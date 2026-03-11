Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton, literenkénti 1000 forintos gázolajtól menekültek meg a magyarok – Nyugat-Európa elesett, nem tudni még, hol a vége
Friss nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Facebookon azt írta, hogy védett magyar üzemanyagárak továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.
Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.
- Szlovéniában például 563 forint,
- Lengyelországban 564 forint,
- Csehországban pedig 572 forint az átlagár.
- Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,
- Szlovákiában 583 forint,
- Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
- Romániában 627 forintba kerül literenként,
míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.
A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban.
- Szlovákiában 585,
- Szlovéniában 587,
- Horvátországban pedig 595 forint az átlagár.
- Csehországban már 617 forintba kerül literenként,
- Lengyelországban 639,
- Romániában 661,
- Szerbiában pedig
- 666 forint körül alakul a dízel ára.
Nyugat-Európában azonban jóval magasabb árakkal találkozhatnak az autósok:
Ausztriában például 750 forint, Svédországban 779 forint, Franciaországban 783 forint, Olaszországban 804 forint, Németországban 825 forint, Dániában pedig 894 forint a dízel literenkénti ára. A lista végén Hollandia áll, ahol a gázolaj ára 956 forint.
A nemzetgazdasági miniszter által közölt összehasonlítás különböző nemzetközi és nemzeti adatforrásokra épül, és a 95-ös oktánszámú E10 benzin, illetve a B7-es dízel átlagárát mutatja be. Az árak átszámítása 383,9 forintos euróárfolyamon történt.
Ezt jelentik a benzinkutakon a védett üzemanyagárak – nem véletlenül ezt lépte meg a kormány
A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak,
- a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
- a mezőgazdaságra,
- a fuvarozókra és a vállalkozókra is.
Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.
Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.
Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik.
Emiatt szükséges ezt megelőzni. Erre a veszélyre a szakértők eleve figyelmeztettek, és a kormány – amely a benzinárstop ügyében már rendelkezik tapasztalatokkal – elővigyázatosan is jár el.
Itt vannak a részletek. ennyibe kerül a védett áron vételezhető üzemanyag
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. A kormányzati intézkedések célja egyszerre
- az árak letörése
- és az ellátásbiztonság fenntartása
egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.
„Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé. Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a védett árat a benzinre és a gázolajra” – írta kedd esti, az üzemanyagárakról szóló Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában összehasonlítást is végzett a magyarországi és az ausztriai üzemanyagárak kapcsán. E szerint:
- Ausztriában a benzin literje 665 forint, a dízel literje 754 forint,
- Magyarországon a benzin literje 595 forint, a gázolaj literje 615 forint.
Reagált a kormány az üzemanyagár-robbanásra – készletfelszabadítás, adócsökkentés és árplafon jön, mutatjuk az európai ár-összehasonlítást
Mint ismert, üzemanyagárak gyors emelkedése miatt átfogó intézkedéscsomagot vezetett be: stratégiai készleteket szabadítanak fel, csökkentik a jövedéki adót, és maximált árakat határoztak meg a benzinkutakon. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakra is plafont húznak. A háttérbeszélgetésen Steiner Attila és Gerlaki Bence államtitkárok részletesen ismertették az intézkedések hátterét és működését.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. Az államtitkárok kiemelték: a kormányzati intézkedések célja egyszerre az árak letörése,
és az ellátásbiztonság fenntartása egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.
Védett árak: az utak mellett a tányéron is meglátszik majd a kormány lépése – sikerült enyhíteni a kiskereskedők aggodalmain, letekerték az inflációs rugót
A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak könnyíti meg jelentősen az életét, hanem a gazdaság több területén is fékezni fogja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.