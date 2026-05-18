A Commerzbank visszautasította az UniCredit 37 milliárd eurós ajánlatát, ám a német bank nem tud kibújni a halálos szorításból

A Commerzbank a maga részéről visszautasítja az UniCredit ajánlatát, amelyet a német bank teljes részvényállományának megvásárlására adott, és azt tanácsolja a részvényeseinek is, hogy ne fogadják el, mivel a vételár nem üti meg a mértéket – közölte a második legnagyobb frankfurti pénzintézet hétfőn.

A Commerzbank visszautasította az UniCredit 37 milliárd eurós ajánlatát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alulértékelik a Commerzbankot

Az UniCredit nem kínál megfelelő prémiumot a részvényeseinknek

– idézi Bettina Orloppot, a Commerzbank vezérigazgatóját a közlemény.

„Ennek ellenére a Commerzbank vezetése nyitott a tárgyalásokra, ha az UniCredit feljebb srófolja az ajánlatát, és bemutat egy olyan stratégiát, amely az egyesített pénzintézeti csoport üzleti modelljének erősségeire épít” – fűzte hozzá.

Az olasz bank 0,485 darab saját részvényt kínál német riválisa egy-egy részvényéért, ami – az UniCredit részvényeinek pénteki záróértékét figyelembe véve – a teljes Commerzbankot nagyjából 37 milliárd euróra értékeli, miközben a piaci értéke körülbelül 39 milliárd euró volt.

A 2024 szeptembere óta tartó felvásárlási saga legújabb fejezeteként, az UniCredit május elején nyújtotta be a Commerzbank-részvényekre tett ajánlatát, amely június 16-ig érvényes.

A Commerzbank azóta többször is kritizálta az UniCredit taktikáját, azzal vádolva az olasz bankot, hogy alulértékeli német szektortársát. A berlini kormány, amely 12 százalékos részesedésével az UniCredit után a Commerzbank második legnagyobb befektetője szintén csatlakozott a kritikához, ami nem okozott meglepetést, hiszen kezdettől fogva hevesen ellenzi a potenciális fúziót.

Az UniCredit által kínált árfolyam már egy ideje valóban a Commerzbank piaci értéke alatt van, és eddig nagyon kevés részvényes fogadta el.

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója ezért már fel is vetette, hogy javítanak az ajánlaton, ha erős befektetői érdeklődés mutatkozik, vagy tárgyalások kezdődnek a Commerzbankkal. A május elején tartott közgyűlésen az UniCredit részvényesei megszavazták a felvásárlási ajánlathoz szükséges tőkeemelést.

A tárgyalások csak fokozták az ellentéteket

A szabályozónak tett legfrissebb bejelentés szerint amúgy az UniCredit jelenleg közel 27 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban közvetlenül a részvényein keresztül, és további 12 százalékos szavazati jogot szerzett származtatott ügyletekkel.