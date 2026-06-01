Az Apple nem kertelt: konkrétan megmondták, melyik piacot uralják le legközelebb – a stratégia már kész is van, vége a horror áraknak

Az Apple ritkán beszél nyíltan arról, melyik iparágat szeretné meghódítani a következő években, most azonban egyértelművé vált az irány. A vállalat nemcsak a Meta és a Samsung okosszemüvegeivel akar versenyezni, hanem a teljes szemüvegpiacot célozza meg, amely évente akár 200 milliárd dolláros forgalmat generál. Az Apple szerint a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüvegek jelenthetik az okostelefonok utáni korszak egyik legfontosabb fogyasztói eszközét.
Gergely Máté
2026.06.01, 15:57
Frissítve: 2026.06.01, 16:20

Az Apple az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is bebizonyította, hogy nem feltétlenül az új piacok feltalálásában, hanem azok tömegpiaccá alakításában a legerősebb. Technikailag az iPhone nem az első okostelefon volt, az Apple Watch sem az első okosóra, most pedig úgy tűnik, hogy a vállalat a szemüvegpiacot szemelte ki következő nagy célpontként. A cég tervei szerint a jövő intelligens szemüvege nem egy szűk technológiai rétegtermék lesz, hanem a hagyományos szemüvegek tömeges alternatívája.

Az Apple nem kertelt: konkrétan megmondták, melyik piacot uralják le legközelebb – a stratégia már kész is van / Fotó: Ground Picture

Ez lehet az Apple új nagy dobása?

A Bloomberg értesülései szerint az Apple nem egyszerűen a Meta és a Samsung fejlesztéseivel kíván versenyezni a mesterséges intelligenciával felszerelt okosszemüvegek piacán. A vállalat ennél jóval nagyobb célokat fogalmazott meg: 

az Apple a teljes szemüvegiparban szeretne meghatározó szereplővé válni.

Ez különösen jelentős vállalás, hiszen a szemüvegpiac mérete jóval meghaladja a viselhető okoseszközök több szegmensét. Piackutatói becslések szerint a globális szemüvegipar éves forgalma jelenleg 180-200 milliárd dollár között mozog, ami mai árfolyamon mintegy 65-72 ezer milliárd forintnak felel meg. Összehasonlításképpen: a globális órapiac értékét körülbelül 132 milliárd dollárra, vagyis 47 ezer milliárd forintra becsülik.

A különbség azért fontos, mert az Apple Watch mára az egyik legsikeresebb termékévé vált. Elemzői becslések szerint az okosóra évente mintegy 17 milliárd dollár (nagyjából 6100 milliárd forint) bevételt termel a vállalatnak. Ha az Apple hasonló sikert érne el a szemüvegek piacán, az akár egy teljesen új, több tízmilliárd dolláros üzletágat is létrehozhatna.

Nem követnék el még egyszer ugyanazt a hibát

A vállalat ráadásul láthatóan tanult korábbi hibáiból. Az Apple Watch indulásakor megpróbált belépni a luxusórák világába is egy tízezer dolláros aranytokos változattal, a modell azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezúttal a cég nem a prémium luxusszegmenst célozza, hanem a szélesebb vásárlói rétegeket.

Az elképzelések szerint 

az Apple intelligens szemüvegei a 200-500 dolláros ársávban jelenhetnek meg, ahol jelenleg olyan ismert márkák versenyeznek, mint a Ray-Ban, az Oakley vagy a Warby Parker. 

A vállalat tehát nem a több ezer dolláros luxusmodellek piacára lépne be, hanem a mindennapi szemüvegviselőkért indulna harcba.

Az Apple jelenleg több mint kétmilliárd aktív eszközt működtet világszerte, és erre az ökoszisztémára építheti új termékeit is. A vállalat abban bízik, hogy az iPhone-okkal, iPadekkel és Mac számítógépekkel való szoros integráció olyan előnyt jelenthet, amelyet a versenytársak nehezen tudnak utolérni.

Bármit lefordít, amire csak nézünk

A mesterséges intelligencia szintén kulcsszerepet kaphat a fejlesztésekben. Az iparági várakozások szerint a következő generációs okosszemüvegek valós idejű fordítást, navigációt, információkeresést vagy akár környezeti elemzést is kínálhatnak a felhasználóknak. Az Apple elképzelése szerint a szemüveg hosszabb távon olyan személyes digitális asszisztenssé válhat, amely folyamatos kapcsolatot biztosít a mesterséges intelligenciával anélkül, hogy a felhasználónak elő kellene vennie a telefonját.

A verseny ugyanakkor már most rendkívül éles:

  • a Meta jelentős erőforrásokat fordít a Ray-Bannel közösen fejlesztett intelligens szemüvegekre, 
  • míg a Samsung és több kínai gyártó szintén saját megoldásokon dolgozik. 

Az Apple azonban arra számít, hogy erős márkája, globális kiskereskedelmi hálózata és a több milliárd aktív felhasználót összekötő ökoszisztémája elegendő alapot teremthet ahhoz, hogy a következő évek egyik legnagyobb technológiai piacán is meghatározó szereplővé váljon.

A vállalat ezzel lényegében azt üzeni, hogy az okostelefonok utáni korszak egyik legfontosabb fogyasztói eszközének a szemüveget tartja. Ha a terv sikerrel jár, az Apple nem csupán egy újabb technológiai terméket vezethet be, hanem egy olyan piacot alakíthat át, amelyet ma még elsősorban hagyományos szemüveggyártók uralnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
