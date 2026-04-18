Rendkívüli bejelentés: tüzet nyitottak a hajókra a Hormuzi-szorosban, teljes a káosz – senki se tudja, mi történik most

Fegyveres incidensekről számoltak be kereskedelmi hajók a Hormuzi-szorosban, miközben Irán ismét lezárta a kulcsfontosságú tengeri útvonalat. Az ellentmondásos nyilatkozatok és a katonai feszültség miatt teljes a bizonytalanság a térségben.

Egyre veszélyesebb áthaladni a Hormuzi-szoroson, ahol már lövések is eldördültek / Fotó: NurPhoto via AFP

Szombaton legalább két kereskedelmi hajó arról számolt be, hogy lövések érték őket, miközben megpróbáltak áthaladni a kulcsfontosságú tengeri útvonalon. A Reutersnek három, a hajózási biztonságot figyelő forrás is megerősítette a támadásokat, ugyanakkor egyelőre nem világos, milyen mértékű károk keletkeztek.

Újra hajózhatatlanná vált a Hormuzi-szoros

Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy Irán gyakorlatilag egy időben bejelentette: ismét lezárja a tengeri útvonalat. Teherán azzal indokolta a döntést, hogy az Egyesült Államok megszegte az újranyitás feltételeit, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnoksága pedig közölte, a szoros addig marad zárva, amíg Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump amerikai elnök péntek este még azt állította, a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva áll a hajóforgalom előtt. Nem sokkal később azonban újságíróknak már elismerte: az amerikai erők egyelőre nem hagynak fel az iráni kikötők blokádjával. Ez az ellentmondás alapjaiban kérdőjelezi meg a térség stabilitását.

Irán részéről kemény hangvételű üzenetek érkeztek.

Egy szóvivő azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a blokád leple alatt „kalóztevékenységet és tengeri rablást” folytattak.

Közben a Kpler árupiaci elemzőcég arra figyelmeztetett, hogy a szoroson való áthaladás már csak szigorú feltételek mellett lehetséges. A hajóknak iráni engedélyt kell kérniük, és kizárólag kijelölt útvonalakon közlekedhetnek. Ez jelentősen lassítja és kockázatosabbá teszi a globális kereskedelem egyik legfontosabb ütőerének működését.