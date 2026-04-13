Erre ébredtünk hétfő reggel: új korszak kezdődik, ez az igazi olajháború – amerikai blokád alá vonják a Hormuzi-szorost

Életbe lép hétfőn az iráni kikötők amerikai blokádja, miközben további országok dolgoznak azon, hogy Irán ne legyen képes olajat értékesíteni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost.

Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott, és Irán nem juthat atomfegyverhez.

Egyben kilátásba helyezte, hogy Washington felülvizsgálja a NATO-nak kifizetett pénzeket, és ismét csalódottságát hangoztatta a NATO-val kapcsolatban. Azt mondta: az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, amely nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá.

Donald Trump ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országai most már hajlandóak csatlakozni az Egyesült Államokhoz, amivel kapcsolatban jelezte: ezzel már nem vállalnak kockázatot.

Újból kilőtt az olaj ára

Az olajárak ismét hordónként 100 dollár fölé ugrottak hétfőn reggel a kereskedés nyitásakor, miután vasárnap megszakadtak a tárgyalások az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, és Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádjának tervét. Az irányadó Brent kőolaj ára 7 százalékkal 102,16 dollárra emelkedett, míg a West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 8,5 százalékkal 104,82 dollárra ugrott. Az olajkereskedők újfent arra figyelmeztettek, hogy egy elhúzódó konfliktus súlyosbíthatja az üzemanyaghiányt.

A hétfőn életbe lépő tengeri blokáddal Donald Trump nyomást akar gyakorolni az iráni rezsimre, amely a konfliktus idején is folytatta az olajszállítást kulcsfontosságú piacokra, például Kínába. Elemzők azonban arra figyelmeztettek, hogy

a blokád tovább eszkalálhatja a helyzetet.

„A szoros blokádja tartósan magasabbak lehetnek az olajárak, mivel egy elhúzódóbb iráni háborúra utal. Egy amerikai blokád hosszabb távon működhet, de jelenleg összetett bizonytalanságot teremt, ami a kockázatok újraárazását teszi szükségessé, és ez magasabb olajárakat eredményez” – mondta Michael Alfaro, az energia- és ipari szektorra fókuszáló Gallo Partners fedezeti alap befektetési igazgatója.