Varga Mihály csendben dolgozik egy terven, Magyarországot kell megmentenie az MNB-nek

Évről évre visszatér a fenyegetés, 1901 óta a tavalyi volt a legszárazabb június Magyarországon, és az ország tíz legmelegebb évének mindegyike a 2000-es évekre esett. Az aszály immár nemcsak a következő generációkat fenyegeti, hanem a jelen élelemtermelését is. Ehhez képest sokkal kevesebbet hallunk a klímaváltozás elleni küzdelemről, Európában új, háborús divat szorította háttérbe. A Magyar Nemzeti Bank azonban tovább dolgozik, de alig ismert, hogy módja is van védelmezni a magyarok jövőjét.

Varga Mihály MNB-je, ha Európában zavar keletkezett is, sokat tesz, hogy ne ez történjen a magyar földekkel: ahol a víz már nem marad meg / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A globális átlaghőmérséklet továbbra is a kritikus 1,5 fokos küszöbérték körül ingadozik, ezért az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése változatlanul alapvető fontosságú – figyelmeztet az MNB friss Zöld pénzügyi jelentése.

Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás kifejezések némelyek számára már megszokottá vagy éppenséggel alacsonyabb prioritásúvá válhattak más témákhoz, így például a háborús gócpontokhoz vagy gazdasági feszültségekhez képest, a kedvezőtlen éghajlati folyamatokat ez nem akasztotta meg

– emlékeztet a nyilvánvalóra az MNB. Hogy a nyilvánvalóra figyelmeztetni kell, annak az az oka, hogy a korábbi minden egyebet háttérbe szorító fogadkozásokat követően Európában is komoly „zavar keletkezett az erőben”.

Az uniós fenntartható pénzügyi szabályozást az elmúlt időszakban egymással párhuzamosan érvényesülő, részben eltérő irányú folyamatok alakították, és ez a kettősség a következő időszakban is érezteti hatását. A keretrendszer jelenlegi fejlődési szakaszában egyszerre jelennek meg a versenyképesség javítását célzó egyszerűsítési és tehercsökkentési törekvések, valamint a szabályozás mélyítését és koherenciáját erősítő intézkedések.

Lefordítva: csinálják is, meg nem is. Ez már nem az MNB-jelentés: a lecsúszó európai autóiparban visszatérően panaszkodnak a következetlenségekre, bucskázásokra, visszafordulásokra és zavarra.

Az MNB ugyanakkor: csinálja.

Az MNB és a jegybankok közvetetten, irányadóként gigászi pénzösszegek felett diszponálnak

Ami a jegybank számára lehetőséget teremt, hogy komolyan beleszóljon a folyamatokba, az az, hogy felügyelőként és szabályozóként komoly irányító szerepet játszhat a pénzek mozgatói közt és a zöld irányba csatornázzon egyre több pénzt.