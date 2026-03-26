A SpaceX minden eddiginél nagyobb tőzsdei bevezetésre készül: a cég akár 75 milliárd dollárt (mintegy 27 ezer milliárd forintot) vonna be elsődleges részvénykibocsátásával, ami messze meghaladná a jelenlegi rekordot. A tervezett tranzakció nemcsak méretében lenne történelmi, hanem a lebonyolítás módjában is több szokatlan elemet tartalmaz.

Rakétasebességgel törne fel a SpaceX: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül / Fotó: JarTee

Elon Musk űripari vállalata korábban még 50 milliárd dolláros (körülbelül 18 ezer milliárd forintos) tőkebevonással számolt, de a befektetői egyeztetések során ezt további 25 milliárd dollárral (mintegy 9 ezer milliárd forinttal) emelték meg – írja a Financial Times. Ezzel

a SpaceX jóval túlszárnyalná a 2019-es szaúdi Aramco-kibocsátást, mely 29 milliárd dollárt (nagyjából 10,5 ezer milliárd forintot) hozott.

A vállalat célja egy körülbelül 1,75 ezer milliárd dolláros (mintegy 630 ezer milliárd forintos) értékelés elérése, mellyel a világ legnagyobb tőzsdei cégei közé kerülne. Jelenleg mindössze néhány amerikai vállalat rendelkezik ennél magasabb piaci kapitalizációval, ami jól mutatja a SpaceX ambícióinak nagyságrendjét.

A SpaceX akár már júniusban megjelenhet a tőzsdén, a tranzakció lebonyolításában pedig a legnagyobb amerikai befektetési bankok – köztük a Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley – kapnak vezető szerepet. A részletek ugyanakkor több ponton is eltérnek a hagyományos tőzsdei bevezetésektől:

felmerült, hogy a meglévő részvényesek már az első napon értékesíthetik részesedésüket, ami szakítana a szokásos, 180 napos zárolási gyakorlattal.

Egy másik opció szerint fokozatos, több hónapra elnyújtott részvényértékesítést engedélyeznének, tekintettel a kibocsátás rendkívüli méretére.

Nem mindenki örül annyira a SpaceX tőzsdei bevezetésének

Egyes befektetők szerint Elon Musk szokatlanul nagy befolyást gyakorol az árazásra és az időzítésre, ami eltér a hagyományos, bankok által koordinált folyamattól. Ez növelheti a bizonytalanságot egy ekkora volumenű kibocsátás esetében.

A tőzsdei környezet is alkalmazkodik a hasonló méretű vállalatok megjelenéséhez. A Nasdaq például azt javasolta, hogy a legnagyobb új kibocsátók már 15 kereskedési nappal a bevezetés után bekerülhessenek a Nasdaq 100 indexbe, míg a New York-i tőzsde gyorsított belépési szabályokat vezetett be a legnagyobb cégek számára. Ezek a lépések megkönnyíthetik a SpaceX-hez hasonló vállalatok gyors integrációját a piacokba.

A SpaceX tervei szerint a részvények kevesebb mint 5 százalékát bocsátanák a nyilvánosság elé,

ami szintén eltér a megszokott gyakorlattól. Ez alacsony közkézhányadot jelent, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a jelenlegi tulajdonosok megőrizzék kontrolljukat a vállalat felett. Több nagy mesterségesintelligencia-vállalat, köztük az Anthropic és az OpenAI is tőzsdei bevezetést fontolgat 2026-ban. Ez azt jelzi, hogy a technológiai szektor újabb hulláma készül a nyilvános piacokra, melynek egyik leglátványosabb szereplője a SpaceX lehet.