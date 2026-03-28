Rakétasebességgel emelkednek az üzemanyagárak Romániában, miután szombaton az iráni háború kezdete óta immár 16. alkalommal nőttek az üzemanyagárak. A Petrom a dízel árát 15 banival emelte meg, míg a benzin ára változatlan maradt.

Durva: sorozatban tizenhatodik alkalommal emelkednek az üzemanyagárak Romániában – már 170 forinttal drágább a gázolaj, mint Magyarországon Fotó: NurPhoto via AFP

Elképesztően nőttek az üzemanyagárak Romániában

Az Economedia román gazdasági portál által figyelt Petrom Vitan benzinkúton szombaton

egy liter benzin 9,28 lejbe (több mint 708 forint), egy liter gázolaj pedig 10,27 lejbe (784 forint) került.

Csütörtökön Bukarestben a Petrom kútjain is hasonló árakat jegyeztek fel, 9,28-9,3 lej közötti benzinárral és 10,25-10,28 közötti dízelárral. A prémium dízelekeért azonban már csütörtökön is 10,67-10,7 lejt (815-817 forint) kellett fizetni.

Más forgalmazóknál az árak még ennél is magasabbra emelkedtek, a Rompetrol egyik benzinkútján 11,15 lejt (851 forint) is kellett fizetni a minőségi gázolajért, de ettől az OMV kútján tapasztalt 10,99 lejes ár sem maradt el lényegesen.

A Petrom csütörtökön a benzin nagykereskedelmi árát változatlanul hagyta, ám a dízel ára akkor is emelkedett 9 banival, miután a standard dízel ára szerdán lépte át a 10 lejes (763,5 forint) határt a Petromnál, Románia üzemanyagpiacának legnagyobb szereplőjénél. A vállalat szerdán 20 banival emelte meg az árakat.

A háború kezdete óta így alakultak a román üzemanyagárak:

benzin: 7,96 lejről (közel 608 forint) 9,28 lejre, ami 1,32 lejes (mintegy 100 forint), 16,6 százalékos emelés

dízel: 8,27 lejről (631 forint) 10,27 lejre, ami 2 lejes (133 forint), 24,2 százalékos emelés

A kormánynak lépnie kell az üzemanyagárak elszabadulása ellen

Annak ellenére, hogy sokáig ódzkodott az árszabályozástól Bolajan-vezette kormány, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz más választása. A román kormányfő múlt héten még azt mondta, „nem áll módjában szabályozni” az üzemanyagárakat, később

Nicusor Dan román államfő már azt ígérte, egy héten belül előrukkolnak az üzemanyagár-emelkedést kezelő intézkedéscsomaggal.

Hétfőn aztán a Krónika Online azt írta, hogy válsághelyzet kihirdetésére készül a kormány az üzemanyagpiacon: a tervezett sürgősségi rendelet üzemanyagárrés-plafont vezetne be a benzin és a gázolaj esetében, korlátozná az exportot, és ideiglenes intézkedésekkel próbálná mérsékelni az áremelkedések hatását a gazdaságra és a lakosságra.