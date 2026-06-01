Csődvédelembe menekül a világ egyik legfontosabb gyémántbányája, leépítések jöhetnek
Az eljárás megindítása újabb jele annak, hogy a természetes gyémántok piacán egyre súlyosabb problémák jelentkeznek. A Petra Diamonds közlése szerint különösen a kisebb méretű kövek árfolyama került tartós nyomás alá, miközben a közel-keleti feszültségek és a gyengélkedő világgazdasági környezet tovább rontják a keresleti kilátásokat. A fejlemény jelentőségét növeli, hogy az 1967 óta működő Finsch bánya a világ egyik legismertebb gyémántlelőhelye, valamint Dél-Afrika második legnagyobb gyémántbányája termelési volumen alapján. A jelenlegi tervek szerint 2037-ig működő bánya a Petra Diamonds egyik legfontosabb eszközének számít – számol be arról az Origo.
Jelentősen estek az értékesítési árak a gyémántpiacon
A piaci nehézségek jól láthatók az értékesítési adatokban. A Finsch bányában kitermelt gyémántok átlagos realizált ára áprilisban és májusban karátonként mintegy 47 dollárra csökkent, szemben a korábbi negyedévben elért 56 dollárral. Hasonló folyamat figyelhető meg a vállalat zászlóshajójának számító Cullinan bányánál is, ahol az átlagár karátonként 109 dollárról 81 dollárra esett vissza.
A Petra Diamonds szerint a Finsch mint a vállalat egyik eszköze különösen érzékenyen reagált a kisebb, jellemzően két karátnál kisebb gyémántok piacán tapasztalható szerkezeti áresésre. A bánya a 2025-ös pénzügyi évben a csoport árbevételének mintegy 34 százalékát biztosította.
Beruházásstop és leépítések következnek
A vállalat több azonnali intézkedést jelentett be a likviditási helyzet javítása érdekében. Ennek részeként:
- felfüggesztették a Finsch bányában folyamatban lévő tőkebefektetéseket,
- a rendelkezésre álló gépparkot a termelés fenntartására csoportosították át,
- valamint átfogó szervezeti felülvizsgálatot indítottak, amely munkahelyek megszüntetésével is járhat.
A több mint 4000 főt foglalkoztató társaság egyelőre nem közölte, hány dolgozót érinthetnek a leépítések, ugyanakkor megkezdte az egyeztetéseket a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel.
„Példátlanul gyenge gyémántpiaccal szembesülünk, amelyet a globális makrogazdasági környezet és a közel-keleti geopolitikai feszültségek egyaránt súlyosbítanak” – fogalmazott Vivek Gadodia vezérigazgató.
A menedzsment szerint a kisebb méretű gyémántok piacán bekövetkezett változások tartósak lehetnek, ezért rövid távon nem számítanak jelentős árkorrekcióra.
A bizonytalan piaci környezet miatt a Petra Diamonds visszavonta a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó termelési előrejelzését is. A társaság jelenleg új üzleti terven dolgozik, amely várhatóan szeptember végére készülhet el.
A lépés jól mutatja, hogy a vállalat vezetése a korábban vártnál jóval hosszabb ideig elhúzódó piaci gyengeséggel számol, ám az Origo cikke szerint az ágazat problémái túlmutatnak egyetlen vállalat nehézségein. A kínai luxuscikkpiac lassulása, a fogyasztói kereslet visszaesése, valamint a laboratóriumban előállított gyémántok térnyerése egyaránt lefelé nyomják a természetes kövek árát.
A befektetők kedvezőtlenül fogadták a bejelentést. A Petra Diamonds részvényei jelentős esést szenvedtek el, aminek következtében a társaság árfolyama az év eleje óta már több mint 30 százalékos mínuszban jár.
