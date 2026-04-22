Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: több hajót is találat ért, a Forradalmi Gárda felmenti magát

Az Iráni Forradalmi Gárda több hajó ellen intézett támadást a Perzsa-öbölben. Erre azt követően került sor, hogy Irán az amerikai–izraeli támadásokra válaszul korlátozni kezdte a Hormuzi-szoros hajóforgalmát.

Válaszlépésként Donald Trump elnök parancsára az amerikai haditengerészet blokád alá vonta a szorost.

Konténerhajókat ért találat

Legalább három konténerhajót ért találat szerdán a Hormuzi-szorosban – jelentette Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

Egy libériai zászló alatt hajózó konténerszállító hídját kézifegyverekkel és gránátvetővel támadták meg. A UKMTO információi szerint a hajót az Iráni Forradalmi Gárda egyik gyorsnaszádja közelítette meg, aminek legénysége később tüzet nyitott a teherszállítóra. A legénység minden tagja biztonságban van, személyi sérülés nem történt, illetve környezeti kár sem keletkezett.

A támadó hajón három fegyveres tartózkodott, az incidenst nem előzte meg kapcsolatfelvétel, a konténerszállító pedig korábban engedélyt kapott a szoroson történő áthaladásra − nyilatkozta a teherhajó kapitánya.

Később egy panamai zászló alatt közlekedő hajót ért támadás Irán partjaitól nyolc tengeri mérföldre, nyugati irányban. Személyi sérülés ebben az esetben sem történt, a legénység biztonságban van − olvasható a UKMTO jelentésében.

Az információs szolgálat egy harmadik esetről is beszámolt. Egy másik konténerszállítót szintén Irán partjaihoz közel ért támadás, miközben a Hormuzi-szorosból kifelé igyekezett. A libériai zászló alatt hajózó jármű nem sérült meg, de a támadást követően azonnal megállt, személyi sérülés nem történt.

Veszélybe sodorták a hajózási biztonságot

Az iráni állami televízió azt közölte, hogy a Forradalmi Gárda lefoglalt a Hormuzi-szorosban két hajót, amely, mint azt a fegyveres testület hangsúlyozza, nem rendelkezett a megfelelő engedélyekkel és „veszélybe sodorta a hajózási biztonságot”. A hajókat a tájékoztatás szerint iráni felségvizekre vontatták.

Az iráni Nournews hírportál aláhúzta, a gárda csupán azt követően nyitott tüzet az egyik hajóra, hogy az nem reagált a figyelmeztetésre, a Fársz hírügynökség pedig hangsúlyozta, hogy a művelettel Irán „törvényes keretek között” érvényesíti jogait a Hormuzi-szoros ellenőrzésére.