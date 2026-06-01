Forintárfolyam: masszív dollárerő sújtja a magyar pénzt, közel ötéves csúcsról zuhant mélybe a kurzus

A délelőtti fokozatos kiengedést követően délután gyorsult a forint gyengülése a nemzetközi devizapiacon. A forintpiacot az uniós pénzekről szóló pénteki politikai megállapodás, valamint a Standard & Poor’s szintén pénteki, változatlanul hagyott hitelminősítése is kedvezően érintette, az előző heti erősödést követően azonban a hét korrekcióval indult, jelentős részben a dollár újult lendülete miatt, ami jellemzően nem kedvez a feltörekvő piaci eszközöknek.

Masszív dollárerő sújtja a forintot, közel ötéves csúcsról fordult le élesen a kurzus / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A dollár masszív erősödését a jegybankelnök és a magyar miniszterelnök találkozója is háttérbe szorította, ahol Varga Mihály MNB-elnök a piac számára kedvező üzeneteket fogalmazott meg, hangsúlyozva, hogy a jövőben is konstruktív, a felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködésre törekszik a kormánnyal a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

Délután ütötték meg a forintot, gyorsan drágult nagyot az euró és a dollár

A hazai fizetőeszköz gyengélkedése délután három órakor váltott sebességet. Az euróval szemben 356 forintig szaladt fel szűk fél órán belül az árfolyam a 355 alatti szintről, napon belül ezzel 0,6 százalékra terebélyesedett a forint leértékelődése.