Deviza
EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27% EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 530,47 -0,21% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 224 +3,22% OTP44 180 -1,52% RICHTER13 030 -0,92% OPUS369,5 +2,03% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 249,82 +0,29% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,68 -0,74% BUX138 530,47 -0,21% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 224 +3,22% OTP44 180 -1,52% RICHTER13 030 -0,92% OPUS369,5 +2,03% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 249,82 +0,29% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,68 -0,74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülés
légitársaság
utazás
turistaosztály
hálófülke

Ilyet még nem láttunk: bejelentette az első légitársaság, hálófülkéket vezet be a turistaosztályon – így lehet foglalni

Az Air New Zealand novembertől forgalomba álló Boeing 787-9-es gépein már nem csupán az első osztályon utazók kényelmére gondol. A légitársaság olyan hálófülkéket helyez el a fedélzeten, amelyek pár óra erejéig bármelyik utas számára foglalhatók lesznek.
VG
2026.04.18, 12:55
Frissítve: 2026.04.18, 16:13

A tervek szerint minden egyes Skynest hálófülke teljes hosszúságú matracot, párnát, friss ágyneműt, USB-töltőt, olvasólámpát és füldugókat is kap majd. A még kényelmesebb pihenésről pedig hangulatvilágítás gondoskodik majd. Az ún.  „Economy Skynest” koncepció hat fülkét kínál majd repülőgépenként emeletes elrendezésben, amelyeket a turista és a prémium turistaosztályok közt telepítenek – számolt be róla az Airportal

Vége a kényelmetlen repülésnek: az Air New Zealand légitársaságnál hálófülke is kerül a turistaosztályra / Fotó: Air New Zealand

Rossz hír, hogy csak pár órára birtokolható a hálófülke

Noha a szolgáltatás már májustól foglalható, a fülkék csupán a légitársaság új Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépein jelennek majd meg, amelyek 2026 novemberétől állnak forgalomba. A turistaosztályú, illetve a prémium turistaosztályú utasok személyenként egy négyórás „alvást” foglalhatnak majd a repülőút alatt, eredeti ülésüket hátrahagyva. A hangulatvilágítás a négy óra letelte után kikapcsol, de ha valaki igazán mélyen aludna, akkor az utaskísérők finoman felébresztik. A kapszulákat minden utas után teljesen kitisztítják és felfrissítik – írja a Timeout.

A megoldást kifejezetten az extrahosszú útvonalak – például Új-Zéland és Európa vagy Észak-Amerika közötti járatok – igényeire fejlesztették, ahol az utasélmény kulcskérdés. A légitársaság szerint a Skynest jelentősen javíthatja az utazási komfortot, és növelheti a hosszú távú utak iránti keresletet.

A vállalat még 2020-ban jelentette be, hogy szabadalmaztatta a turistaosztályú utasok számára tervezett, teljesen vízszintes fekvést lehetővé tévő fedélzeti alvófülkéket, amelynek bevezetését korábban 2024 őszén tervezték, azonban ez némileg megcsúszott.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
