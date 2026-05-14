Pénzesővel robbantja be a nyarat az OTP, jön az osztalék

Az OTP Bank április 17-én megtartott közgyűlésén a 2025-ös üzleti év eredménye után a bank törzsrészvényeire 1071,43 forint osztalék kifizetéséről határoztak – tájékoztatott az osztalék kifizetéséről a pénzintézet.

Az osztalék kifizetésének kezdő napja június 1., hétfő lesz, míg a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 22., amely napon a részvénytulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott részvények jogosítanak a 2025-ös üzleti év után megállapított osztalékra.

Ebből következően a tőzsdei fordulónap (cum-dividend date), azaz az utolsó kereskedési nap, amelyen még a 2025. évi osztalékra való jogosultsággal történik az adásvétel május 20., az ex-dividend date, tehát az első nap, amikor már az idei osztalékszelvény nélkül folyik az OTP-részvények tőzsdei kereskedése pedig május 21. lesz.

Az OTP Bank amúgy éjfél után publikálja első negyedéves gyorsjelentését.