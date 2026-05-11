Deviza
EUR/HUF356,25 +0,29% USD/HUF302,48 +0,18% GBP/HUF412,71 +0,54% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF84,02 +0,24% RON/HUF68,47 +0,65% CZK/HUF14,64 +0,23% EUR/HUF356,25 +0,29% USD/HUF302,48 +0,18% GBP/HUF412,71 +0,54% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF84,02 +0,24% RON/HUF68,47 +0,65% CZK/HUF14,64 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77% BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya
Horvátország
útdíj

Vége a rémálomnak a magyarok kedvenc országában: teljes átalakulás jön az útdíjfizetésben – már bontják, amit mindenki utált, ez lesz helyette

Horvátország 2026-ban megváltoztatja az útdíjrendszerét. A nyaralók időt takaríthatnak meg a jövőben, de van néhány dolog, amire figyelniük kell.
Csókási Annamária
2026.05.11, 18:29
Frissítve: 2026.05.11, 18:45

A horvátországi nyaralás egyik legidegőrlőbb része évek óta ugyanaz: a kapuknál araszoló kocsisor, a jegyhúzás, a sorompó és a fizetés miatti torlódás. Ez a rendszer hamarosan eltűnik, de a magyar autósoknak fontos tudniuk, hogy a nagy átállás nem a 2026-os főszezonban történik meg. A horvát autópálya-kezelő tájékoztatása szerint az új, teljesen digitális útdíjrendszer tervezett indulása 2027 márciusa, vagyis az idei nyári utazásoknál még a megszokott fizetőkapus rendszerrel kell számolni.

Horvátország, Opatija, Kvarner, Croatiahorvát tenger, turizmus
Egyszerűbben juthatunk Horvátországba autóval / Fotó: Shutterstock

A német Merkur portál értesülése szerint Horvátország a következő időszakban úgynevezett szabad áthaladásos, digitális útdíjrendszerre áll át. Ennek lényege, hogy az autósoknak nem kell megállniuk a fizetőkapuknál: a járműveket kamerák és elektronikus eszközök azonosítják, az útdíjat pedig a megtett út és a jármű-kategória alapján számítják ki. 

A fejlesztés fő célja a nyári torlódások csökkentése, mivel a jelenlegi rendszerben a fizetőkapuknál a forgalom könnyen feltorlódik, különösen a tengerpart felé vezető útvonalakon, amikor egyszerre indulnak meg 

  • a német, 
  • osztrák,
  • magyar, 
  • szlovén 
  • és cseh turisták 

az Adria felé. Az új rendszerrel a járművek megállás nélkül haladhatnak át a mérőpontokon, ami gyorsabb és biztonságosabb forgalmat, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és kisebb károsanyag-kibocsátást hozhat.

Több ezer új kamera a horvát útrendszerben

A rendszer működéséhez Horvátország 212 útdíjportált és 1744 kamerát telepít az autópályákra. Ezek a berendezések menet közben rögzítik majd a járműveket. A német autóklub, az ADAC összefoglalója szerint az új rendszer 2027 márciusától lép működésbe, és két fizetési módra épül: az egyik az elektronikus fedélzeti egység, a másik 

a rendszámfelismeréshez kapcsolt fizetés.

A magyar autósok számára a legfontosabb változás az lesz, hogy a személyautóknál várhatóan nem lesz kötelező külön fedélzeti egységet venni. A könnyű járművek, vagyis a 3,5 tonna alatti autók esetében a rendszámot és egy fizetési módot kell majd regisztrálni. A nehéz járműveknél, például teherautóknál és buszoknál viszont kötelező lesz az elektronikus fedélzeti eszköz használata.

A horvát autópálya-kezelő korábban külön jelezte, hogy tévesek azok a sajtóértesülések, amelyek szerint az új rendszer már 2026 őszén teljesen elindulna. A projekt előkészítése és műszaki telepítése már zajlik, de a hivatalos indulást 2027 márciusára tervezik. Ez azt jelenti, hogy a 2026-os nyári szezonban a magyar utazóknak még nem kell az új rendszer szerinti regisztrációval készülniük, a horvát autópályákon továbbra is a most ismert fizetési rend marad érvényben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu