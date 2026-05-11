Deviza
EUR/HUF356,13 +0,25% USD/HUF302,3 +0,12% GBP/HUF412,2 +0,41% CHF/HUF388,65 +0,12% PLN/HUF83,99 +0,21% RON/HUF68,43 +0,6% CZK/HUF14,64 +0,19% EUR/HUF356,13 +0,25% USD/HUF302,3 +0,12% GBP/HUF412,2 +0,41% CHF/HUF388,65 +0,12% PLN/HUF83,99 +0,21% RON/HUF68,43 +0,6% CZK/HUF14,64 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77% BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hormuzi-szoros
iráni konfliktus
tanker
olaj

Elbújtak az olajszállító óriások a radarok elől: ezzel a trükkel kelnek át a láthatatlan tankerek a halálzónán

Három nyersolajat szállító tanker kikapcsolt nyomkövetővel haladt át a Hormuzi-szoroson az elmúlt napokban. A közel-keleti olajexport szereplői egyre kockázatosabb módszerekkel próbálják fenntartani a szállításokat, aminek hátterében szakértők szerint az iráni támadásoktól való félelem állhat.
Csókási Annamária
2026.05.11, 19:02
Frissítve: 2026.05.11, 19:20

Három nyersolajat szállító tanker hagyta el a Hormuzi-szorost az elmúlt hét folyamán úgy, hogy közben kikapcsolták a nyomkövető rendszerüket.

Oil,Tanker,Navigating,The,Strait olaj ,Of,Hormuz,With,Maritime,Traffic
Kikapcsolt nyomkövetővel haladnak az olajtankerek Iránban / Fotó: corlaffra

Láthatatlan olajszállító óriások közlekednek a szoroson

Két óriási méretű nyersolajszállító, az Agios Fanourios I. és a Kiara M vasárnap haladt át a szoroson a Marinetraffic nyomkövetői szerint. Mindkét tanker 2-2 millió hordó iraki nyersolajat szállított. Az adatok szerint az Agios Fanourios I. Vietnám felé tart, ahol május 26-án rakodhatja ki szállítmányát a Nghi Son finomító- és petrolkémiai létesítményben. A hajó útja azért is fontos, mert az Agios Fanourios I. a rendelkezésre álló adatok szerint legalább 

két korábbi alkalommal sem tudott áthaladni

a Hormuzi-szoroson, miután április 17-én felvette a Basrah Medium típusú iraki nyersolajat. A tankert kezelő Eastern Mediterranean Maritime, valamint a vietnámi Nghi Son finomító nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Nem megy olajozottan a szállítás

A Kiara M szintén vasárnap hagyta el az öböl térségét kikapcsolt jeladóval. A Kpler adatai szerint a San Marinó-i zászló alatt közlekedő tanker fedélzetén 2 millió hordó Basrah típusú nyersolaj volt, de egyelőre nem világos, hol rakodják ki a szállítmányt. A hajót a Reuters szerint egy sanghaji székhelyű vállalat kezeli, tulajdonosa pedig egy Marshall-szigeteken bejegyzett társaság. 

Korábban a Basrah Energy nevű óriástanker is hasonló útvonalon haladt át, május 1-jén 2 millió hordó Upper Zakum típusú nyersolajat vett fel az Abu Dhabi National Oil Company, vagyis az ADNOC Zirku terminálján, majd május 6-án hagyta el a Hormuzi-szorost. A Panama zászlaja alatt közlekedő tanker május 8-án a fudzseirai olajtanker-terminálokon rakodta ki a szállítmányát. A rendelkezésre álló adatokból nem derült ki egyértelműen, melyik vállalat bérelte a Sinokor tulajdonában és kezelésében lévő hajót. A Sinokor irodai időn kívül nem reagált azonnal a megkeresésre.

Megrekedtek a rakományok

A beszámoló szerint az ADNOC és vevői az elmúlt időszakban több, nyersolajjal megrakott tankert is átküldtek a Hormuzi-szoroson, hogy elszállítsák az öbölben rekedt olajat. Ez arra utal, hogy a szereplők igyekeznek újra mozgásba hozni a térségben feltorlódott szállítmányokat, még akkor is, ha a 

biztonsági kockázatok továbbra is nagyok.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri energiaszállítási útvonala, ezért minden fennakadás gyorsan megjelenhet az olajpiaci várakozásokban. Ez ugyan segítheti egyes szállítmányok célba juttatását, de növeli az átláthatatlanságot a piacon. A kereskedők, biztosítók és kikötői szereplők számára így nehezebbé válik a rakományok mozgásának követése, miközben az olajexport fenntartása a térség termelőinek és vásárlóinak is kiemelt érdeke.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu