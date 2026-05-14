Nagyot ugrott a legnépszerűbb autómodell ára – kiszorulnak a piacról a megfizethető használt autók
Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a hazai használt autók piacán: a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5 százalékkal, 35,6 százalékra esett vissza. Eközben a 2,5–10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtáslánccá váltak 11,48 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent – derült ki a Használtautó.hu csütörtöki közleményéből.
Egyre kevesebb az olcsó használt autó Magyarországon
Áprilisban a használtautó-hirdetések 35,6 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, 5 százalékkal visszaesett egy év alatt. Ezzel párhuzamosan tovább erősödött a középkategória: a 2,5–5 millió forint közötti autók aránya 2,4 százalékkal, az 5–10 millió forintos szegmensé pedig 2,7 százalékkal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott.
A kínálati átlagár 5,54 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,42 millió forintról, a márciusi 5,61 millióhoz képest viszont 1,3 százalékkal csökkent.
A meghirdetett autók közel fele továbbra is benzines volt: áprilisban 55 340 benzines és 48 370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a Használtautó.hu felületén.
Éves összevetésben a Használtautó.hu kínálatában a legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, 32,2 százalékkal, míg az elektromosoké 2,3 százalékkal növekedett. Emellett a benzinmeghajtásúaké 3,7 százalékkal és a dízelmeghajtású autók száma 4,4 százalékkal szintén növekedett.
A futásteljesítmények között továbbra is jelentős különbség figyelhető meg a benzines és dízel modellek között.
A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta a 220 ezret, vagyis átlagosan 43,8 százalékkal többet futottak, mint a benzinesek. Az átlagéletkor alapján ugyanakkor továbbra is a benzinesek számítanak idősebbnek: a benzines modellek átlagosan 13,4, a dízelek 12,3 évesek voltak.
Mindkét hajtásláncnál csökkent az átlagos futásteljesítmény az előző évhez képest.
Zuhant a hibrid autók ára, de még így is felülmúlta a benzines és a dízelautókét
A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy az alternatív hajtású modellek árszintje továbbra is jóval meghaladja a hagyományos hajtásláncokét.
2026 áprilisában az elektromos autók átlagára 11,48 millió forint volt, amivel ismét megelőzték a hibrideket, amelyek átlagosan 11,07 millió forintos árszinten szerepeltek a kínálatban. Az elektromos autók átlagára éves szinten 2 százalékkal csökkent, míg a hibrideké ennél jóval nagyobb mértékben, 10,8 százalékkal mérséklődött.
A benzines és dízel modellek ára továbbra is egymáshoz közel alakult, a dízelek átlagosan 5,1 százalékkal bizonyultak drágábbnak a benzineseknél.
A top 10 autómárka egyre fiatalabb életkorban kerül az autópiacra
A statisztika szerint az autók értékét továbbra is jelentősen befolyásolja az életkor, a futásteljesítmény és az állapot.
- A benzines modellek évente átlagosan 6,9 százalékot,
- a dízelek 7,7 százalékot veszítenek az értékükből, míg
- az elektromos autók esetében ez az arány 8,1 százalék. Minden további ezer megtett kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti az autók árát.
A legnagyobb hirdetésszámmal a Volkswagen rendelkezett, amelyet a BMW és a Ford követett.
Az első ötben az Opel és a Mercedes-Benz is stabilan őrizte pozícióját, míg a Toyota, a Skoda, a Renault és a Kia továbbra is a legnépszerűbb márkák közé tartozott. A hónap során a top 10-es sorrendben nem történt változás. A legnépszerűbb márkák átlagéletkora tovább csökkent: a Kia maradt a legfiatalabb kínálattal rendelkező márka 9,1 éves átlagéletkorral, az Opel, a Renault és a Volkswagen modelljei továbbra is a legidősebbek közé tartoznak.
A legnépszerűbb modellek között továbbra is az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,49 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift maradt a legolcsóbb 1,86 millió forintos átlagértékkel. A Kia Ceed volt a legfiatalabb modell 9,1 éves átlagéletkorral, míg a Suzuki Swift továbbra is a legidősebb modellek közé tartozik közel 17,6 éves átlaggal.
A legnagyobb áremelkedést ismét a Suzuki Swift produkálta: átlagára egy év alatt 25,7 százalékkal nőtt.
A top 10-es modellek mindegyikének csökkent az átlagéletkora, a legnagyobb mértékben a Toyota Yaris fiatalodott, 18,3 százalékkal.
