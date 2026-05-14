Szárnyas fejvadász – szuperdrónnal kapta el a rendőrség a többszörösen körözött férfit

A közlemény szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárásában rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. Végül drón segítségével kutatták fel.

Lecsapott a rendőrség szuperdrónja / Fotó: AFP (illusztráció)

Elkövette az első hibát, elkapták

A kőbányai rendőrök visszatérően ellenőrizték a férfit. Az egyik ilyen alkalommal kiderült, hogy január 15-én elhagyta lakóhelyét, amivel kivonta magát a bűnügyi felügyelet alól. Mivel fogolyszökés bűncselekményt követett el, a X. Kerületi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene,

majd megkezdte a felkutatását.

Az egyenruhások kiderítették a férfi tartózkodási helyét, és május 13-án 5 óra 10 perckor egy kerepesi ingatlanban fogták el, majd előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, és őrizetbe vették.

A levegőből figyelik a bűnözőket

Folyamatosak a drónbeszerzések a magyar rendőrségnél: 2022-ben 4, 2023-ban 19, 2024-ben pedig már 31 darab drónt vásároltak – írta meg a Vezess. Az idei beszerzésekkel együtt immár 101 darab pilóta nélküli légi járművet sok különböző helyen használják, de a legtöbbször a közlekedésrendészeti szabályszegőkkel szemben vetik be őket.

Az ORFK szerint a drónnal támogatott ellenőrzés nem váltja ki a hagyományos, személyes rendőri ellenőrzést, azt inkább csak kiegészíti, ezáltal hatékonyabbá teheti.

Közúti bírság Magyarországon: a rendőrség módszert vált

A drónok működtetése olcsóbb is a rendőrség személyzettel működő légi járműveihez képest, és „alkalmasak arra, hogy rövid időn belül nagy területet feltérképezzenek”. Tavaly 3636 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából, és 1116 órát repültek a drónok ezeket a feladatokat végrehajtva.

A teljes tavalyi repülési idő 2617 óra volt.

A rendőrség szerint „nincs olyan közlekedési jogsértés, amelyet kizárólag drónnal lehet dokumentálni”, azonban bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyíti a jogsértés felderítését és rögzítését a drón használata. Ilyen jogsértésnek tartja az ORFK például

az autópályák leállósávjainak a jogosulatlan használatát,

a közlekedési lámpa tilos jelzése ellenére való áthaladást,

a nehéz-tehergépjárművek előzéseit a gyorsforgalmi utakon,

de a biztonsági öv használatának elmulasztását,

ezenfelül az elsőbbségadási és kanyarodási szabályok megszegését.

Az autók sebességét ugyanakkor nem tudják mérni.