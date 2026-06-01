EUR/HUF355,87 +0,5% USD/HUF306,09 +0,7% GBP/HUF411,69 +0,7% CHF/HUF389,11 +0,08% PLN/HUF83,99 +0,37% RON/HUF67,8 +0,55% CZK/HUF14,66 +0,52%
BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04%
Minden fronton csatát vesztett a forint: az euró és a dollár is meredeken drágult – a pesti tőzsdén kevés babér termett

Gyengén indult a hét a magyar eszközök számára. A forint több mint 1 százalékot rontott a dollárral szemben, az euró 0,7 százalékkal drágult az iráni konfliktusról érkező rossz hírekre. A pesti tőzsdén a Richter volt a leggyengébb a négy blue chip közül, a Mol viszont profitált a meredeken megugró olajárakból.
K. T.
2026.06.01, 17:16
Frissítve: 2026.06.01, 17:40

A hét elején kedvezőtlen fordulat állt be az amerikai–iráni háborúban, miután Irán a libanoni Hezbollah ellen csapást mérő izraeli támadásra adott válaszul megszakította a párbeszédet az Egyesült Államokkal, és a Hormuzi-szoros teljes lezárása mellett kötelezte el magát. Az újabb fordulatra negatívan reagáltak a piacok, a tőzsdéket mínuszba rántották, a befektetők a dollárba menekültek, ami jelentősen gyengítette a forintot hétfőn.

Gyengén kezdte a hetet a pesti tőzsde, a forintot is nagyon megütötték hétfőn / Fotó: Móricz Sabján Simon

A nyugat-európai tőzsdék 1-1,5 százalékkal fordultak le, a pesti börzén is az eladók kerültek fölénybe. A BUX index 0,6 százalékkal 133 797 pontig ereszkedett, a hazai papírokkal 25,5 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

A vezető magyar részvények közül a Mol az olajárak jelentős erősödését követve 1,7 százalékkal 3918 forintig menetelt, a céláremelést kapott Magyar Telekom kurzusa 1,4 százalékkal 2666 forintig robogott.

Az OTP árfolyama ugyanakkor 1,6 százalékkal 40 920 forintra esett, a leggyengébben teljesítő blue chip, a Richter pedig 2,2 százalékkal 12 560 forintig zuhant.

Az olajárak meredeken megugrottak az iráni háború eszkalálódását jelző hírekre, a Brent típusú nyersolaj 7 százalékkal 97 dollár fölé, a WTI hordónkénti ára 8 százalékkal 94,5 dollárig robogott.

A forint a közel-keleti feszültségek növekedése nyomán nem tudta megőrizni múlt heti lendületét, amit az uniós pénzekről szóló politikai megállapodás, majd az S&P megerősített magyar államadósság besorolása is támogathatott volna a hét elején.

A hazai fizetőeszközt a dollár masszív ralija billentette ki a közel ötéves csúcsról, és lökte a mélybe. Az amerikai pénz 0,4 százalékot erősödött az euróval szemben Izrael libanoni támadására adott iráni válaszlépések következtében, lejtőre küldve a feltörekvő piaci devizákat.

Az euró a nap eleji, 354-es szintről a 356 forintos szint fölé emelkedett, a tőzsdezáráskor 356,4 forinton jegyezték a közös európai fizetőeszközt, ami 0,7 százalékos leértékelődést jelent a magyar pénz számára.

A dollárhoz képest 1,1 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam 306,7 forintig szaladt fel délután öt órára.

A régiós devizák is jelentősen elléptek magyar társuk elől. A lengyel zloty 0,5 százalékkal, a cseh korona 0,7 százalékkal drágult.

