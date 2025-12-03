Elindult a versenyfutás a mesterséges intelligencia óriásai között: ki ér el először a tőzsdére?

Az egyik legfontosabb mesterségesintelligencia- (MI) startup, az Anthropic egyre közelebb kerül a tőzsdei bevezetéshez (IPO), legalábbis több forrás szerint is a cég kapcsolatba lépett a Wilson Sonsini ügyvédi irodával a folyamat előkészítése céljából.

A mesterséges intelligencia legfontosabb fejlesztői még nem léptek tőzsdére / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

A mesterségesintelligencia-éra egyik legnagyobb IPO-ja jöhet

A Claude csetbot fejlesztője mindeközben tőkeemelésen is dolgozik, ami a céget akár több mint 300 milliárd dollárra is értékelheti. A Financial Times információi szerint az IPO már 2026-ban is bekövetkezhet, miután a korábban a Google, a LinkedIn vagy épp a Lyft IPO-ját is segítő ügyvédi irodával az Anthropic a napokban vette fel a kapcsolatot.

A Dario Amodei vezette startup már több befektetési bankkal is egyeztet a tőzsdei bevezetésről,

ám a megbeszélések még előzetesek és informálisak, így még az sem dőlt el, hogy mely bankok segítik majd a folyamatot. Az Anthropic IPO-ja felé azonban ezek fontos lépések, a kérdés már csak az, hogy a nyilvános piacoknak mekkora az étvágyuk az MI-robbanás mögött álló, veszteséges kutatóintézetek támogatására.

Sikerül-e az Anthropicnak megelőznie az OpenAI-t?

Az Anthropic befektetői lelkesek a tőzsdére lépéssel kapcsolatban, mert úgy vélik, a cég átveheti a kezdeményezést nagyobb versenytársától, az OpenAI-tól, ha elsőként lép a parkettre. Az OpenAI listázásáról is felröppentek pletykák, ám Sam Altman cége gyorsan lehűtötte a kedélyeket, mondván, az még nem áll a küszöbön.

Bár az Anthropic terveit ismerő egyik forrás szerint az IPO már jövőre megtörténhet, egy másik forrás szerint valószínűtlen egy ilyen gyors bevezetés. A cég egy szóvivője pedig arról írt, hogy az Anthropichoz hasonló méretű és bevételű cégek gond nélkül működnek tőzsdei vállalatokként, ám még nem döntöttek arról, hogy mikor mennek tőzsdére, vagy épp keresik-e ezt a lehetőséget.

Mind az Anthropic, mind az OpenAI listázását nehezíti a gyors növekedés magas költsége, ami miatt pénzügyeik alakulása is nehezen jósolható.

A cégek ráadásul az amerikai tech startupok világában példátlan értékeltség mellett kísérelhetik meg az IPO-t, hiszen az OpenAI-t legutóbbi finanszírozási köre 500 milliárd dollárra értékelte, míg az Anthropic 300-350 milliárd dolláros cégértéket érhet el most futó körében.