A Z generáció menti meg az olvasást? – A bookvibeZ megmutatja, mi történik valójában

A közösségi médiát gyakran vádolják azzal, hogy felszínes médiafogyasztók gyülekezete, a könyvek esetében azonban a Z generáció mintha épp az ellenkezőjét bizonyítaná. A bookvibeZ Fesztivál sajtótájékoztatóján is hangsúlyosan megjelent az a gondolat, hogy a mai fiatalok nem eltávolodnak az olvasástól, hanem újraértelmezik, és saját platformjaikon keresztül teszik vonzóvá.

A bookvibeZ Fesztiválon mindenki megtalálja az olvasnivalóját / Fotó: bookvibeZ Fesztivál

A BookTok a legfontosabb szereplő

Ebben kulcsszerepe van a BookToknak, a TikTok könyves tartalmaira épülő közösségnek, ahol rövid, érzelmileg erős videók ajánlanak regényeket, valamint a Bookstagramnak, az Instagram könyves szubkultúrájának, amely megkomponált fotókon és Reels videókon keresztül épít olvasói identitást. Ezek a felületek nem csupán ajánlóként működnek, hanem 2026-ban már közösséget is teremtenek, és ezzel egy időben beszélgetést indítanak, valamint élménnyé formálják az olvasást.

Fontos azonban látni, hogy ez a jelenség nem a semmiből jött. A 2000-es és 2010-es években már léteztek könyves blogok, fórumok, sőt a Wattpad is, az a platform, ahol például Anna Todd karrierje elindult. A különbség inkább a sebességben és a hatás mértékében van. Míg korábban egy-egy könyv lassabban terjedt a közösségekben, ma egy jól eltalált videó vagy poszt globális bestsellerlistákra repíthet egy címet napok alatt.

A Z generáció megmentheti az olvasást

A Z generáció ebben a folyamatban nem passzív fogyasztó, hanem aktív alakító. Nemcsak olvasnak, hanem tartalmat gyártanak, véleményt formálnak és egymás ízlését is befolyásolják. Az olvasás így közösségi élménnyé válik, amely túlmutat a könyv lapjain.

Beszélgetések, fanfictionök, újraértelmezések és kreatív projektek kapnak helyet a közösségimédia-felületeken az írók és az olvasók által egyaránt.

A bookvibeZ az olvasó igényeire épít

A bookvibeZ Fesztivál éppen ezt az online világot hozza ki a fizikai térbe. Az, hogy nemzetközi szerzők – mint Samantha Shannon vagy Laura Nowlin – és hazai alkotók egyaránt találkoznak az olvasókkal, azt mutatja, hogy a digitális közösségeknek valós, offline igényük is van. A dedikálások, workshopok és közönségtalálkozók mögött ugyanaz a dinamika húzódik meg, mint a közösségi médiában. Az alkotók felismerték, hogy ennek a közösségnek igenis lenne igénye a személyes találkozóra, ezért létrehoztak egy olyan eseményt, amely elsőnek számít a régióban.

A kérdés tehát nem az, hogy a Z generáció megmenti-e az olvasást, hanem az, hogy mennyire alakítja át.

Úgy tűnik, radikálisan. Az olvasás többé nem magányos tevékenység, hanem közösségi élmény – és ebben a fiatalok nem követik, hanem vezetik a trendeket.