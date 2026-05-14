Ezt nagyon benézte Michael O’Leary, most foghatja a fejét: meg se kottyan a Wizz Airnek az iráni háború – a drága kerozin még előnyt is jelenthet

A bevételek növekedésére számít a kulcsfontosságú nyári szezonban a Wizz Air a cég vezérigazgatója, Váradi József szerint, aki egy interjúban arról beszélt szerdán, hogy 2 százalékkal magasabb lehet a bevétel az egy évvel korábbinál.

Itt a fordulat a Wizz Airnél?

A Reutersnek nyilatkozó cégvezető szerint a csúcsszezonban nemcsak az utasszám, de a bevétel is emelkedik, ami pozitívumként hathat a kerozinárak elszabadulása miatt aggódó légi közlekedési piacon. Az emelkedő árak miatt sokan tartanak az utasszám csökkenésétől. Váradi azután beszélt erről, hogy a fapados légitársaság arról számolt be, hogy a március 31-én véget érő üzleti éve nullszaldós vagy enyhén nyereséges lehet, rácáfolva a várakozásokra.

A Wizz Air azt is elárulta, hogy nyári kapacitásainak mintegy 44 százalékát már lefoglalták, ami 2 százalékponttal magasabb, mint volt egy évvel ezelőtt.

A cégvezető szerint az előző üzleti év jó eredményeit a költségcsökkentés, például bizonyos IT-beruházások elhalasztása tette lehetővé. A vállalat júniusban teszi közzé eredményeit.

Nem fél az üzemanyaghiánytól a légitársaság

A légitársaság a jövő tekintve arról írt, hogy a közel-keleti konfliktus rövid távú bizonytalanságot okozott az üzemanyagárak és a légitársaság szolgáltatásai iránti kereslet tekintetében, ám a vállalat nyári üzemanyag-szükséglete nagyjából 70 százalékát már fedezte, tonnánként körülbelül 720 dolláros áron. Hozzátették, hogy a Wizz Air számára előnyt biztosíthat az is, hogy

a flottája 75 százalékát kitevő Airbus A321neo típusú repülőgépek 18 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint az elavultabb gépek.

Váradi azt is elmondta, hogy a jelenlegi üzleti évben mintegy 100-200 millió eurós megtakarítást hozhat a költségek csökkentése, de beszélt arról is, hogy a légitársaság olcsóbban kínálta a jegyeket azokra az utakra, ahol csökkent a kereslet, különösen a közel-keleti konfliktus közelsége miatt. Ezek közé tartoznak például a ciprusi és az egyiptomi utak. A cégvezető szerint a lépés sikerrel járt, és a kereslet ismét nő ezekre a járatokra.