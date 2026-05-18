Deviza
EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,79 -0,34% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,48 -0,08% PLN/HUF84,98 +0,01% RON/HUF69,25 -0,13% CZK/HUF14,84 -0,04% EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,79 -0,34% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,48 -0,08% PLN/HUF84,98 +0,01% RON/HUF69,25 -0,13% CZK/HUF14,84 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 013,17 +0,24% MTELEKOM2 554 +1,72% MOL4 024 +0,8% OTP41 250 +0,36% RICHTER12 440 -1,21% OPUS308 +0,32% ANY7 950 +0,13% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 236 -0,59% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 839,7 +0,9% BUX132 013,17 +0,24% MTELEKOM2 554 +1,72% MOL4 024 +0,8% OTP41 250 +0,36% RICHTER12 440 -1,21% OPUS308 +0,32% ANY7 950 +0,13% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 236 -0,59% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 839,7 +0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
Ikea
árcsökkentés
munkahely
forgalom

Tömeges kirúgások és áruházbezárás az IKEA-nál: negyven éve nem történt ilyen, de ígérik, olcsóbb lesz minden

A svéd lakberendezési óriás világszerte 850 dolgozót bocsát el, közel harmadukat Svédországban, majd olcsóbban kínálja a termékeit. Az IKEA Magyarországon mintegy 1650 fős, az előző pénzügyi évében – részben már az árcsökkentéseknek köszönhetően – 4,4 százalékkal növelte a forgalmát.
VG
2026.05.18, 15:47
Frissítve: 2026.05.18, 16:12

Az IKEA svéd belsőépítészeti óriás, az Inter IKEA Group bejelentette, hogy világszerte körülbelül 850 munkahelyet szüntet meg, ebből körülbelül 300-at Svédországban. Az új szervezet várhatóan az év végére készül el – írja a finn Talouselämä. A gazdasági lap idézi Henrik Elmt, a csoport pénzügyi igazgatóját, aki szerint az IKEA mára túlságosan összetetté és széttagolttá vált egy olyan működési környezetben, amely egyszerűséget és gyorsaságot igényel.

Ikea
Az IKEA kénytelen olcsóbb lenni / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A csoport most három célra összpontosít:

  • az értékesítés növekedésének felgyorsítására,
  • a jelentős árcsökkentésekre
  • és a látogatók számának növelésére.

Az igazgató szerint a megfizethetőség most fontosabb, mint valaha. Márpedig arra kell összpontosítani, ami a legfontosabb a vásárlóinak.

Az Inter IKEA Group birtokolja az IKEA márka jogait, tervezi a vállalat termékeit és forgalmazza a franchise-licenceket. Már márciusban jelezte, hogy olyan költségcsökkentésre készül, amelynek során megszüntet világszerte körülbelül 800 munkahelyet. Két hete bejelentette, hogy bezár egy áruházat a svédországi Borlängében. 

Több mint 40 év alatt ez volt az első alkalom, hogy az IKEA bezárt egy áruházat Svédországban.

Az IKEA finn kommunikációs osztálya szerint a változtatások nem érintik az IKEA finnországi szervezetét.

Magyarországon már két éve esnek az IKEA árai

Az IKEA Magyarország rekorderedményről számolt be a 2025. augusztus 31-én zárult pénzügyi évére: a teljes kiskereskedelmi forgalma 144,3 milliárd forint volt, 4,4 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nagyobb bevétel az akkori közlemény szerint a társaság soroksári áruházában indított globális kísérleti projekt mellett érte el az IKEA. A kísérlet lényege az volt, hogy a csoport történetében először egyetlen közös térbe vonták össze a bemutatótermet és a piaci osztályt. 

A legmodernebb automatizálás és a robotika integrálásával az áruház háromszorosára növelte logisztikai területét, így online rendeléskapacitása évi közel egymillióra duplázódott. 

A fejlesztések hatékonysága már most látható: a 2026-os pénzügyi évben az összekészített árumennyiség 33 százalékkal nagyobb a 2025-ös év azonos időszakához képest, a közvetlenül kiszolgált online vásárlók száma pedig elérte a 140 ezret.

Az elmúlt év sikerének kulcsa a folyamatos árcsökkentés volt: az IKEA az elmúlt két évben összesen 6,5 milliárd forintot fektetett árcsökkentésbe, ami több mint 2200 termék esetében átlagosan 17,5 százalékos áresést jelentett. A cég összesen 1800 új terméket vezetett be kedvezőbb áron, okos és fenntartható megoldásokkal, letisztult dizájnnal. Ez a fókusz önmagában 14 százalékos növekedést hozott az ágyak és matracok kategóriájában.

A több mint 1650 fős IKEA Magyarország a 2025-ös pénzügyi évben több mint 500 millió forintot fordított béremelésre és bónuszprogramjára. A pénzügyi év egyik legfontosabb eseménye az említett soroksári áruház közel 19,2 milliárd forintba került megújulása volt. A cég közleményében nem szerepel, de nyilvános adatok szerint adózott eredményük tavaly 3,38 milliárd forint volt, közel 1 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu