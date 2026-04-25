Google-árfigyelés: így csíphetjük el a legolcsóbb hotelszobát

A Google újabb eszközzel erősít az utazási piacon, az árérzékeny felhasználókat célozva. Az új árfigyelő funkcióval már a szállodák árváltozásait is követhetik a felhasználók, így könnyebb lehet a megfelelő időben foglalni.
2026.04.25, 12:30
Frissítve: 2026.04.25, 14:29

A digitális utazástervezés egyik kulcsszereplőjévé vált Google újabb eszközzel bővíti kínálatát, amely kifejezetten az árérzékeny utazókat célozza – írja a legújabb szálláshelyár-figyelő szolgáltatásról a GoogleWatchBlog információira hivatkozva az Origo.

árfigyelő
A Google Travel funkciói ezúttal a szálláshelyár-figyelő funkcióval gazdagodtak / Fotó: Shutterstock

A Google évek óta dollármilliárdokat keres repülőjegyek és szállásfoglalások közvetítésével, ezért folyamatosan új funkciókkal bővíti ezt a területet. Az elmúlt időszakban a repülőjegyárak követése került fókuszba, most ezt a megoldást a szállodákra is kiterjesztik. 

Ez az új árfigyelő

Mostantól egy új lehetőséget kínálnak azoknak, akik a legkedvezőbb árat szeretnék kifogni:

immár minden egyes szálloda árának alakulása külön-külön nyomon követhető 

– írja a portál, amely beszámol az új, egyelőre teszt üzemmódban működő lehetőségről.

