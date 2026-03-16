Az olajválság közepette akarja szétverni a Mol struktúráját a Tisza Párt embere, egy egész munkacsoportot állított rá a vállalatra
A Tisza Párt körül szerveződő gazdasági szakértők a jövőben átalakítanák a magyar gazdasági modellt, és ennek részeként Mol struktúráját is átalakítanák – írta meg a Politico.
A cikk szerint Magyar Péter üzleti vezetőket választ Orbán Viktor miniszterelnökségének felszámolására, mert a Tisza Párt szerint az igazgatótanácsok veteránjai rendelkeznek majd azzal a tapasztalattal, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a befagyasztott EU-forrásokat, és feloldják a Fidesz állami befolyását.
Az Origo szemléje szerint Tarr Zoltán arról beszélt a lapnak, hogy a prioritás az, hogy „jó menedzsereket” találjanak, akik képesek végrehajtani ezt a változást. Elmagyarázta azt is, hogy a vállalati igazgatótanácsokból való toborzás egy másik előnye – a politikai veteránok alkalmazása helyett –, hogy az új miniszterek nem szennyeződtek be kormányzati tapasztalattal.
Tarr elmondta a Politicónak azt is, hogy
a Tiszának „különleges munkacsoportja” van, amely tervet dolgozott ki a Mol kezelésére.
„Az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan dolog, amivel foglalkozni kell” – mondta a Tisza második embere.
A Politico emlékeztet, hogy a Mol energiacég 10 százalékát a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) birtokolja, az oktatási intézményt Orbán Balázs vezeti. Az MCC 2022-ben Brüsszelben is létrehozott egy agytrösztöt.
Tarr szerint a vállalat vezetési és tulajdonosi struktúráját is kezelni kell. Úgy véli, bizonyos kérdések könnyebben kezelhetők lesznek, mások viszont – például az MCC szerepe – komolyabb kihívást jelentenek.
Azt is mondta a tiszás politikus, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani.
A Tisza 2035-ig megállítja a Mol orosz olajimportját
– mondta Tarr Zoltán.
Korábban a politikus arról is beszélt, hogy át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság szerinte nagyon rossz állapotban van, a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állni egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre.
„Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni” – fogalmazott.
A Tisza Párt alelnöke szerint egy esetleges kormányváltás után jelentős átalakításokra lenne szükség az államigazgatásban és az állami intézmények működésében. Úgy véli, a jelenlegi rendszerben sok szakmailag felkészült és jó szándékú szakember dolgozik a közigazgatásban, ugyanakkor egyre több olyan pozíció van, ahol a lojalitás fontosabb szerepet kap, mint a szakmai teljesítmény.
A politikus arról beszélt, hogy a párt olyan emberekre is számítana a jövőben, akik nem kerülnek parlamenti képviselői pozícióba, de szakértelmükkel részt tudnak venni az állami intézmények működésének átalakításában.
A rezsicsökkentést támadják, kiiktatnák az olcsóbb orosz olajat
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis ha elvágnak minket az orosz olajtól, nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a Nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Molnak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben. Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.