Ennyi volt, máris menekülnek az olaj- és LNG-hajók a Hormuzi-szorosból: rádión figyelmeztetik egymást a kapitányok – 8 millió hordó fordult vissza

Több olajszállító tanker is hirtelen visszafordult a Perzsa-öbölben, miközben a Hormuzi-szoros átjárhatósága továbbra is bizonytalan. A törékeny iráni–amerikai tűzszünet mellett a hajótulajdonosok nem szeretnék megkockáztatni, hogy a tenger mélyén kössenek ki.

A Perzsa-öbölben szombat reggelre látványosan megtört az olajszállító forgalom ritmusa. Több görög és indiai tanker is megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoros felé, majd röviddel később hirtelen irányt váltott, és visszafordult a nyílt vizek felé.

A hajózási adatok alapján így a világ egyik legkritikusabb tengeri olajútvonala jelenleg ismét leállt, mivel a tankerek látszólag nem mernek áthaladni rajta.

A helyzet középpontjában a politikai és katonai üzenetek ellentmondása áll:

Irán külügyminisztere pénteken azt állította, hogy a szoros teljesen nyitva van a hajózás számára.

Nem sokkal később azonban egy iráni hírügynökség arról számolt be, hogy az átjáró lezárva marad, amennyiben amerikai haditengerészeti blokád továbbra is fennáll a térségben.

Ez a két, egymásnak ellentmondó állítás azonnali reakciókat váltott ki a hajózási piacon.

A szombat reggeli adatok szerint öt tanker, köztük görög és indiai zászló alatt közlekedő óriáshajók, Dubaj környékéről indultak és északkeleti irányban közelítették meg a szorost. A mozgás azonban megszakadt: a Nissos Keros például, amely mintegy 1,8 millió hordó nyersolajat szállított az Egyesült arab Emírségekből, Irán Qeshm szigetének közelében állt meg, miközben az Irakból elindult Minerva Evropi Suezmax tanker szintén visszafordult.

Az indiai flottához köthető hajók esetében hasonló mintázat figyelhető meg. A Sanmar Herald, a Desh Garima, a Desh Vaibhav és a Desh Vibhor egyaránt a szoros felé tartott, majd különböző pontokon megszakították útjukat.

Egyes hajók mozgása teljesen eltűnt a nyilvános követési rendszerekből, ami részben elektronikus zavarásnak vagy a transzponderek kikapcsolásának is betudható.

A rendelkezésre álló adatok szerint a hat tanker összesen körülbelül 8,3 millió hordó nem iráni eredetű kőolajat szállít. Ha ezek sikeresen áthaladtak volna a szoroson, az a háború kitörése óta a legnagyobb egy nap alatt történő öbölbeli olajáramlást jelenthette volna.