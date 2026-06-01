A görög piacot is meghódítaná a magyar mezőgazdasági óriás

Május végére újabb mérföldkőhöz érkezett Magyarország egyik legnagyobb takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportjának kazahsztáni beruházása, amellyel párhuzamosan az UBM Csoport a görög piacra is beléphet. Ennek köszönhetően a cégcsoport teljes gyártási kapacitása immár meghaladhatja az évi 1 millió tonnás szintet – derült ki a cégcsoport hétfői közleményéből.

Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az UBM még tavaly augusztusban jelentette be, hogy beruházási megállapodást írt alá a KazFoodProducts csoporthoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel egy közös vállalat létrehozásáról, amely 25 millió dollár (mintegy 8 milliárd forint) értékű beruházással megépíti Kazahsztán legfejlettebb technológiájú és egyben legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemét.

„Kazahsztáni beruházásunk idén május végén újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: ottani partnerünkkel aláírt megállapodásunk eredményeképpen a KazFoodProducts csoport a premixüzemnek otthont adó 7 hektáros terület apportjával 30 százalékos tulajdonrészt szerzett a projektben. Ez stabil alapokra helyezi a vegyesvállalatot és a beruházás megvalósítását” – emelte ki Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy nemcsak egy gyárat hoznak létre, hanem egy olyan integrált szakmai központot, ahol a gyártás mellett egy modern labor és egy oktatási központ is működni fog, amelyek együttesen lehetővé teszik, hogy a helyi partnereinkkel közösen fejleszthessék a takarmányozási megoldásokat, teszteljék az új termékeket, és gyakorlati képzéseken keresztül erősítsék a régió szakmai tudását is.

A cégcsoport kommünikéje szerint a premixüzem kivitelezése várhatóan a következő hónapokban kezdődhet, így a Kazahsztán Almati régiójában felépülő gyárban a tervek szerint két éven belül megindulhat a termelés. A jelenleg zajló beruházás lezárását követően az UBM három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyár építését is célul tűzte ki a közép-ázsiai országban.

Célkeresztben a görög piac

Az UBM az európai piacon is folytatja terjeszkedését, a cégcsoport ugyanis idén bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat Görögország egyik legnagyobb takarmánygyártó cégének akvizíciójáról. A napokban aláírt megállapodás értelmében az UBM megszerzi a görög EL.VI.Z. A.E. takarmánygyártó többségi, 65 százalékos részesedését, míg a fennmaradó 35 százalék megvásárlására a tervek szerint három évvel később kerülhet sor.