Pénzesővel robbantja be a nyarat az OTP, jön az osztalék

Kiderült, meddig vehetünk még részvényt idei osztalékkal. Éjfél után jön az OTP gyorsjelentése is.
2026.05.14, 09:21
Frissítve: 2026.05.14, 10:52

Az OTP Bank április 17-én megtartott közgyűlésén a 2025-ös üzleti év eredménye után a bank törzsrészvényeire 1071,43 forint osztalék kifizetéséről határoztak – tájékoztatott az osztalék kifizetéséről a pénzintézet.

Pénzesővel robbantja be a nyarat az OTP, jön az osztalék / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Az osztalék kifizetésének kezdő napja június 1., hétfő lesz, míg a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 22., amely napon a részvénytulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott részvények jogosítanak a 2025-ös üzleti év után megállapított osztalékra.

Ebből következően a tőzsdei fordulónap (cum-dividend date), azaz az utolsó kereskedési nap, amelyen még a 2025. évi osztalékra való jogosultsággal történik az adásvétel május 20., az ex-dividend date, tehát az első nap, amikor már az idei osztalékszelvény nélkül folyik az OTP-részvények tőzsdei kereskedése pedig május 21. lesz. 

Az OTP Bank amúgy éjfél után publikálja első negyedéves gyorsjelentését.

A pénzintézet részvényei 1,2 százalékkal emelkedtek néhány perccel a csütörtöki tőzsdenyitás után. Év eleje óta pedig  15 százalékkal értékelődött fel a papír.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
