EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1%
Néhány nap szünet után újra megindultak felfelé az üzemanyagárak az Egyesült Államokban

Néhány napnyi fellélegzés után ismét rossz hírekkel szembesültek az amerikai autósok a hét végén. Az üzemanyagárak újra emelkedő pályára álltak, ami azt jelzi, hogy a közel-keleti konfliktus okozta piaci feszültség továbbra is velünk marad.
Schweickhardt Gyula
2026.03.29, 16:14
Frissítve: 2026.03.29, 19:37

A hét végén ismét felfelé indultak az üzemanyagárak az Egyesült Államokban. Az amerikai autószövetség (AAA) vasárnapi statisztikái szerint a normál benzin gallononkénti (3,785 liter) átlagára elérte a 3,98 dollárt. Bár ez a szint még elmarad a 2022 júniusában látott ötdolláros történelmi csúcstól, a drágulás üteme aggodalomra ad okot – írja az Origo

Az Egyesült Államokban az üzemanyagár (benzin) átlépte a négydolláros határt /  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jelentős emelkedés az amerikai üzemanyagárakban

Az országos átlag azonban elfedi a tagállamok közötti brutális különbségeket. A legrosszabb helyzetben továbbra is a kaliforniai autósok vannak, ott a benzin gallonjáért elképesztő, 5,869 dollárt kell fizetni. Nem sokkal jobb a helyzet a nyugati parton, Washington államban, illetve a Csendes-óceánon, Hawaiin sem, ahol szintén öt dollár felett alakulnak az árak. Ehhez képest a keleti parti New York államban viszonylag kedvezőbb a helyzet, ott a hét végén 3,929 dollárt kértek egy gallonért.

Az árak elszabadulása egyértelműen a geopolitikai feszültségek, pontosabban az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború számlájára írható. A konfliktus kirobbanása óta eltelt időszakban az Egyesült Államokban átlagosan egy dollárral emelkedett a benzin gallononkénti ára. Még ennél is drámaibb a helyzet a fuvarozókat és a logisztikai szektort közvetlenül érintő dízelpiacon, ahol az átlagár mintegy 1,5 dolláros ugrással az 5,4 dolláros szintre lőtt ki.

Mi várható?

Bár a jelenlegi számok aggasztóak, és komoly terhet rónak a lakosságra, történelmi távlatban még nem dőlt meg a negatív rekord. Az Egyesült Államok autósai 2022 júniusában élték át az eddigi legdurvább ársokkot, amikor a benzin országos átlagára átlépte a történelminek számító, ötdolláros lélektani határt. A piac most feszülten figyeli, hogy a közel-keleti események és a közeledő nyári autós főszezon milyen további ármozgásokat indít el a kutakon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
