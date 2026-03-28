Durva: sorozatban tizenhatodik alkalommal emelkednek az üzemanyagárak Romániában – már 170 forinttal drágább a gázolaj, mint Magyarországon
Rakétasebességgel emelkednek az üzemanyagárak Romániában, miután szombaton az iráni háború kezdete óta immár 16. alkalommal nőttek az üzemanyagárak. A Petrom a dízel árát 15 banival emelte meg, míg a benzin ára változatlan maradt.
Elképesztően nőttek az üzemanyagárak Romániában
Az Economedia román gazdasági portál által figyelt Petrom Vitan benzinkúton szombaton
egy liter benzin 9,28 lejbe (több mint 708 forint), egy liter gázolaj pedig 10,27 lejbe (784 forint) került.
Csütörtökön Bukarestben a Petrom kútjain is hasonló árakat jegyeztek fel, 9,28-9,3 lej közötti benzinárral és 10,25-10,28 közötti dízelárral. A prémium dízelekeért azonban már csütörtökön is 10,67-10,7 lejt (815-817 forint) kellett fizetni.
Más forgalmazóknál az árak még ennél is magasabbra emelkedtek, a Rompetrol egyik benzinkútján 11,15 lejt (851 forint) is kellett fizetni a minőségi gázolajért, de ettől az OMV kútján tapasztalt 10,99 lejes ár sem maradt el lényegesen.
A Petrom csütörtökön a benzin nagykereskedelmi árát változatlanul hagyta, ám a dízel ára akkor is emelkedett 9 banival, miután a standard dízel ára szerdán lépte át a 10 lejes (763,5 forint) határt a Petromnál, Románia üzemanyagpiacának legnagyobb szereplőjénél. A vállalat szerdán 20 banival emelte meg az árakat.
A háború kezdete óta így alakultak a román üzemanyagárak:
- benzin: 7,96 lejről (közel 608 forint) 9,28 lejre, ami 1,32 lejes (mintegy 100 forint), 16,6 százalékos emelés
- dízel: 8,27 lejről (631 forint) 10,27 lejre, ami 2 lejes (133 forint), 24,2 százalékos emelés
A kormánynak lépnie kell az üzemanyagárak elszabadulása ellen
Annak ellenére, hogy sokáig ódzkodott az árszabályozástól Bolajan-vezette kormány, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz más választása. A román kormányfő múlt héten még azt mondta, „nem áll módjában szabályozni” az üzemanyagárakat, később
Nicusor Dan román államfő már azt ígérte, egy héten belül előrukkolnak az üzemanyagár-emelkedést kezelő intézkedéscsomaggal.
Hétfőn aztán a Krónika Online azt írta, hogy válsághelyzet kihirdetésére készül a kormány az üzemanyagpiacon: a tervezett sürgősségi rendelet üzemanyagárrés-plafont vezetne be a benzin és a gázolaj esetében, korlátozná az exportot, és ideiglenes intézkedésekkel próbálná mérsékelni az áremelkedések hatását a gazdaságra és a lakosságra.
"Nyilvánvaló, hogy nem tökéletesek, nyilvánvaló, hogy ezek az intézkedések nem tudják teljes egészében elnyelni a közel-keleti konfliktus által okozott globális piaci zavarok sokkját, de olyan hatásuk lesz, ami lassítja ezt az áremelkedést" – mondta Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Magyarországon két hete ugyanazok az árak vannak
Eközben Magyarországon változatlan üzemanyagárakkal találkozhatnak az autósok. Ennek oka azonban csak az, hogy március 10. óta védett üzemanyagárak vannak a hazai kutakon. Míg a benzin esetében ez 595, addig a gázolajnál 615 forintot jelent literenként. Ezzel egyébként Magyarországon és Szlovákiában vannak a legalacsonyabb üzemanyagárak, miután a hét elején Horvátországban és Szlovéniában is drágultak az üzemanyagok.
Mindez azonban nem a véletlen műve, mindkét országban orosz kőolajat dogoznak fel a finomítók, mégha épp a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj, helyette a tartalékokat használják fel a kormányok. Ugyanakkor Németországban és Ausztriában is 2 euró fölött van a benzin és gázolaj literje és egyelőre késik is az autósokat megsegítő intézkedéscsomag.