Az amerikai részvénytőzsdék vegyesen nyitottak szerdán, miközben a befektetők a legfrissebb gazdasági adatokat, eredményjelentéseket és az Egyesült Államok és Irán között kiújult feszültségeket mérlegelték.

A Magyar Telekom agyonverte az OTP-t; zuhant a Richter, de semmi vész / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Egyesült Államokban a magánszektorban foglalkoztatottak száma májusban 122 000 fővel nőtt, ám a piacok még további magánszektorbeli munkerőpiaci adatokra is várnak.

Közzétette gyorsjelentését a Macy's, az amerikai kiskereskedelmi lánc üzleti éve első negyedében a bevételeit 2 százalékkal, míg nettó profitját 65 százalékkal növelve, felülmúlta a várakozásokat. A befektetők a szerdai tengerentúli tőzsdezárás után még a Broadcom és a CrowdStrike eredményeit is várják.

Az olajárak napközben több mint 2 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok és Irán között kiújult csapásváltások miatt a piacok további potenciális ellátási zavaroktól tartanak.

Európát még jobban megviselte az iráni konfliktus. Nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt a DAX közel 1,4, a francia CAC 40 0,65 százalékos mínuszban járt.

A pesti börzén a szerdai zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 134 420 pontra esett.