Az olajválság közepette akarja szétverni a Mol struktúráját a Tisza Párt embere, egy egész munkacsoportot állított rá a vállalatra

A Tisza Párt körül szerveződő gazdasági szakértők a jövőben átalakítanák a magyar gazdasági modellt, és ennek részeként Mol struktúráját is átalakítanák – írta meg a Politico.

Fotó: Tarr Zoltán / Facebook

A cikk szerint Magyar Péter üzleti vezetőket választ Orbán Viktor miniszterelnökségének felszámolására, mert a Tisza Párt szerint az igazgatótanácsok veteránjai rendelkeznek majd azzal a tapasztalattal, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a befagyasztott EU-forrásokat, és feloldják a Fidesz állami befolyását.

Az Origo szemléje szerint Tarr Zoltán arról beszélt a lapnak, hogy a prioritás az, hogy „jó menedzsereket” találjanak, akik képesek végrehajtani ezt a változást. Elmagyarázta azt is, hogy a vállalati igazgatótanácsokból való toborzás egy másik előnye – a politikai veteránok alkalmazása helyett –, hogy az új miniszterek nem szennyeződtek be kormányzati tapasztalattal.

Tarr elmondta a Politicónak azt is, hogy

a Tiszának „különleges munkacsoportja” van, amely tervet dolgozott ki a Mol kezelésére.

„Az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan dolog, amivel foglalkozni kell” – mondta a Tisza második embere.

A Politico emlékeztet, hogy a Mol energiacég 10 százalékát a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) birtokolja, az oktatási intézményt Orbán Balázs vezeti. Az MCC 2022-ben Brüsszelben is létrehozott egy agytrösztöt.

Tarr szerint a vállalat vezetési és tulajdonosi struktúráját is kezelni kell. Úgy véli, bizonyos kérdések könnyebben kezelhetők lesznek, mások viszont – például az MCC szerepe – komolyabb kihívást jelentenek.

Azt is mondta a tiszás politikus, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani.

A Tisza 2035-ig megállítja a Mol orosz olajimportját

– mondta Tarr Zoltán.

Korábban a politikus arról is beszélt, hogy át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság szerinte nagyon rossz állapotban van, a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állni egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre.