Videó: Németország megépíti a világ legnagyobb szélturbináját – súlyos gondot okozhat az áram árában

Schipkau kis településén, Brandenburg tartományban, ahol egykor barnaszén-bányászat uralta a tájat, most egy rendkívüli építkezés zajlik. Ha minden a tervek szerint halad, itt készül el a világ legmagasabb szélturbinája: a rotorcsúcsig mintegy 360 méter magas lesz, így csak néhány méterrel marad el a 368 méteres berlini tévétorony mögött, és Németország második legmagasabb építménye lehet – írja az EuroNews.

Fotó: NurPhoto via AFP

A drezdai GICON cég által vezetett projekt célja, hogy demonstrálja: a magasabb építésű turbinákkal hatékonyabban lehet hasznosítani a szélenergiát, és hozzájárulni egy függetlenebb energiaellátáshoz. A torony 300 méteres tengelymagassággal készül, és a várakozások szerint évente 30–33 gigawattóra áramot termelhet – ez körülbelül 7500 négyfős háztartás éves szükségletét fedezheti.

A cég szerint az áram előállítási költsége kilowattóránként kevesebb mint 5 cent lehet, a szomszédos hagyományos turbinákhoz képest pedig akár 220 százalékos teljesítménynövekedés is elérhető. Minél magasabban van a turbina, annál erősebb és egyenletesebb a szél.

A műszaki megoldás is különleges. Mivel a hagyományos daruk nem bírnák a magasságot, a cég egy szabadalmaztatott teleszkópos rendszert alkalmaz: a turbinát először 150 méteren szerelik össze, majd onnan emelik a végső magasságba. A rácsos torony helyi acélból készül.

Akadályok és haladás

A munkálatok nem zajlottak zavartalanul: 2025 végén minőségi problémák miatt – egy alvállalkozó acélelemeinél találtak eltéréseket – le kellett állítani az építkezést. Idén február közepén indultak újra az előkészületek, március eleje óta pedig ismét teljes gőzzel folyik a munka. A tervek szerint a gigászi szélturbina még az idén csatlakozhat a hálózathoz, bár a pontos időpont az építkezés előrehaladtától függ.

A tartományban hosszabb távon hibrid erőművet terveznek itt: több szinten szélturbinákkal és egy földszinti napelemparkkal. A cég szerint ez a terület háromszoros kihasználásával akár ötszörös energiahozamot is lehetővé tehet egy hagyományos napelemes telephez képest, ráadásul az áramtermelés az év során egyenletesebb lehet.

A látványos projekt ugyanakkor rámutat az energiatranszformáció egyik tartós problémájára is.

Németország északkeleti, szélben gazdag térségeiben gyakran több áram termelődik, mint amennyit a hálózat el tud szállítani a déli fogyasztóközpontok felé. Ilyenkor a szélturbinákat le kell korlátozni vagy leállítani, miközben máshol fosszilis erőműveket indítanak be.