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tőzsde
OTP
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A Magyar Telekom agyonverte az OTP-t; zuhant a Richter, de semmi vész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy százalék alatti mínusszal úszta meg a pesti börze vezető indexe a szerdai kereskedést. Ritkán fordul elő, hogy az OTP-részvények forgalmát egy másik cég lepipálja, szerdán pontosan ez történt. A Richter árfolyama pedig úgy csökkent, hogy közben javította a BUX-ot.
Murányi Ernő
2026.06.03, 17:21
Frissítve: 2026.06.03, 17:38

Az amerikai részvénytőzsdék vegyesen nyitottak szerdán, miközben a befektetők a legfrissebb gazdasági adatokat, eredményjelentéseket és az Egyesült Államok és Irán között kiújult feszültségeket mérlegelték. 

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A Magyar Telekom agyonverte az OTP-t; zuhant a Richter, de semmi vész / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Egyesült Államokban a magánszektorban foglalkoztatottak száma májusban 122 000 fővel nőtt, ám a piacok még további magánszektorbeli munkerőpiaci adatokra is várnak.

Közzétette gyorsjelentését a Macy's, az amerikai kiskereskedelmi lánc üzleti éve első negyedében a bevételeit 2 százalékkal, míg nettó profitját 65 százalékkal növelve, felülmúlta a várakozásokat. A befektetők a szerdai tengerentúli tőzsdezárás után még a Broadcom és a CrowdStrike eredményeit is várják. 

Az olajárak napközben több mint 2 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok és Irán között kiújult csapásváltások miatt a piacok további potenciális ellátási zavaroktól tartanak.

Európát még jobban megviselte az iráni konfliktus. Nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt a DAX közel 1,4,  a francia CAC 40 0,65 százalékos mínuszban járt.

A pesti börzén a szerdai zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 134 420 pontra esett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 37 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,8 százalékkal,  41 070 forintra zsugorodott. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 070 HUF 0 / -1,96 %
Forgalom: 13 167 816 370 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 0,5 százalékkal, 3986 forintra nőtt. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 97,5 dollárra emelkedett. Az igazán jó hír viszont az azeri gázmezőkről érkezett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 986 HUF 0 / +0,5 %
Forgalom: 1 296 780 410 HUF
Napi
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára 4,5 százalékkal, kereken 12 000 forintra zuhant. 

A gyógyszergyártó részvényeivel először szerdán kereskedtek az idei osztalékszelvény nélkül.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 000 HUF 0 / -4,46 %
Forgalom: 3 560 706 280 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2696 forinton búcsúzott a szerdai kereskedéstől, ami 1,9 százalékos gyengülés keddi záróárához mérten. Jött egy nem túl hízelgő elemzés a cégről. 

A távközlési vállalat részvényeit amúgy több mint 18 milliárd forint értékben adták-vették, míg az OTP-ben csupán 13,2 milliárd forint volt a forgalom. Meglehetősen ritka ez az erősorrend a BÉT-en.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 696 HUF 0 / -1,89 %
Forgalom: 18 259 625 804 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi tőzsdei cég táborából az Opus Global tűnt ki, a vállalat papírjai 1,9 százalékkal, 371 forintra drágultak. Nemsokára leesik az Opus idei osztalékszelvénye.

Felvetődhet a kérdés, hogy ha a blue chipek ilyen gyengék voltak, hogyhogy ahhoz képest a BUX alig esett. 

Ennek az a magyarázata, hogy a pesti börze vezető indexe egy úgynevezett teljes hozamú (total return) index, ami azt jelenti, hogy a részvények árfolyamváltozása mellett a kifizetett osztalékokat is teljes mértékben beszámítják az index értékébe, tehát hiába zuhant a Richter árfolyama 560 forinttal, azt bőven ellensúlyozta a 655,5 forintos osztalék beszámítása.

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A forint nagyjából stagnált, az eurót 355,1 forinton jegyezték délután 5 körül a bankközi devizapiacon.

 

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