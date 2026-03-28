Ukrajna tízéves védelmi partnerségi megállapodást ír alá három Perzsa-öböl menti országgal, miközben az Egyesült Államok és Izrael között zajló Irán elleni háború a második hónapjába lép, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak – írja a Kyiv Independent. Volodimir Zelenszkij Katarba látogatott szombaton.

Valamire készül Zelenszkij: gigantikus megállapodást kötött az Öböl menti országokkal

Volodimir Zelenszkij elnök március 28-án, egy nappal azután, hogy Szaúd-Arábiába látogatott, ahol megállapodást kötött Rijáddal, most Katarral írt alá megállapodást. Az Egyesült Arab Emírségekkel a következő napokban újabb megállapodást írnak alá – mondta a szombati sajtótájékoztatón.

Az elkövetkező tíz évben közös gyártásba fogunk. Gyárakat építünk mind Ukrajnában, mind ezekben az országokban

– tette hozzá az ukrán államfő, aki hosszú távú energetikai együttműködésről is tárgyalt. Ukrajna energiaágazatát Oroszország folyamatosan támadja, miközben az Irán által a Hormuzi-szorosra kivetett blokád miatt az üzemanyagárak az egekbe szöktek.

Miután a legutóbbi zord tél hatalmas hiányosságokat tárt fel az energiaágazatban, Kijev máris készül a következő fűtési szezonra. Zelenszkij nem árult el további részleteket a tízéves megállapodásokról, de hangsúlyozta, hogy Ukrajna szakértelme nem csupán a drónok gyártására korlátozódik. Magában foglalja az ukrán katonák négyéves tapasztalatát is az orosz légitámadások elleni küzdelemben, valamint Ukrajna elektronikus hadviselési rendszereit.

Gyenge az Öböl menti országok légvédelme

Az Öböl menti országok vezetői Ukrajnához fordultak segítségért, miután Irán rakétákat és drónokat lőtt ki szomszédaira az Egyesült Államok és Izrael február 28-i teheráni csapásait követően.

Az ukrán államfő kihasználja Ukrajna légvédelmi szakértelmét a támogatás megerősítésére, miközben az Egyesült Államok erőforrásait az Irán elleni légi hadjáratra kívánja átirányítani, ami aggodalommal tölti el Kijevet.

Az elmúlt hetekben ukrán katonák segítettek megvédeni az Egyesült Arab Emírségeket az iráni légitámadásoktól. Zelenszkij szerint a tízéves partnerség részeként képzési programok is tervben vannak.

Ha magas szintű kapcsolatot szeretnének Ukrajnával, akkor az nem csak a drónokról szól, hanem a szakembereinkről is. És a szakembereink a katonáink

– mondta az ukrán államfő.