Nagyon nehéz döntésre készül a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihály reménye egyik pillanatról a másikra szertefoszlott – jön a kamatdöntés

Egy hónap után ismét kamatdöntő ülést tart kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. Februárban közel másfél év kihagyás után először csökkentette 25 bázisponttal 6,25 szazalékra az alapkamatot . Amennyire meglepetésnek tűntek Varga Mihály jegybankelnök szavai arról, hogy nem indít az MNB kamatcsökkentési ciklust, és továbbra is csak a beérkező adatok fényében hoz döntést, utólag az élet őt igazolta. Február 28-án ugyanis kitört az iráni háború, amely rég látott felfordulást hozott a világgazdaságban. A Hormuzi-szoros lezárása nyomán a Brent ára már több mint egy hete stabilan 100 dollár felett van, miközben a feltörekvő devizák is nyomás alatt vannak, olyannyira, hogy a forint március 9-én még a 400 eurós szintet is megkóstolta. Azóta is inkább a 388–393 közötti sávban ingadozik, ám a volatilitás az, ami leginkább aggasztó.

Egy hónap alatt szinte minden összeomlott, amiban bízhatott Varga Mihály – az iráni háború árnyékában készül nehéz döntésre az MNB

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Világgazdaságnak azt mondta, hogy amikor Varga Mihály a februári kamatdöntő ülést követően azt hangsúlyozta, hogy a februári lazítás nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, és a jegybank vezetése továbbra is ülésről ülésre dönt a monetáris kondíciókról, még mindenki azt gondolhatta, hogy ez csak egy szigorú kommunikáció, és valójában nincs rá ok, hogy márciusban ne folytatódjon a lazítás.

Ugyanis várható volt, hogy a februári infláció még a januárinál is alacsonyabb lesz, ami be is igazolódott. Februárban közel tízéves méypontjára süllyedt a fogyasztói árindex, utoljára ilyen alacsony, 1,4 százalékos pénromlást 2016 végén regisztráltak Magyarországon. Az elmúlt időszakban elszoktunk attól, hogy a magyar infláció a jegybanki célsáv alatt legyen, sőt, hogy az eurózóna átlagánál is kisebb legyen, most ez is bekövetkezett, de úgy tűnik, hiába.

Az elmúlt hónap közel-keleti eseményei alapjaiban felülírták a várakozásokat. Az Irán megtámadása nyomán bekövetkezett instabilitás, a Hormuzi-szoros lezárása és az ebből fakadó gáz- és olajár-emelkedés a magyar gazdaságra és a magyar inflációs kilátásokra is hatással van

– mondta az elemző, aki azt gondolja, hogy emiatt kizárható rövid távon a kamatcsökkentés. A probléma szerinte az, hogy az energia kérdése a 2022-es energiaválság után ismét terítékre került, igaz, nem járunk olyan árszinteken, mint akkor, és a kiinduló inflációs szintünk is sokkal kisebb, de azért a rossz emlékek velünk élnek.