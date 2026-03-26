BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rakétasebességgel törne fel a SpaceX: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül

Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk űripari vállalata. A SpaceX akár 75 milliárd dollárt is bevonhat a tőzsdei bevezetése során, amivel új korszakot nyithat a technológiai kibocsátások piacán. A befektetők figyelme már most a cégre szegeződik, miközben az értékelés az egekbe emelkedhet.
VG
2026.03.26, 12:30
Frissítve: 2026.03.26, 12:43

A SpaceX minden eddiginél nagyobb tőzsdei bevezetésre készül: a cég akár 75 milliárd dollárt (mintegy 27 ezer milliárd forintot) vonna be elsődleges részvénykibocsátásával, ami messze meghaladná a jelenlegi rekordot. A tervezett tranzakció nemcsak méretében lenne történelmi, hanem a lebonyolítás módjában is több szokatlan elemet tartalmaz.

Rakétasebességgel törne fel a SpaceX: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül
Fotó: JarTee

Elon Musk űripari vállalata korábban még 50 milliárd dolláros (körülbelül 18 ezer milliárd forintos) tőkebevonással számolt, de a befektetői egyeztetések során ezt további 25 milliárd dollárral (mintegy 9 ezer milliárd forinttal) emelték meg – írja a Financial Times. Ezzel 

a SpaceX jóval túlszárnyalná a 2019-es szaúdi Aramco-kibocsátást, mely 29 milliárd dollárt (nagyjából 10,5 ezer milliárd forintot) hozott.

A vállalat célja egy körülbelül 1,75 ezer milliárd dolláros (mintegy 630 ezer milliárd forintos) értékelés elérése, mellyel a világ legnagyobb tőzsdei cégei közé kerülne. Jelenleg mindössze néhány amerikai vállalat rendelkezik ennél magasabb piaci kapitalizációval, ami jól mutatja a SpaceX ambícióinak nagyságrendjét.

A SpaceX akár már júniusban megjelenhet a tőzsdén, a tranzakció lebonyolításában pedig a legnagyobb amerikai befektetési bankok – köztük a Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley – kapnak vezető szerepet. A részletek ugyanakkor több ponton is eltérnek a hagyományos tőzsdei bevezetésektől:

  • felmerült, hogy a meglévő részvényesek már az első napon értékesíthetik részesedésüket, ami szakítana a szokásos, 180 napos zárolási gyakorlattal. 
  • Egy másik opció szerint fokozatos, több hónapra elnyújtott részvényértékesítést engedélyeznének, tekintettel a kibocsátás rendkívüli méretére.

Nem mindenki örül annyira a SpaceX tőzsdei bevezetésének

Egyes befektetők szerint Elon Musk szokatlanul nagy befolyást gyakorol az árazásra és az időzítésre, ami eltér a hagyományos, bankok által koordinált folyamattól. Ez növelheti a bizonytalanságot egy ekkora volumenű kibocsátás esetében.

A tőzsdei környezet is alkalmazkodik a hasonló méretű vállalatok megjelenéséhez. A Nasdaq például azt javasolta, hogy a legnagyobb új kibocsátók már 15 kereskedési nappal a bevezetés után bekerülhessenek a Nasdaq 100 indexbe, míg a New York-i tőzsde gyorsított belépési szabályokat vezetett be a legnagyobb cégek számára. Ezek a lépések megkönnyíthetik a SpaceX-hez hasonló vállalatok gyors integrációját a piacokba.

A SpaceX tervei szerint a részvények kevesebb mint 5 százalékát bocsátanák a nyilvánosság elé, 

ami szintén eltér a megszokott gyakorlattól. Ez alacsony közkézhányadot jelent, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a jelenlegi tulajdonosok megőrizzék kontrolljukat a vállalat felett. Több nagy mesterségesintelligencia-vállalat, köztük az Anthropic és az OpenAI is tőzsdei bevezetést fontolgat 2026-ban. Ez azt jelzi, hogy a technológiai szektor újabb hulláma készül a nyilvános piacokra, melynek egyik leglátványosabb szereplője a SpaceX lehet.

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu