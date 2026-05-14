Nagyot ugrott a legnépszerűbb autómodell ára – kiszorulnak a piacról a megfizethető használt autók

Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a hazai használt autók piacán: a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5 százalékkal, 35,6 százalékra esett vissza. Eközben a 2,5–10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtáslánccá váltak 11,48 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent – derült ki a Használtautó.hu csütörtöki közleményéből.

A használt autók átlagos kínálati ára 5,5 millió forint felett van, az elektromos autók ára pedig ennek duplája / Fotó: Németh András Péter

Egyre kevesebb az olcsó használt autó Magyarországon

Áprilisban a használtautó-hirdetések 35,6 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, 5 százalékkal visszaesett egy év alatt. Ezzel párhuzamosan tovább erősödött a középkategória: a 2,5–5 millió forint közötti autók aránya 2,4 százalékkal, az 5–10 millió forintos szegmensé pedig 2,7 százalékkal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott.

A kínálati átlagár 5,54 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,42 millió forintról, a márciusi 5,61 millióhoz képest viszont 1,3 százalékkal csökkent.

A meghirdetett autók közel fele továbbra is benzines volt: áprilisban 55 340 benzines és 48 370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a Használtautó.hu felületén.

Éves összevetésben a Használtautó.hu kínálatában a legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, 32,2 százalékkal, míg az elektromosoké 2,3 százalékkal növekedett. Emellett a benzinmeghajtásúaké 3,7 százalékkal és a dízelmeghajtású autók száma 4,4 százalékkal szintén növekedett.

A futásteljesítmények között továbbra is jelentős különbség figyelhető meg a benzines és dízel modellek között.

A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta a 220 ezret, vagyis átlagosan 43,8 százalékkal többet futottak, mint a benzinesek. Az átlagéletkor alapján ugyanakkor továbbra is a benzinesek számítanak idősebbnek: a benzines modellek átlagosan 13,4, a dízelek 12,3 évesek voltak.

Mindkét hajtásláncnál csökkent az átlagos futásteljesítmény az előző évhez képest.