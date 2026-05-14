Szlovákia elszabadult, milliószámra küldi a lőszert Ukrajnába – könyörögnek Zelenszkijnek, hogy adja át, amije van
Váratlan bejelentés érkezett Szlovákiából: a szomszédos ország növeli az ukrán lőszerexportot. Ezzel a lépéssel nem csupán a régió, hanem a NATO egyik fő lőszergyártójává vált.
A lépésnek pozitív hatása lesz a gazdaságra, azonban felmerül a kérdés, hogy az orosz fél miként reagál majd a lépésre. Ez azért is érdekes, mert Robert Fico szlovák miniszterelnök nemrégiben Moszkvában járt, és tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal.
Beindult a szlovák hadigépezet: milliószámra készülnek a lőszerek
Szlovákia jelenleg is milliós nagyságrendben szállít lőszert Ukrajnának, ez a mennyiség a jövőben pedig tovább növekszik majd − számolt be az aktualitásokról Peter Pellegrini, szlovák államfő a Bukaresti Kilencek (B9) konferenciáján.
Peter Pellegrini szerint Szlovákia folyamatos beruházásokat hajt végre a fegyvergyártásban,
a hadiipar jelenleg felfutóban van, az ország gazdaságának 3 százalékát adja.
A stratégia eredményeként Szlovákia a NATO egyik legnagyobb lőszergyártójává vált − mutatott rá az államfő, majd arról beszélt, hogy a modern hadviselés legtöbb tapasztalatával rendelkező Ukrajna tudására a szomszédos országoknak is szükségük van, így támogatja a nyugati irányú technológiatranszfert.
Peter Pellegrini azt is kijelentette, hogy a NATO annak ellenére is egységes marad, hogy Európa és az Egyesült Államok között feszült a helyzet:
Természetesen szükség van az európai pillér megerősítésére a NATO keretében, de nem különálló struktúraként, hanem úgy, hogy nagyobb felelősséget vállalunk, és megerősítjük saját védelmi képességeinket a szövetségi rendszeren belül. Ez természetesen együtt jár a védelmi kiadások növelésével
− mondta az államfő.
A szlovák kormány álláspontja Ukrajna támogatásáról
A szlovák vezetés korábban már kijelentette, hogy elutasítja a szomszédos ország katonai támogatását. Peter Pellegrini egy korábbi interjújában elzárkózott attól, hogy szlovák katonák Ukrajnában teljesítsenek szolgálatot, és országa a 90 milliárdos ukrán hitelből is kimaradt.
A MiG–29-es vadászgépek átadása az előző kormány részéről hiba volt
− mondta Pellegrini, majd emlékeztetett, hogy korábban miniszterelnökként saját kezűleg rendelkezett arról, hogy a MiG–29-eseknek az új F–16-osok érkezéséig szolgálatban kell maradniuk. A kormányfő nem ért egyet azzal az állítással, miszerint a régi gépek ócskavasak lettek volna.
Robert Fico Moszkvában járt
Robert Fico május 9-én részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen, majd tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal. Az útja miatt számos nyugati vezető kritikával illette, mások pedig arra számítottak, hogy üzenetet készül átadni az orosz elnöknek Volodimir Zelenszkijtől.
A rejtélyes üzenet nem lett átadva, sőt az sem zárható ki, hogy nem is létezett, azonban a felek megállapodtak abban, hogy az energiaszállítások a korábbi megállapodásoknak megfelelően folytatódnak, amennyiben Szlovákia továbbra is szuverén és pragmatikus külpolitikát folytat:
Az ön kormánya szuverén külpolitikát kíván folytatni, és pragmatikus irányvonalat alakít ki Oroszországgal szemben. Üdvözöljük a kétoldalú együttműködés fokozatos helyreállítását, amelyet a korábbi szlovák hatóságok gyakorlatilag befagyasztottak
− jelentette ki Vlagyimir Putyin.