenlegi rendszerben a fizetőkapuknál a forgalom könnyen feltorlódik, különösen a tengerpart felé vezető útvonalakon, amikor egyszerre indulnak meg

a német,

osztrák,

magyar,

szlovén

és cseh turisták

az Adria felé. Az új rendszerrel a járművek megállás nélkül haladhatnak át a mérőpontokon, ami gyorsabb és biztonságosabb forgalmat, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és kisebb károsanyag-kibocsátást hozhat.

Több ezer új kamera a horvát útrendszerben

A rendszer működéséhez Horvátország 212 útdíjportált és 1744 kamerát telepít az autópályákra. Ezek a berendezések menet közben rögzítik majd a járműveket. A német autóklub, az ADAC összefoglalója szerint az új rendszer 2027 márciusától lép működésbe, és két fizetési módra épül: az egyik az elektronikus fedélzeti egység, a másik

a rendszámfelismeréshez kapcsolt fizetés.

A magyar autósok számára a legfontosabb változás az lesz, hogy a személyautóknál várhatóan nem lesz kötelező külön fedélzeti egységet venni. A könnyű járművek, vagyis a 3,5 tonna alatti autók esetében a rendszámot és egy fizetési módot kell majd regisztrálni. A nehéz járműveknél, például teherautóknál és buszoknál viszont kötelező lesz az elektronikus fedélzeti eszköz használata.