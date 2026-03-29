Néhány nap szünet után újra megindultak felfelé az üzemanyagárak az Egyesült Államokban

A hét végén ismét felfelé indultak az üzemanyagárak az Egyesült Államokban. Az amerikai autószövetség (AAA) vasárnapi statisztikái szerint a normál benzin gallononkénti (3,785 liter) átlagára elérte a 3,98 dollárt. Bár ez a szint még elmarad a 2022 júniusában látott ötdolláros történelmi csúcstól, a drágulás üteme aggodalomra ad okot – írja az Origo.

Jelentős emelkedés az amerikai üzemanyagárakban

Az országos átlag azonban elfedi a tagállamok közötti brutális különbségeket. A legrosszabb helyzetben továbbra is a kaliforniai autósok vannak, ott a benzin gallonjáért elképesztő, 5,869 dollárt kell fizetni. Nem sokkal jobb a helyzet a nyugati parton, Washington államban, illetve a Csendes-óceánon, Hawaiin sem, ahol szintén öt dollár felett alakulnak az árak. Ehhez képest a keleti parti New York államban viszonylag kedvezőbb a helyzet, ott a hét végén 3,929 dollárt kértek egy gallonért.

Az árak elszabadulása egyértelműen a geopolitikai feszültségek, pontosabban az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború számlájára írható. A konfliktus kirobbanása óta eltelt időszakban az Egyesült Államokban átlagosan egy dollárral emelkedett a benzin gallononkénti ára. Még ennél is drámaibb a helyzet a fuvarozókat és a logisztikai szektort közvetlenül érintő dízelpiacon, ahol az átlagár mintegy 1,5 dolláros ugrással az 5,4 dolláros szintre lőtt ki.

Mi várható?

Bár a jelenlegi számok aggasztóak, és komoly terhet rónak a lakosságra, történelmi távlatban még nem dőlt meg a negatív rekord. Az Egyesült Államok autósai 2022 júniusában élték át az eddigi legdurvább ársokkot, amikor a benzin országos átlagára átlépte a történelminek számító, ötdolláros lélektani határt. A piac most feszülten figyeli, hogy a közel-keleti események és a közeledő nyári autós főszezon milyen további ármozgásokat indít el a kutakon.