Végre: megérkezett az EU segítsége az energiaválságra, de erre senki se számított – Brüsszel megfenyegette a tagországokat az államadósság miatt

A költségvetési válság elkerülésére figyelmeztettek uniós tisztviselők, akik óva intették a tagállamokat, hogy a megugrott energiaárak miatt túlzottan nagy támogatást adjanak a gazdasági szereplőnek. Az Európai Bizottság a tagállamokkal folytatott egyeztetéseken ragaszkodik ahhoz, hogy az energiaárak csökkentésére javasolt támogatások, adócsökkentések és árplafonok időben és mértékükben is korlátozottak legyenek – tudta meg a Financial Times.

Brüsszel figyelmezteti a tagállamokat, hogy még az energiaválság idején is csak célzottan avatkozzanak be a gazdaságba / Fotó: Andrey_Kuzmin

Brüsszel el akarja kerülni a 2022-es energiaválság megismétlődését, amely elszabaduló inflációhoz és megugró költségvetési hiányokhoz vezetett.

A bizottság egységesen kiáll emellett, mivel a gazdaság egyik szektorában történő események átterjedhetnek a társadalom többi részére. A bizottság technikai tanácsokat és segítséget nyújt az országoknak a szükséges szakpolitikai eszközök kialakításához a rendelkezésükre álló költségvetési mozgástér keretein belül – mondta a pénzügyi lapnak Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos. Hozzátette, hogy az iráni háború hatalmas kockázat arra, hogy magasabb inflációt okoz.

A közel-keleti konfliktus miatt mintegy 60 százalékkal emelkedtek az európai olaj- és gázárak, és felvetették a dízel- és repülőgép-üzemanyag-hiány veszélyét. Több ország – köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország – csökkentette az üzemanyagokra kivetett adókat, míg mások az uniós állami támogatási szabályok lazítását sürgették. Róma azt is szorgalmazza, hogy Brüsszel enyhítse a költségvetési korlátokat, hogy nagyobb mozgásteret adjon a tagállamoknak.

Brüsszel újabb gazdasági válságtól tart

A bizottság „koordinációra és óvatosságra” szólít fel minden olyan intézkedés kapcsán, amely az energiaárak nyomását enyhítené – közölték a Brüsszel és a nemzeti pénzügyminisztériumok közötti egyeztetéseket ismerő tisztviselők. Attól tartanak, hogy a konfliktus hat éven belül a harmadik gazdasági válságot idézheti elő az EU-ban a Covid–19-járvány és az Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója után, amelyek egyaránt nagyszabású élénkítő programokat indítottak el, növelve az államadósságot.