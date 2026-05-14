Ezt nagyon benézte Michael O’Leary, most foghatja a fejét: meg se kottyan a Wizz Airnek az iráni háború – a drága kerozin még előnyt is jelenthet
A bevételek növekedésére számít a kulcsfontosságú nyári szezonban a Wizz Air a cég vezérigazgatója, Váradi József szerint, aki egy interjúban arról beszélt szerdán, hogy 2 százalékkal magasabb lehet a bevétel az egy évvel korábbinál.
Itt a fordulat a Wizz Airnél?
A Reutersnek nyilatkozó cégvezető szerint a csúcsszezonban nemcsak az utasszám, de a bevétel is emelkedik, ami pozitívumként hathat a kerozinárak elszabadulása miatt aggódó légi közlekedési piacon. Az emelkedő árak miatt sokan tartanak az utasszám csökkenésétől. Váradi azután beszélt erről, hogy a fapados légitársaság arról számolt be, hogy a március 31-én véget érő üzleti éve nullszaldós vagy enyhén nyereséges lehet, rácáfolva a várakozásokra.
A Wizz Air azt is elárulta, hogy nyári kapacitásainak mintegy 44 százalékát már lefoglalták, ami 2 százalékponttal magasabb, mint volt egy évvel ezelőtt.
A cégvezető szerint az előző üzleti év jó eredményeit a költségcsökkentés, például bizonyos IT-beruházások elhalasztása tette lehetővé. A vállalat júniusban teszi közzé eredményeit.
Nem fél az üzemanyaghiánytól a légitársaság
A légitársaság a jövő tekintve arról írt, hogy a közel-keleti konfliktus rövid távú bizonytalanságot okozott az üzemanyagárak és a légitársaság szolgáltatásai iránti kereslet tekintetében, ám a vállalat nyári üzemanyag-szükséglete nagyjából 70 százalékát már fedezte, tonnánként körülbelül 720 dolláros áron. Hozzátették, hogy a Wizz Air számára előnyt biztosíthat az is, hogy
a flottája 75 százalékát kitevő Airbus A321neo típusú repülőgépek 18 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint az elavultabb gépek.
Váradi azt is elmondta, hogy a jelenlegi üzleti évben mintegy 100-200 millió eurós megtakarítást hozhat a költségek csökkentése, de beszélt arról is, hogy a légitársaság olcsóbban kínálta a jegyeket azokra az utakra, ahol csökkent a kereslet, különösen a közel-keleti konfliktus közelsége miatt. Ezek közé tartoznak például a ciprusi és az egyiptomi utak. A cégvezető szerint a lépés sikerrel járt, és a kereslet ismét nő ezekre a járatokra.
A Wizz Air vezére a közel-keleti konfliktus témájánál maradva arról is beszélt, hogy nem tart kerozinhiánytól a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Mint mondta, Európa a következő hat hónapra rendelkezik elegendő üzemanyaggal a repülőgépek üzemeltetésére, és a Wizz Air egyetlen járatot sem törölt üzemanyaghiány miatt.
Az ír fapados vezére mellélőtt…
Ritkán látható adok-kapok megy a fapadosok piacán, miután a Ryanair vezére a versenytárs Wizz Air csődjét vizionálta nemrég. Michael O’Leary még áprilisban úgy nyilatkozott, „ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából, mert kevesebb lesz a versenytárs.” A Wizz Air szinte rögtön reagált: „Michael O’Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak”, de így is sikerült lejtőre lökni a részvényeiket.
Nemcsak a Wizz Air optimista
Egyébként nem a Wizz Air az egyetlen optimista szereplő az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatban, szerdán a legnagyobb európai utazásszervező, a TUI vezérigazgatója, Sebastian Ebel például arról beszélt, hogy nem látja jelét hiánynak, de április végén a Ryanair vezére, Michael O’Leary is arról beszélt, hogy csökken a fennakadások veszélye.
A Reuters összefoglalója szerint az európai repülőterek is betáraztak kerozinból, főként alternatív forrásokból. Az I6Group adatai szerint
az európai repülőterek üzemanyagkészlete áprilisban több mint 60 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit,
igaz, ennek beszerzéséért alighanem kénytelenek voltak felárat fizetni.
A bizalom fenntartása kulcsfontosságú a nyári főszezon előtt mind a repülőterek, mind a légitársaságok, mind a turisztikai szektor szempontjából.
