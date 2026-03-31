Most gondolja meg minden magyar, Horvátországban akar-e nyaralni 2026-ban: akkora a drágulás, mint sehol Európában

Az áremelkedés mögött elsősorban az energia és a szolgáltatások drágulása áll. Újra erőre kapott az infláció Horvátországban, egy hónap alatt jelentős ugrás történt.
VG/MTI
2026.03.31, 17:06
Frissítve: 2026.03.31, 17:17

Márciusban szemmel láthatóan felgyorsult az infláció Horvátországban, éves szinten már 4,8 százaléknál jár. Az áremelkedést főként az energia és a szolgáltatások drágulása hajtja, nehéz helyzetbe hozva a gazdaságot.

Horvátországban újra emelkedő pályára állt az infláció / Fotó: Hemis via AFP

Márciusban érezhetően felgyorsult az infláció Horvátországban, ami újra ráirányítja a figyelmet az árak alakulására a régióban. 

A horvát statisztikai hivatal első becslése szerint éves összevetésben 4,8 százalékra nőtt az infláció, ami jelentős ugrás a februári 3,8 százalékhoz képest.

Havi alapon sem rózsásabb a helyzet: a fogyasztói árak 1,4 százalékkal emelkedtek márciusban. Ez a dinamika azt mutatja, hogy nem egyszeri kilengésről van szó, hanem szélesebb körű áremelkedési nyomásról.

A részletes adatokból kiderül, hogy az infláció motorja egyértelműen az energia volt:

  • éves szinten 11,3 százalékkal drágult ez a kategória, messze kiemelkedik a többi közül.
  • Havi alapon is jelentős, 5 százalékos növekedést mértek, jelezve, hogy az energiaárak rövid távon is nagy volatilitást mutatnak.

Drágább lesz a horvátországi nyaralás

A szolgáltatások ára szintén erőteljesen emelkedett: éves alapon 7,8 százalékkal nőttek, havi szinten pedig 0,7 százalékkal. Ez azért különösen fontos, mert a szolgáltatások drágulása általában tartósabb inflációs nyomást jelez, és nehezebben csillapodik, mint például az energiaárak. Ez pedig a turizmusra is hatással lesz, ami rossz hír a Horvátországba készülő magyar nyaralóknak.

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek ára éves szinten 3,9 százalékkal emelkedett, ami mérsékeltebb ugyan, de továbbra is érzékenyen érinti a lakosságot. Havi alapon itt mindössze 0,1 százalékos növekedést mértek, ami arra utal, hogy ezen a területen egyelőre lassabb a drágulás üteme.

Érdekes ellenpont az energia nélküli ipari termékek ára, amely éves szinten 0,6 százalékkal csökkent. Ez azonban nem tudta ellensúlyozni a többi kategória erőteljes áremelkedését.

A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján Horvátország inflációja éves szinten 4,7 százalék volt márciusban, ami az eurózóna legmagasabb értéke.

A második helyen Litvánia áll 4,5 százalékkal, vagyis a horvát adat nemcsak regionálisan, hanem európai szinten is kiugrónak számít.

Ez a pozíció különösen figyelemreméltó, hiszen Horvátország már az eurózóna tagja, így az infláció alakulása közvetlenül kapcsolódik a közös monetáris politikához. A magasabb infláció ilyen környezetben különösen nehezen szorítható vissza, hiszen az Európai Központi Bank eszköztára korlátozottabb az egyes országok problémáinak kezelésében.

Horvátországi nyaralás 2026: beindult a szezon, hihetetlen foglalási árak várják a magyarokat – rég nem láttunk ilyet, és ennek a forint az oka

A horvátországi szállásárak éves emelkedését szinte teljesen ellensúlyozta a forint erősödése az euróval szemben, így idén a magyar turisták számára akár olcsóbb is lehet az adriai nyaralás, mint egy évvel korábban. Ugyan Horvátországban drágultak a szállások, a kedvezőbb árfolyam és a hazai bérek emelkedése javította a magyarok vásárlóerejét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
