A NAV közölte: ne maradjon le erről az adókedvezményről - sokat spórolhat rajta

Az szja-bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-ig javíthassák a bevallást. Még most sem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az Ügyfélkapu+-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb.
VG
2026.05.14, 08:57
Frissítve: 2026.05.14, 09:12

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról.

A NAV kihirdette az utolsó információt az szja-bevallásról

A kedvezményekről sokféleképp tájékozódhatunk

Milyen hibák fordulhatnak elő? Az adóalap-kedvezményeknél például gyakori, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az év közben igénybe vett kedvezményről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe – ilyen lehet akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, ha valaki elakadna az online kitöltéssel. És van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség: visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, 

de nincs megadva számlaszám vagy cím, 

ahová az összeget küldeni kellene.

Több mint kétszázezren érintettek

Több mint 220 ezren elkezdték szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-ig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes szja-bevallásuk. Mintegy 200 ezren az 1+1 százalékos nyilatkozatuk kitöltését hagyták félbe, ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében muszáj befejezni május 20-ig, mert azt követően már hiába a felajánlás, a rendelkezés érvénytelen lesz. 

A tervezeteket az eSZJA felületen lehet átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig regisztrálhat a DÁP-alkalmazásba vagy az Ügyfélkapu+-ra, hogy kényelmesen, online intézze bevallását. Aki mégis a papíros megoldás mellett dönt, a 25SZJA jelű bevallást kell beküldenie, amihez felhasználhatja a tervezet adatait is.

A bevallással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, az  Szja-bevallás 2025 csempén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
