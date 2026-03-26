Nagyon rossz hírt kapott a Rheinmetall, a profik a háborúra fogadnak, de már nem a tankra

A Bank of America egy hirtelen váltással most már a tank- és tüzérségi gyártók – például a Rheinmetall – helyett azokat az európai védelmi ipari vállalatokat részesíti előnyben, amelyek segítenek a drónveszélyt észlelő, nyomon követő és a drónok lelövésére is képes rendszerek kiépítésében – közölte az amerikai nagybank Benjamin Heelan vezette elemzői csapata csütörtökön.

Nem olyan kívánatosak már a Rheinmetall részvényei? / Fotó: AFP

A Rheinmetall a vesztesek között

Az irányváltás rendkívül pozitív a brit BAE Systems, a francia Thales, az olasz Leonardo, a norvég Kongsberg Gruppen és a német Hensoldt számára – tették hozzá, egyszersmind az eddigi tartásról vételre felminősítve a Hensoldtot és megemelve a BAE és a Kongsberg célárát.

Ugyanakkor csökkentették a német tank- és lőszergyártó Rheinmetall és a harci járművekbe sebességváltókat gyártó, szintén német Renk, valamint a vadászgépeket gyártó svéd Saab célárfolyamát. Az utóbbi esetben inkább a Saab értékesítési nehézségei nyomtak sokat a latban.

A közel-keleti és ukrajnai harcok kiemelték a drónok, a rakéták és a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerekkel irányított fegyverrendszerek fontosságát a NATO számára. Irán például pénteken ballisztikus rakétákat lőtt ki a Diego Garcia-i közös amerikai–brit katonai bázisra, amely a kilövési ponttól 4000 kilométerre található, azaz adott esetben a nagyobb európai városok is veszélybe kerülhetnének.

Bár sikertelen volt a próbálkozás, a Diego Garcia bázis elleni támadás megerősíti az EU légvédelmi beruházásainak, valamint a vadászrepülőgépek, rakéták, radarok és fejlett földi rendszerek fejlesztésének sürgősségét – írta Heelan.

Egyre nagyobb az igény az integrált megoldásokra

Egyre nagyobb az igény az integrált megoldásokra, amelyek magukban foglalják a ballisztikus, cirkáló és hiperszonikus rakétavédelmet, továbbá a repülőgépeket és a drónellenes rendszereket

– hangsúlyozta Heelan.

Ezek a vállalatok egyébként máris „erőteljes érdeklődésről számolnak be a Perzsa-öböl menti államok részéről, és növekvő megrendelésekre számítanak az európai kormányoktól is” – mondta.