Rendkívüli bejelentés: tüzet nyitottak a hajókra a Hormuzi-szorosban, teljes a káosz – senki se tudja, mi történik most

Kereskedelmi hajók kerültek tűz alá a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán. Irán látszólag újra lezárta a Hormuzi-szorost, Washington viszont mást állít.
VG
2026.04.18, 13:24
Frissítve: 2026.04.18, 16:15

Fegyveres incidensekről számoltak be kereskedelmi hajók a Hormuzi-szorosban, miközben Irán ismét lezárta a kulcsfontosságú tengeri útvonalat. Az ellentmondásos nyilatkozatok és a katonai feszültség miatt teljes a bizonytalanság a térségben.

Indian LPG Tanker Jag Vasant Docks In Mumbai After Hormuz Passage Amid Regional Conflict hormuzi-szoros
Egyre veszélyesebb áthaladni a Hormuzi-szoroson, ahol már lövések is eldördültek / Fotó: NurPhoto via AFP

Szombaton legalább két kereskedelmi hajó arról számolt be, hogy lövések érték őket, miközben megpróbáltak áthaladni a kulcsfontosságú tengeri útvonalon. A Reutersnek három, a hajózási biztonságot figyelő forrás is megerősítette a támadásokat, ugyanakkor egyelőre nem világos, milyen mértékű károk keletkeztek.

Újra hajózhatatlanná vált a Hormuzi-szoros

Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy Irán gyakorlatilag egy időben bejelentette: ismét lezárja a tengeri útvonalat. Teherán azzal indokolta a döntést, hogy az Egyesült Államok megszegte az újranyitás feltételeit, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnoksága pedig közölte, a szoros addig marad zárva, amíg Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump amerikai elnök péntek este még azt állította, a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva áll a hajóforgalom előtt. Nem sokkal később azonban újságíróknak már elismerte: az amerikai erők egyelőre nem hagynak fel az iráni kikötők blokádjával. Ez az ellentmondás alapjaiban kérdőjelezi meg a térség stabilitását.

Irán részéről kemény hangvételű üzenetek érkeztek. 

Egy szóvivő azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a blokád leple alatt „kalóztevékenységet és tengeri rablást” folytattak.

Közben a Kpler árupiaci elemzőcég arra figyelmeztetett, hogy a szoroson való áthaladás már csak szigorú feltételek mellett lehetséges. A hajóknak iráni engedélyt kell kérniük, és kizárólag kijelölt útvonalakon közlekedhetnek. Ez jelentősen lassítja és kockázatosabbá teszi a globális kereskedelem egyik legfontosabb ütőerének működését.

Ennyi volt, máris menekülnek az olaj- és LNG-hajók a Hormuzi-szorosból: rádión figyelmeztetik egymást a kapitányok – 8 millió hordó fordult vissza

A hajóforgalom továbbra is meg van bénulva a világ egyik legfontosabb olajútvonalán. Öt görög és indiai tanker próbált áthaladni a Hormuzi-szoroson, majd váratlanul mind visszafordult.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
