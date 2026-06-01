Az Apple nem kertelt: konkrétan megmondták, melyik piacot uralják le legközelebb – a stratégia már kész is van, vége a horror áraknak

Az Apple az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is bebizonyította, hogy nem feltétlenül az új piacok feltalálásában, hanem azok tömegpiaccá alakításában a legerősebb. Technikailag az iPhone nem az első okostelefon volt, az Apple Watch sem az első okosóra, most pedig úgy tűnik, hogy a vállalat a szemüvegpiacot szemelte ki következő nagy célpontként. A cég tervei szerint a jövő intelligens szemüvege nem egy szűk technológiai rétegtermék lesz, hanem a hagyományos szemüvegek tömeges alternatívája.

Ez lehet az Apple új nagy dobása?

A Bloomberg értesülései szerint az Apple nem egyszerűen a Meta és a Samsung fejlesztéseivel kíván versenyezni a mesterséges intelligenciával felszerelt okosszemüvegek piacán. A vállalat ennél jóval nagyobb célokat fogalmazott meg:

az Apple a teljes szemüvegiparban szeretne meghatározó szereplővé válni.

Ez különösen jelentős vállalás, hiszen a szemüvegpiac mérete jóval meghaladja a viselhető okoseszközök több szegmensét. Piackutatói becslések szerint a globális szemüvegipar éves forgalma jelenleg 180-200 milliárd dollár között mozog, ami mai árfolyamon mintegy 65-72 ezer milliárd forintnak felel meg. Összehasonlításképpen: a globális órapiac értékét körülbelül 132 milliárd dollárra, vagyis 47 ezer milliárd forintra becsülik.

A különbség azért fontos, mert az Apple Watch mára az egyik legsikeresebb termékévé vált. Elemzői becslések szerint az okosóra évente mintegy 17 milliárd dollár (nagyjából 6100 milliárd forint) bevételt termel a vállalatnak. Ha az Apple hasonló sikert érne el a szemüvegek piacán, az akár egy teljesen új, több tízmilliárd dolláros üzletágat is létrehozhatna.

Nem követnék el még egyszer ugyanazt a hibát

A vállalat ráadásul láthatóan tanult korábbi hibáiból. Az Apple Watch indulásakor megpróbált belépni a luxusórák világába is egy tízezer dolláros aranytokos változattal, a modell azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezúttal a cég nem a prémium luxusszegmenst célozza, hanem a szélesebb vásárlói rétegeket.

Az elképzelések szerint

az Apple intelligens szemüvegei a 200-500 dolláros ársávban jelenhetnek meg, ahol jelenleg olyan ismert márkák versenyeznek, mint a Ray-Ban, az Oakley vagy a Warby Parker.

A vállalat tehát nem a több ezer dolláros luxusmodellek piacára lépne be, hanem a mindennapi szemüvegviselőkért indulna harcba.