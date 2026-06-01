Forintárfolyam: masszív dollárerő sújtja a magyar pénzt, közel ötéves csúcsról zuhant mélybe a kurzus
A délelőtti fokozatos kiengedést követően délután gyorsult a forint gyengülése a nemzetközi devizapiacon. A forintpiacot az uniós pénzekről szóló pénteki politikai megállapodás, valamint a Standard & Poor’s szintén pénteki, változatlanul hagyott hitelminősítése is kedvezően érintette, az előző heti erősödést követően azonban a hét korrekcióval indult, jelentős részben a dollár újult lendülete miatt, ami jellemzően nem kedvez a feltörekvő piaci eszközöknek.
A dollár masszív erősödését a jegybankelnök és a magyar miniszterelnök találkozója is háttérbe szorította, ahol Varga Mihály MNB-elnök a piac számára kedvező üzeneteket fogalmazott meg, hangsúlyozva, hogy a jövőben is konstruktív, a felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködésre törekszik a kormánnyal a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.
Délután ütötték meg a forintot, gyorsan drágult nagyot az euró és a dollár
A hazai fizetőeszköz gyengélkedése délután három órakor váltott sebességet. Az euróval szemben 356 forintig szaladt fel szűk fél órán belül az árfolyam a 355 alatti szintről, napon belül ezzel 0,6 százalékra terebélyesedett a forint leértékelődése.
A dollárhoz képest 0,9 százalékosra hízott a magyar pénz lemaradása, délután 15 és 15:30 között 304,7-ről a 306-os szintig szaladt fel a keresztárfolyam.
A meredek gyengülést a dollár ralija váltotta ki, amely szintén délután három óra körül vett új lendületet az euróhoz képest. Az euró/dollár kereszt napon belül 0,3 százalékkal került lejjebb, cikkünk írásakor 1,16 dollárért adnak egy eurót.
Az Erste elemzői jegyzetében a következő napok piacmozgató tényezői között kiemeli, hogy a héten a második negyedév első konjunkturális mutatói (ipar és kiskereskedelem) látnak majd napvilágot. Pénteken zárul az idei első hitelminősítői kör: a Fitchtől sem várható semmilyen lépés. A nemzetközi befektetőknél az eurózóna inflációja kerülhet a fókuszba, a kamatemelésre készülő EKB júniusi döntése előtti utolsó indikáció érkezik kedden délelőtt. Ezen kívül az amerikai munkaerőpiac napokon átívelő adatközléseire figyelünk majd, ami szokásos módon a pénteki mutatódömpingben csúcsosodik ki.
A pesti tőzsdén az eladók vannak többségben, a BUX fél négyig 0,2 százalékkal került lejjebb. A leginkább alulteljesítő blue chip a Richter 1,6 százalékos eséssel, az OTP papírjait pedig 0,4 százalékkal húzták lejjebb. A Magyar Telekom 0,8 százalékkal, a Mol pedig 1 százalékkal drágul.
Nyugat-Európában 0,1-07 százalékos mínuszban állnak a meghatározó részvényindexek.