Csődvédelembe menekül a világ egyik legfontosabb gyémántbányája, leépítések jöhetnek

Súlyos válságba került a globális gyémántipar egyik meghatározó szereplője: a Petra Diamonds lényegében a csődvédelmi eljáráshoz nagyon hasonlót kezdeményezett a dél-afrikai Finsch gyémántbányájára, miközben költségcsökkentő intézkedések és létszámleépítések végrehajtására készül. A vállalat szerint a természetes gyémántok piacának tartós gyengülése, az erős dél-afrikai rand, valamint a geopolitikai bizonytalanságok együttesen veszélyeztetik a bánya 2037-ig tervezett működtetését.
VG
2026.06.01, 17:29

Az eljárás megindítása újabb jele annak, hogy a természetes gyémántok piacán egyre súlyosabb problémák jelentkeznek. A Petra Diamonds közlése szerint különösen a kisebb méretű kövek árfolyama került tartós nyomás alá, miközben a közel-keleti feszültségek és a gyengélkedő világgazdasági környezet tovább rontják a keresleti kilátásokat. A fejlemény jelentőségét növeli, hogy az 1967 óta működő Finsch bánya a világ egyik legismertebb gyémántlelőhelye, valamint Dél-Afrika második legnagyobb gyémántbányája termelési volumen alapján. A jelenlegi tervek szerint 2037-ig működő bánya a Petra Diamonds egyik legfontosabb eszközének számít – számol be arról az Origo.

Jelentősen estek az értékesítési árak a gyémántpiacon

A piaci nehézségek jól láthatók az értékesítési adatokban. A Finsch bányában kitermelt gyémántok átlagos realizált ára áprilisban és májusban karátonként mintegy 47 dollárra csökkent, szemben a korábbi negyedévben elért 56 dollárral. Hasonló folyamat figyelhető meg a vállalat zászlóshajójának számító Cullinan bányánál is, ahol az átlagár karátonként 109 dollárról 81 dollárra esett vissza.

A Petra Diamonds szerint a Finsch mint a vállalat egyik eszköze különösen érzékenyen reagált a kisebb, jellemzően két karátnál kisebb gyémántok piacán tapasztalható szerkezeti áresésre. A bánya a 2025-ös pénzügyi évben a csoport árbevételének mintegy 34 százalékát biztosította.

Beruházásstop és leépítések következnek

A vállalat több azonnali intézkedést jelentett be a likviditási helyzet javítása érdekében. Ennek részeként:

  • felfüggesztették a Finsch bányában folyamatban lévő tőkebefektetéseket,
  • a rendelkezésre álló gépparkot a termelés fenntartására csoportosították át,
  • valamint átfogó szervezeti felülvizsgálatot indítottak, amely munkahelyek megszüntetésével is járhat.

A több mint 4000 főt foglalkoztató társaság egyelőre nem közölte, hány dolgozót érinthetnek a leépítések, ugyanakkor megkezdte az egyeztetéseket a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel.

„Példátlanul gyenge gyémántpiaccal szembesülünk, amelyet a globális makrogazdasági környezet és a közel-keleti geopolitikai feszültségek egyaránt súlyosbítanak” – fogalmazott Vivek Gadodia vezérigazgató.

A menedzsment szerint a kisebb méretű gyémántok piacán bekövetkezett változások tartósak lehetnek, ezért rövid távon nem számítanak jelentős árkorrekcióra.

A bizonytalan piaci környezet miatt a Petra Diamonds visszavonta a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó termelési előrejelzését is. A társaság jelenleg új üzleti terven dolgozik, amely várhatóan szeptember végére készülhet el.

A lépés jól mutatja, hogy a vállalat vezetése a korábban vártnál jóval hosszabb ideig elhúzódó piaci gyengeséggel számol, ám az Origo cikke szerint az ágazat problémái túlmutatnak egyetlen vállalat nehézségein. A kínai luxuscikkpiac lassulása, a fogyasztói kereslet visszaesése, valamint a laboratóriumban előállított gyémántok térnyerése egyaránt lefelé nyomják a természetes kövek árát.

A befektetők kedvezőtlenül fogadták a bejelentést. A Petra Diamonds részvényei jelentős esést szenvedtek el, aminek következtében a társaság árfolyama az év eleje óta már több mint 30 százalékos mínuszban jár.

