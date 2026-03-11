Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton, literenkénti 1000 forintos gázolajtól menekültek meg a magyarok – Nyugat-Európa elesett, nem tudni még, hol a vége

Friss nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Facebookon azt írta, hogy védett magyar üzemanyagárak továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.

Működnek a védett üzemanyagárak: ennyit fizetnek a benzinért Európában / Fotó: AFP

Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.

Szlovéniában például 563 forint,

Lengyelországban 564 forint,

Csehországban pedig 572 forint az átlagár.

Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,

Szlovákiában 583 forint,

Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.

Romániában 627 forintba kerül literenként,

míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.

A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban.

Szlovákiában 585,

Szlovéniában 587,

Horvátországban pedig 595 forint az átlagár.

Csehországban már 617 forintba kerül literenként,

Lengyelországban 639,

Romániában 661,

Szerbiában pedig

666 forint körül alakul a dízel ára.

Nyugat-Európában azonban jóval magasabb árakkal találkozhatnak az autósok:

Ausztriában például 750 forint, Svédországban 779 forint, Franciaországban 783 forint, Olaszországban 804 forint, Németországban 825 forint, Dániában pedig 894 forint a dízel literenkénti ára. A lista végén Hollandia áll, ahol a gázolaj ára 956 forint.

A nemzetgazdasági miniszter által közölt összehasonlítás különböző nemzetközi és nemzeti adatforrásokra épül, és a 95-ös oktánszámú E10 benzin, illetve a B7-es dízel átlagárát mutatja be. Az árak átszámítása 383,9 forintos euróárfolyamon történt.

Ezt jelentik a benzinkutakon a védett üzemanyagárak – nem véletlenül ezt lépte meg a kormány

A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak,

a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik

a mezőgazdaságra,

a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.

Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.

Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik.