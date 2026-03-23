Deviza
EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF453,93 +0,18% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,96 +0,01% RON/HUF77,32 +0,15% CZK/HUF16,07 +0,12% EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF453,93 +0,18% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,96 +0,01% RON/HUF77,32 +0,15% CZK/HUF16,07 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földgáz
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
tankerhajó

Most lesz csak káosz: kifogyott a gázból a világ egyik legnagyobb országa – kikötnek az utolsó LNG-hajók Európában, nem indul több

A világ LNG-piaca mindössze néhány nap alatt fogja elérni a kritikus helyzetet, miután az utolsó Közel-Keletről érkező szállítások kifutnak. Az LNG-kínálati sokk már most áremelkedést indított el Európában és Ázsiában, de az igazán nehéz időszak még csak ezután jöhet.
Csókási Annamária
2026.03.23, 06:26

A világ számos országa hirtelen ellátási szakadék szélére sodródhat, mivel a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása a következő 10 napban gyakorlatilag megszűnik. Ekkor érkeznek meg ugyanis az utolsó, még úton lévő tartályhajók a térségből.

LNG Katar lng
Pakisztán napokon belül kifogy az LNG-ből / Fotó: AFP

LNG-hiány következik az egész világon

Azok az országok, amelyek importált gázra támaszkodnak gazdaságuk működtetéséhez, kénytelenek lesznek rendkívül magas árakat fizetni az amerikai és más forrásokból származó LNG-ért, alternatív energiahordozókra váltani, vagy korlátozni a lakossági és ipari fogyasztást.

Számos, energiaforrásokban szegény ázsiai ország már intézkedéseket vezetett be a hiány elkerülése érdekében, például

négynapos munkahétre állt át. 

A hajókövetési adatok szerint már csak egyetlen LNG-szállítmány várható a Perzsa-öbölből Ázsiába, amely a térség termelésének közel 90 százalékát vásárolja fel. Európába még hat szállítmány érkezhet.

Egy atomhatalom is kiszolgáltatott helyzetben van

Pakisztán különösen kiszolgáltatott helyzetben van: az ország LNG-importjának közel 99 százaléka tavaly Katarból származott. Az utolsó szállítmányok Ras Laffanból az iráni háború második és harmadik napján érkeztek meg.

Az ország két LNG-importterminálja jelenleg a normál kapacitásának mindössze egyhatodán működik, és a hónap végére teljesen leállhat a gázkiszolgálás – állítja két, az ügyet ismerő forrás. Az egyik terminál, amely a Pakistan GasPort tulajdonában van, a következő napokban kifogy a feldolgozható LNG-ből – mondta a Financial Timesnak a cég elnök-vezérigazgatója, Iqbal Ahmed. 

„Nem tudjuk, mikor érkezik a következő szállítmány"

– fogalmazott a vezérigazgató. Még az Irán elleni amerikai és izraeli csapások előtt Iszlámábád túlkínálattal küzdött LNG-ből, ezért kérte a katari QatarEnergy vállalatot, hogy irányítson át 24, idénre tervezett szállítmányt. Az olasz Eni cégtől további 11 rakomány átirányítását kérte. A háború kitörése után a Pakistan LNG állami vállalat megpróbálta visszakérni ezek közül néhány szállítmányt az Enitől, de sikertelenül.  

A Pakistan LNG európai, ománi, amerikai, azerbajdzsáni és afrikai kereskedőkkel és beszállítókkal is tárgyalt, ám az ajánlott árak túl magasnak bizonyultak az ország számára. A spot piacon történő LNG-vásárlás Pakisztán számára gyakorlatilag megfizethetetlen. Az ázsiai LNG-árak – a Platts JKM benchmark alapján – a háború kezdete óta megduplázódtak, és elérték a körülbelül 23 dollárt (mintegy 8 300 forintot) millió brit hőegységenként. A szállítási költségek is emelkedtek a magasabb bérleti díjak és a hosszabb útvonalak miatt, amelyek az alternatív LNG-forrásokhoz vezetnek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
